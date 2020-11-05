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Телята

В Узбекистане планируют обновить список установленных ветпрепаратов

Пресс-служба сельскохозяйственного кластера Jizzax Organic
В Узбекистане
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Подписание документа даст старт активной работе по импорту племенного скота для продажи фермерам без высоких наценок.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Комитет ветеринарии Узбекистана и национальный кластер Jizzax Organic подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместные действия в области развития животноводства, создания новых рабочих мест, привлечения местных и иностранных инвесторов.

Комитет ветеринарии Узбекистана и Jizzax Organic подписали Меморандум о взаимопонимании
Jizzax Organic
Комитет ветеринарии Узбекистана и Jizzax Organic подписали Меморандум о взаимопонимании

Подписание документа даст старт активной работе по импорту племенного скота для продажи фермерам без высоких наценок. Кроме того, будет запущено субсидирование владельцев племенного скота (размер субсидий от 1 до 2 млн сумов за животное). Сотрудничество предполагает и консультирование иностранными экспертами Jizzax Organic фермеров и животноводов.

Комитет ветеринарии Узбекистана и Jizzax Organic подписали Меморандум о взаимопонимании
Jizzax Organic
Комитет ветеринарии Узбекистана и Jizzax Organic подписали Меморандум о взаимопонимании

В ближайших планах также обновление списка установленных ветеринарных препаратов до вакцин последнего поколения.

"Национальный кластер Jizzax Organic наладил связи с поставщиками породистого скота, ветеринарных препаратов и сельскохозяйственной техники из Европы, США, России, Китая. Благодаря закупкам крупными партиями мы добиваемся ощутимых скидок у зарубежных партнеров. Более низкая начальная цена и государственные субсидии откроют доступ к породистым животным не только большим хозяйствам, но и фермерам", - отметил директор Jizzax Organic Хикматилла Каримов.

Также готовится эксперимент по осеменению местных коров зарубежными бычками пород Ангус и Герефорд. Если результаты окажутся положительными, то в короткие сроки генофонд может быть улучшен.

В ближайшее время национальный сельскохозяйственный кластер Jizzax Organic запустит программу реализации фермерам нетелей с последующим выкупом телят по выгодным рыночным ценам для дальнейшего откорма и получения мраморной говядины.

Теги:
подписание документов, Узбекистан, животноводство



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