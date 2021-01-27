Узбекистан обменяется с Германией секретной информацией - постановление

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Глава государства подписал постановление, которым утвердил соглашение между правительствами Узбекистана и Германии об обмене и взаимной защите секретной информации.
Нужно отметить, что само соглашение было подписано 28 мая 2019 года в Ташкенте.
При этом ответственность за реализацию документа Мирзиёев возложил на Службу государственной безопасности страны.
Министерству иностранных дел поручено направить ФРГ уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого договора.