Подписание документа даст старт активной работе по импорту племенного скота для продажи фермерам без высоких наценок.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Комитет ветеринарии Узбекистана и национальный кластер Jizzax Organic подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместные действия в области развития животноводства, создания новых рабочих мест, привлечения местных и иностранных инвесторов.

Jizzax Organic Комитет ветеринарии Узбекистана и Jizzax Organic подписали Меморандум о взаимопонимании

Подписание документа даст старт активной работе по импорту племенного скота для продажи фермерам без высоких наценок. Кроме того, будет запущено субсидирование владельцев племенного скота (размер субсидий от 1 до 2 млн сумов за животное). Сотрудничество предполагает и консультирование иностранными экспертами Jizzax Organic фермеров и животноводов.

Jizzax Organic Комитет ветеринарии Узбекистана и Jizzax Organic подписали Меморандум о взаимопонимании

В ближайших планах также обновление списка установленных ветеринарных препаратов до вакцин последнего поколения.

"Национальный кластер Jizzax Organic наладил связи с поставщиками породистого скота, ветеринарных препаратов и сельскохозяйственной техники из Европы, США, России, Китая. Благодаря закупкам крупными партиями мы добиваемся ощутимых скидок у зарубежных партнеров. Более низкая начальная цена и государственные субсидии откроют доступ к породистым животным не только большим хозяйствам, но и фермерам", - отметил директор Jizzax Organic Хикматилла Каримов.

Также готовится эксперимент по осеменению местных коров зарубежными бычками пород Ангус и Герефорд. Если результаты окажутся положительными, то в короткие сроки генофонд может быть улучшен.

В ближайшее время национальный сельскохозяйственный кластер Jizzax Organic запустит программу реализации фермерам нетелей с последующим выкупом телят по выгодным рыночным ценам для дальнейшего откорма и получения мраморной говядины.