Шавкат Мирзиёев 22 февраля выступит на сессии Совета ООН по правам человека

Прямая трансляция выступления президента Узбекистана будет также осуществляться на центральных национальных телеканалах.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 22 февраля примет участие в работе сегмента высокого уровня 46-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека и выступит в первый день работы форума на его пленарной части, сообщили в администрации президента.

Из-за карантинных ограничений заседание совета будет проходить в Женеве в формате видеоконференции. Участники обсудят важнейшие вопросы касательно соблюдения и защиты прав человека, в том числе обеспечения гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав.

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Участие в мероприятии примет Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет, главы государств, правительств, министров иностранных дел и высоких представителей из порядка 150 стран мира.

Мирзиёев расскажет о приоритетах углубления демократических преобразований в Узбекистане и основных направлениях работы в рамках Совета по правам человека.

Для справки: совет ООН по правам человека - один из наиболее авторитетных межправительственных органов системы ООН, призванных обеспечивать защиту прав людей всего мира. В его состав входят 47 государств-членов.

Узбекистан впервые в своей современной истории избран членом этой структуры с 2021 по 2023 годы. Кроме Узбекистана, в совет на следующие три года были избраны еще 14 стран: Россия, Украина, Великобритания, Франция, Китай, Боливия, Габон, Кот-д`Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан и Сенегал.