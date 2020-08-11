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Минюст и представительство GIZ в Узбекистане усилят гражданское законодательство

Sputnik / Владимир Федоренко
В Узбекистане
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200811/14750930/Minyust-i-predstavitelstvo-GIZ-v-Uzbekistane-usilyat-grazhdanskoe-zakonodatelstvo.html

Запланированы зарубежные образовательные поездки, семинары-тренинги, курсы повышения квалификации, конференции на национальном и региональном уровнях (с участием центральноазиатских стран), разработка учебно-методических материалов.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Главы Министерства юстиции и представительства GIZ в Узбекистане (Германия) договорились сотрудничать по региональной программе GIZ "Содействие правовой государственности в Центральной Азии". Стороны подписали соответствующий меморандум, в котором предусмотрена реализация мероприятий с августа 2020 года по декабрь 2021-го.

Здание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте
© Sputnik / Валерий Мельников
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Планируется предпринять меры, направленные на совершенствование гражданского, а также законодательства об административных процедурах, механизмов систематизированного учета нормативно-правовых актов. Усилия будут направлены и на повышение квалификации юридических кадров.

К участию в мероприятиях привлекут иностранных экспертов - они помогут разработать соответствующие нормативно-правовые документы.

Запланированы и зарубежные образовательные поездки, семинары-тренинги, курсы повышения квалификации, конференции на национальном и региональном уровнях (с участием центральноазиатских стран), разработка учебно-методических материалов.

Напомним, в начале лета Узбекистан и Германия также договорились усовершенствовать административные процедуры. 

Предусмотрено в том числе и экспертное консультирование в разработке проектов нормативно-правовых актов в сфере административных процедур. Планируется также организовать образовательные семинары в сфере медиации и государственного управления.

Теги:
подписание документов, законодательство, Германия, Узбекистан



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