В Ташкенте стартовала региональная конференция ФАО для Европы

Ключевой темой для обсуждения в первый день конференции стала молодежь, ее занятость и развитие сельских районов в контексте Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В эти дни в Ташкенте, впервые под председательством Узбекистана, проходит региональная конференция ФАО для Европы, сообщили в пресс-службе структуры. Председателем сессии избран министр сельского хозяйства Узбекистана Джамшид Ходжаев.

"Тридцать вторая сессия Региональной конференции ФАО для Европы является важным этапом для оценки достигнутого, анализа новых вызовов и возможностей, определения приоритетов и перспектив сотрудничества. Уверен, что на данном мероприятии будут приняты важнейшие решения для эффективного противостояния угрозам и вызовам региональной продовольственной безопасности в средне- и долгосрочной перспективах", - подчеркнул в ходе сессии заместитель представителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров.

Ключевой темой для обсуждения в первый день конференции стала молодежь, ее занятость и развитие сельских районов в контексте Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН.

Пресс-служба ФАО Региональная конференции ФАО для Европы в Узбекистане

"В рамках сессии участники обсудили новые идеи, прочные партнерские отношения и новые способы достижения целей – лучшего производства, лучшего питания, лучшей окружающей среды и лучшей жизни", - отметил в своем обращении Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.

Одна из крупнейших конференций ООН впервые пройдет под председательством Узбекистана >>

Региональная конференция будет проходить на английском, французском, русском и испанском языках с синхронным переводом. Интернет-трансляция доступна по ссылке.