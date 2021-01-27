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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Узбекистан обменяется с Германией секретной информацией - постановление

Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане
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https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20210127/15878863/Uzbekistan-obmenyaetsya-s-Germaniey-sekretnoy-informatsiey---postanovlenie.html

Ответственность за обмен и взаимную защиту секретной информации президент возложил на Службу государственной безопасности страны. 

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Глава государства подписал постановление, которым утвердил соглашение между правительствами Узбекистана и Германии об обмене и взаимной защите секретной информации.

Нужно отметить, что само соглашение было подписано 28 мая 2019 года в Ташкенте.

При этом ответственность за реализацию документа Мирзиёев возложил на Службу государственной безопасности страны. 

Министерству иностранных дел поручено направить ФРГ уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого договора.

Теги:
Узбекистан, Германия, Постановление, подписание документов



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