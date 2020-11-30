В Минэнерго назвали причины гибели тысяч кур на птицефабрике в Кашкадарье

По словам руководителя птицефабрики, ошибка была допущена на предприятии – топливо в генераторе замерзло и его нельзя было запустить

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Более шести тысяч кур погибли на птицефабрике из-за отключения электроэнергии. Хотя руководитель птицефабрики не заявлял претензий к Министерству энергетики, в сети появилась информация, согласно которой ответственность за произошедшее возложена на подразделения ведомства.

В этой связи, специалисты Минэнерго провели анализ инцидента.

Согласно договору, птицефабрика использовала электроэнергию только для освещения и вентиляции помещений. В случае же внезапного отключения электричества предусматривался запуск дизель-генератора. Однако, 19 ноября 2020 года во время перебоев сети генератор запущен не был потому что дизельное (летнее) топливо генератора замерзло: субъект предпринимательства не подготовился к осенне-зимнему периоду должным образом.

По словам руководителя птицефабрики, ошибка была допущена на предприятии – топливо в генераторе замерзло и его нельзя было запустить. По этой причине не была обеспечена работа воздухозаборника в помещении, где содержатся птицы. Из-за этого в помещении скопился газообразный аммиак, и птицы отравились. Потеряно более 6 тысяч кур.

Все условия взаимодействия хозяйствующего субъекта и энергопоставляющей организации предусмотрены условиями подписываемого двумя сторонами договора. В этой связи необходимо рассматривать обстоятельства каждого инцидента и в случае, если выданные технические условия были выполнены и нарушения допущены со стороны предприятия территориальных электросетей, то ими в обязательном порядке будет компенсирован соответствующий объем ущерба. В тоже время предприниматель также обязан соблюдать предусмотренные договором условия, в том числе те, о которых говорится выше.