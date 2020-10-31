Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Турции

Лидер республики выразил слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Президент Узбекистана выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с жертвами и многочисленными пострадавшими, а также значительными разрушениями в результате сильного землетрясения в западных регионах Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Шавката Мирзиёева.

Лидер республики выразил слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 6,6 баллов произошло в пятницу на западе Турции, эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир.

По данным AFAD, глубина очага составила 16,5 километров.

Пострадали не менее 831 человека. На данный момент известно о 25 погибших. Толчки ощущались по всему Эгейскому побережью: в Стамбуле, Анталии и Афинах.

На городских пляжах поднялся уровень воды, прибрежные зоны накрыло волной.