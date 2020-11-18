Алламжонов вступил в полемику с хокимом Ташкента по вопросу волонтерства

Хоким города отметил, что не видел ни одного волонтера, который поднес бы тазик и помыл бы ноги мылом престарелому человеку, лежащему дома. По его словам, все заняты доставкой сумок с вещами.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. На встрече со студентами и начинающими предпринимателями в рамках фестиваля "Ташкент любит молодежь" столичный градоначальник затронул тему волонтерства в беседе с одним из участников форума.

"Товар, получение денег, перевод денег через Payme, доставка чего-то кому-то… становится слишком много волонтеров. Поймите правильно одну вещь: у меня некоторые сомнения в последнее время. Волонтерство — это профессия или попытка оказать реальную помощь либо получение от этого дохода? Не могу понять разницу. Смог объяснить? Есть понятие волонтерства?" — вопрошает Артыкходжаев перед собравшимися.

При этом хоким отметил, что не видел ни одного волонтера, который поднес бы тазик и помыл бы ноги мылом престарелому человеку, лежащему дома. По его словам, все заняты доставкой сумок с вещами. Глава города призвал изучить и глубоко обдумать вопрос волонтерских услуг.

В ответ на эту реплику высказался глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов.

"Нетронутыми оставались только волонтеры. Это мероприятие стало для молодежи не мотивацией, а "битьем по руке". Между тем во время пандемии вся молодежь объединилась, когда хокимият Ташкента не мог справиться, именно эти волонтеры рисковали своей жизнью и облегчили боль людей. В то время некоторые лежачие беспомощные пожилые люди нуждались именно в сумках с продуктами питания, а не в мытье ног" - написал Алламжонов в своем Telegram-канале.

По мнению главы попечительского фонда, нужно говорить спасибо, а не изучать деятельность волонтеров, при этом подчеркнул, что если есть желание что-то изучать, то самое время обратить внимание на другие вопросы в Ташкенте.