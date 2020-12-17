Корейский молодежный центр поддержит разработки ученых из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Подписан меморандум, предусматривающий поддержку стартапов и развитие сотрудничества в сфере инноваций между Академией молодежи при Мининноваций и молодежным центром при Ассоциации Корейских культурных центров Узбекистана, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Согласно документу, будут сформированы проекты по поддержке стартап-инициатив, разработаны совместные решения, направленные на поддержку молодежных начинаний.

Планируется также организовать образовательные мероприятия, нацеленные на повышение осведомленности общественности в сфере стартапов, предпринимательства (основы предпринимательства).

Стороны заинтересованы и в участии во взаимосогласованных направлениях сотрудничества в сфере стартапов, науки и инноваций. Будет сформирована совместная база перспективных стартап-проектов с привлечением инвестиций, предусмотрена помощь в разработке бизнес-модели для коммерциализации, консультирование при разработке проектов.

Договорились чаще проводить для членов Академии молодежи, представителей стартап-организаций, а также талантливой и инициативной молодежи форумы, семинары, конференции, круглые столы, брифинги, а также консультации между представителями научно-исследовательскими и другими государственными структурами.