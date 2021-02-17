Назначен и. о. первого заместителя председателя ГТК

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент назначил нового исполняющего обязанности первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета.

Соответствующим указом президента на эту должность вступил Илхом Мухторов, который до этого занимал различные руководящие посты в ГТК. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Ранее он возглавлял Управление мониторинга и оценки рисков ГТК.

Последний раз кадровые изменения в руководстве ГТК произошли в конце прошлого года. Тогда подполковник Баходир Кутлимуратов занял пост начальника Бухарского областного таможенного управления, полковник Дониер Юсупов возглавил Навоийское таможенное управление, полковник Якуб Мирзарахимов стал начальником Самаркандского областного таможенного управления, а полковник Илхомбек Казаков назначен начальником Хорезмского таможенного управления.