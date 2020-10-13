В Алмалыке назначен новый хоким

Выступивший на заседании глава Ташкентской области Рустам Холматов высказался об ошибках прежнего хокима города - Усмона Рахимова, которые были допущены в социально-экономическом развитии города. Он также рекомендовал экс-хокиму больше времени уделять воспитанию детей.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Новым хокимом города Алмалыка в Ташкентсткой области назначен Кобил Хамдамов, который ранее работал заместителем главы администрации, сообщает пресс-служба областного хокимията.

Выступивший на заседании глава Ташкентской области Рустам Холматов высказался об ошибках прежнего хокима города - Усмона Рахимова, которые были допущены в социально-экономическом развитии города. По его словам, руководитель также должен быть внимательным в личной жизни, уделять время семье и серьезно заниматься воспитанием детей.

Ранее в сети появились видеозаписи, на которых сын Усмона Рахимова едет на авто на высокой скорости по улицам Ташкента.

Для справки: Кобил Хамдамов родился в 1974 году в Самарканде. Окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище и Академию Вооруженных сил Узбекистана.

С 1995 по 2017 год проработал в структуре Министерства обороны. В 2017—2018 годах занимал должность первого заместителя хокима Ташкентской области по вопросам развития городской инфраструктуры, коммунального хозяйства и благоустройства.