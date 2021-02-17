13:38 17 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск
Срочно:
Исполняющий обязанности первого заместителя председателя ГТК Ильхом Мухторов

Назначен и. о. первого заместителя председателя ГТК

Пресс-служба ГТК Узбекистана
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
64 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/11/16018859.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20210217/16018945/Naznachen-i-o-pervogo-zamestitelya-predsedatelya-GTK.html

Президент назначил Илхома Мухторова исполняющим обязанности первого заместителя председателя ГТК Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент назначил нового исполняющего обязанности первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета.

Лекарственный препарат
© Sputnik / Павел Лисицын
Незаконный оборот медикаментов активизировался в период пандемии - ГТК

Соответствующим указом президента на эту должность вступил Илхом Мухторов, который до этого занимал различные руководящие посты в ГТК. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Ранее он возглавлял Управление мониторинга и оценки рисков ГТК.

Последний раз кадровые изменения в руководстве ГТК произошли в конце прошлого года. Тогда подполковник Баходир Кутлимуратов занял пост начальника Бухарского областного таможенного управления, полковник Дониер Юсупов возглавил Навоийское таможенное управление, полковник Якуб Мирзарахимов стал начальником Самаркандского областного таможенного управления, а полковник Илхомбек Казаков назначен начальником Хорезмского таможенного управления.

Теги:
Узбекистан, назначение, Государственный таможенный комитет, таможенники



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Топ-13 сильнейших снегопадов в истории — архивные фото
Санкции продолжаются: зачем Евросоюз идет на разрыв отношений с Россией
Осторожно, санкции продолжаются: зачем ЕС "убивает" отношения с Россией
Скоростная ж/д магистраль Туркестан — Ташкент
Из Ташкента в Туркестан за 2 часа: подробности проекта ж/д магистрали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться