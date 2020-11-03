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Региональная конференции ФАО для Европы в Узбекистане

В Ташкенте стартовала региональная конференция ФАО для Европы

Пресс-служба ФАО
В Узбекистане
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https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20201103/15318355/V-Tashkente-startovala-regionalnaya-konferentsiya-FAO-dlya-Evropy.html

Ключевой темой для обсуждения в первый день конференции стала молодежь, ее занятость и развитие сельских районов в контексте Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН. 

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В эти дни в Ташкенте, впервые под председательством Узбекистана, проходит региональная конференция ФАО для Европы, сообщили в пресс-службе структуры. Председателем сессии избран министр сельского хозяйства Узбекистана Джамшид Ходжаев.

"Тридцать вторая сессия Региональной конференции ФАО для Европы является важным этапом для оценки достигнутого, анализа новых вызовов и возможностей, определения приоритетов и перспектив сотрудничества. Уверен, что на данном мероприятии будут приняты важнейшие решения для эффективного противостояния угрозам и вызовам региональной продовольственной безопасности в средне- и долгосрочной перспективах", - подчеркнул в ходе сессии заместитель представителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров.

Ключевой темой для обсуждения в первый день конференции стала молодежь, ее занятость и развитие сельских районов в контексте Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН.

Региональная конференции ФАО для Европы в Узбекистане
Пресс-служба ФАО
Региональная конференции ФАО для Европы в Узбекистане

"В рамках сессии участники обсудили новые идеи, прочные партнерские отношения и новые способы достижения целей – лучшего производства, лучшего питания, лучшей окружающей среды и лучшей жизни", - отметил в своем обращении Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.

Одна из крупнейших конференций ООН впервые пройдет под председательством Узбекистана >>

Региональная конференция будет проходить на английском, французском, русском и испанском языках с синхронным переводом. Интернет-трансляция доступна по ссылке.

Теги:
ФАО, Конференция, Ташкент, Узбекистан



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