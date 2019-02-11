Ветеран войны в Афганистане рассказал, как попал в засаду и выжил

Тридцатилетие вывода советских войск из Афганистана отметят 15 февраля 2019 года.

"В сентябре прилетели вертолеты, привезли продукты. Через минут 15 по рации спрашивают: "Почему второй вертолет не пролетал". Оказалось, что один вертолет сбили. Нас подняли по тревоге. Мы выехали за вертолетом. Когда дошли до того места, подумали, что все погибли. Офицеры приказали смотреть по сторонам. В горах моджахеды устроили засаду. Машину, в которой мы ехали, подорвали, и я получил контузию. Наш командир отделался ушибами, а вот трое ребят погибли на месте", - рассказал Озубеков в эфире радио Sputnik Кыргызстан.