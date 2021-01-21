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Президент Шавкат Мирзиёев отправился в Бухарскую область

Глава Узбекистана отправился в Бухарскую область

Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане
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Sputnik Узбекистан
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В программе визита запланировано посещение агропромышленных, текстильных и предприятий IT-сферы. Президент ознакомится также с деятельностью медучреждений региона.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Бухарскую область, чтобы ознакомиться с развитием региона и жизнью населения, сообщает пресс-служба президента.

В ходе поездки глава государства планирует посетить предприятия агропромышленности, текстильного производства, информационных технологий, медицинского обслуживания. Вместе с тем Мирзиёев ознакомится с созидательной работой в городах и районах.

В ноябре прошлого года в Бухарской области сменился хоким. Должность занял Ботир Зарипов, который ранее возглавлял правление ассоциации "Узпромстройматериалы".

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Бухарская область, Президент



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