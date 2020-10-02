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Самолет президента Узбекистана во время взлета

Шавкат Мирзиёев вылетел в Каракалпакстан

Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20201002/15098431/Shavkat-Mirziev-vyletel-v-Karakalpakstan.html

Президент примет участие во внеочередной сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, а также ознакомится с деятельностью новых предприятий.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отправился в Нукус для участия во внеочередной сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, сообщает пресс-служба президента.

Во время поездки глава государства также ознакомится с проводимой в регионе созидательной работой и деятельностью новых предприятий.

Напомним: в начале августа президент республики уже посещал Нукус в связи с кончиной председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Героя Узбекистана Мусы Ерниязова, который занимал этот пост на протяжении 18 лет. Шавкат Мирзиёев принимал участие в траурных мероприятиях.

Теги:
официальный визит, Каракалпакстан, Нукус, Президент



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