01:51 14 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
Ветеран афганской войны Кубанычбек Озубеков
© Sputnik / Эркин Садыковl

Ветеран войны в Афганистане рассказал, как попал в засаду и выжил

Афганистан: 30 лет в ожидании мира
Получить короткую ссылку
277656

Ветеран афганской войны Кубанычбек Озубеков рассказал о своем участии в военных действиях.

Тридцатилетие вывода советских войск из Афганистана отметят 15 февраля 2019 года.

"В сентябре прилетели вертолеты, привезли продукты. Через минут 15 по рации спрашивают: "Почему второй вертолет не пролетал". Оказалось, что один вертолет сбили. Нас подняли по тревоге. Мы выехали за вертолетом. Когда дошли до того места, подумали, что все погибли. Офицеры приказали смотреть по сторонам. В горах моджахеды устроили засаду. Машину, в которой мы ехали, подорвали, и я получил контузию. Наш командир отделался ушибами, а вот трое ребят погибли на месте", - рассказал Озубеков в эфире радио Sputnik Кыргызстан.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Боевая техника из прошлого в Панджшерском ущелье Афганистана
Мирная жизнь среди кладбища танков
Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
Как стать бизнесменом в Узбекистане
Как открыть свой бизнес в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054