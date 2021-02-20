22:07 20 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск
Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев 22 февраля выступит на сессии Совета ООН по правам человека

Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
124 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/13/15822061.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20210220/16051930/Shavkat-Mirziev-22-fevralya-vystupit-na-sessii-Soveta-OON-po-pravam-cheloveka.html

Прямая трансляция выступления президента Узбекистана будет также осуществляться на центральных национальных телеканалах.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 22 февраля примет участие в работе сегмента высокого уровня 46-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека и выступит в первый день работы форума на его пленарной части, сообщили в администрации президента.

Из-за карантинных ограничений заседание совета будет проходить в Женеве в формате видеоконференции. Участники обсудят важнейшие вопросы касательно соблюдения и защиты прав человека, в том числе обеспечения гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав.

Куртов: членство в совете ООН по правам человека обязывает не потерять лицо >>

Участие в мероприятии примет Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет, главы государств, правительств, министров иностранных дел и высоких представителей из порядка 150 стран мира.

Мирзиёев расскажет о приоритетах углубления демократических преобразований в Узбекистане и основных направлениях работы в рамках Совета по правам человека.

Для справки: совет ООН по правам человека - один из наиболее авторитетных межправительственных органов системы ООН, призванных обеспечивать защиту прав людей всего мира. В его состав входят 47 государств-членов.

Узбекистан впервые в своей современной истории избран членом этой структуры с 2021 по 2023 годы. Кроме Узбекистана, в совет на следующие три года были избраны еще 14 стран: Россия, Украина, Великобритания, Франция, Китай, Боливия, Габон, Кот-д`Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан и Сенегал.

Теги:
выступление, Шавкат Мирзиёев, Совет по правам человека ООН, ООН



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Животные, уставшие от этой вашей зимы — фотолента
А Марс-то не такой уж и красный — на Землю пришло первое видео со звуком
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться