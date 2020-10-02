Шавкат Мирзиёев вылетел в Каракалпакстан

Президент примет участие во внеочередной сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, а также ознакомится с деятельностью новых предприятий.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отправился в Нукус для участия во внеочередной сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, сообщает пресс-служба президента.

Во время поездки глава государства также ознакомится с проводимой в регионе созидательной работой и деятельностью новых предприятий.

Напомним: в начале августа президент республики уже посещал Нукус в связи с кончиной председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Героя Узбекистана Мусы Ерниязова, который занимал этот пост на протяжении 18 лет. Шавкат Мирзиёев принимал участие в траурных мероприятиях.