"Узбекнефтегаз" анонсировал рост цен на нефтепродукты

С 1 февраля бензин Аи-80 подорожает на заправках в среднем до 110 сумов. Аналогичные изменения произойдут и с другими нефтепродуктами.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. С 1 мая прошлого года государство отказалось от регулирования цен на бензин. Теперь заправки свободно формируют цены на топливо, ориентируясь на спрос и предложение, а также учитывая налоги и другие обязательные платежи, сообщили в пресс-службе АО "Узбекнефтегаз".

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С 1 февраля 2021 года вносятся изменения и дополнения в следующие ставки акцизного налога на нефтепродукты и товары, реализуемые конечному потребителю:

Ставки акцизного налога на нефтепродукты:

1 тонна бензина Аи-80: фактически – 200 000 сумов, с 1 февраля – 240 000 сумов;

1 тонна бензина марки Аи-90 и выше: фактически – 250 000 сумов, с 1 февраля – 275 000 сумов;

1 тонна дизельного топлива: фактически – 200 000 сумов, с 1 февраля – 240 000 сумов;

1 тонна дизельного топлива ЭКО: фактически – 180 000 сумов, с 1 февраля – 216 000 сумов.

Ставки акцизного налога на товары, реализуемые конечному потребителю:

1 тонна бензина: фактически – 378 480 сумов, с 1 февраля – 465 530 сумов;

1 тонна дизельного топлива: фактически – 346 275 сумов, с 1 февраля – 425 918 сумов.

Учитывая все изменения, к примеру, бензин Аи-80, может в среднем подорожать на 110 сумов (включая НДС).

В конце прошлого года Госкомстат сообщал, что с начала 2020 года в Узбекистане было произведено 769,1 тысячи тонн автобензина. При этом в ведомстве отдельно подчеркивают, что данный показатель превышает предыдущий на 1,4%.

Большую часть бензина - 80,6% - произвели на нефтеперерабатывающих заводах Бухарской области, 18,5% – на НПЗ Ферганской области. Остальная часть топлива выпущена в Кашкадарьинской области.