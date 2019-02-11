Пропагандистская халтура: какие ляпы допущены в фильмах про Афганистан

Зарубежный кинематограф дал миру много образцов хорошей работы. Но есть и "шедевры", которые можно назвать убийцами здравого смысла.

Корреспондент Sputnik Лев Рыжков вместе с военным обозревателем Александром Хроленко посмотрели американские и британские фильмы, посвященные советской военной кампании в Афганистане, и поискали точки соприкосновения картинки на экране и реальной действительности.

"Рэмбо-3" (США, 1988)

В фильме:

Полковник армии США конвоирует караван со "стингерами" для моджахедов из Пакистана в Афганистан, и попадает в плен к советским войскам.

В реальности:

В 1979–1989 годы военнослужащих США на афганской земле не было - американцы с моджахедами никогда не взаимодействовали напрямую. "Стингеры" поставлялись в Пакистан, и уже оттуда уходили в Афганистан. К 1988 году, когда происходят события фильма, поставки этих переносных зенитно-ракетных комплексов продолжались уже два года.

В фильме:

С экрана сообщается, что советские войска за девять лет боев убили более двух миллионов гражданских.

В реальности:

За десять лет войны, по самым приблизительным подсчетам, погибли около миллиона мирных афганцев. Есть основания полагать, что и эти цифры завышены, поскольку советская армия не проводила операций в населенных пунктах. Цифра в два миллиона погибших взята с потолка.

Кадр из фильма"Рэмбо-3" (США, 1988)

В фильме:

Когда американский полковник попадает в плен, его пытают дикого вида советские военнослужащие, которые даже летом ходят в шапках-ушанках. Людьми в шапках командует небритый полковник Зайцын с явными садистскими замашками, и бутылкой водки на рабочем столе.

В реальности:

Какие могут быть ушанки в стране, где прохладой считается +35 градусов? Да и если бы в Афганистане был взят в плен настоящий американский полковник – это был бы очень ценный трофей. Его бы не доверили пьянице в шапке-ушанке, а немедленно переправили бы в Москву.

В фильме:

На допросе полковник храбро заявляет: "Каждый день ваша военная машина отступает перед горсткой борцов за свободу. Эти люди скорее умрут, чем станут рабами захватчиков. Их не победить!"

В реальности:

В конце 1980-х годов афганское правительство при поддержке советских войск надежно контролировало более 70% территории страны. Перед 40-й армией никто не ставил задачи победить. Она лишь поддерживала правительственные силы. СССР строил в Афганистане дороги, заводы, больницы. Афганцы и сегодня помнят об этом.

"Зверь войны" (США, 1988)

В фильме:

Советские танки атакуют мирное селение. Солдаты применяют химическое оружие, пряча лица под противогазами.

В реальности:

Советские войска никогда не брали штурмом мирные селения и не травили крестьян химическим оружием. Больше этот сюжет похож на действия американской армии во Вьетнаме.

Кадр из фильма "Зверь войны" (США, 1988)

В фильме:

Экипаж заблудившегося среди бела дня советского танка состоит из пяти человек. Пятый - афганец, который, как только начал молиться, был расстрелян.

В реальности:

Экипаж танка не может состоять из пяти человек. Столько людей в машину просто не поместится. В фильме не показано, где именно в танке сидел пятый танкист-афганец. Он понадобился создателям фильма только чтобы показательно его расстрелять за молитву и показать ненависть советской армии к мусульманам. Мол, даже те афганцы, кто сотрудничали с советскими "оккупантами", не были в безопасности.

"Искры из глаз" (Великобритания, 1987)

В фильме:

Пятнадцатый и, наверное, самый малоизвестный фильм о Джеймсе Бонде был выпущен в прокат в 1987 году. Фильм запомнился фанатам "бондианы" лишь тем, что в нем впервые сыграл Тимоти Далтон – самый неудачный из Бондов. Агент 007 срывает "хитроумную" операцию советского генерала, дважды героя СССР Коскова, который хочет закупить американское оружие. В этой бизнес-комбинации задействованы также бриллианты и наркотики.

В реальности:

Зачем СССР, который и так снабжал оружием половину земного шара, могло понадобиться американское оружие? В той части фильма, которая посвящена Афганистану, какие-либо совпадения с реальностью отсутствуют, разве только пейзаж похож на афганский.

Кадр из фильма "Искры из глаз" (Великобритания, 1987)

"Война Чарли Уилсона" (США/Германия, 2007)

В фильме:

Главный герой конгрессмен Чарли Уилсон в исполнении Тома Хэнкса горит желанием помочь афганским моджахедам в борьбе против советских войск, которые, по правилам пропаганды времен Холодной войны, насилуют, убивают, уничтожают все живое. Для помощи моджахедам Чарли Уилсон решает наладить в Египте и Израиле производство фальшивого советского оружия, чтобы затем передать его Пакистану.

В реальности:

В Египте действительно производились автоматы Калашникова. Но – по советской лицензии. И хотя во времена президентства Анвара Садата Египет отпал от советского блока, производство "калашей" в этой стране не связано с деятельностью американских конгрессменов. Да и Израиль контрафактно не производил советского оружия. Во время арабо-израильской войны 1973 года советское вооружение досталось израильтянам как трофей.

Кадр из фильма "Война Чарли Уилсона" (США/Германия, 2007)

В фильме:

На фоне псевдодокументальных кадров приводится статистика советских потерь, вызванных появлением на вооружении у моджахедов ПЗРК "Стингер". Это, в общей сложности 108 вертолетов и 89 самолетов всего за один год – с весны 1987 по весну 1988 года.

В реальности:

Цифры советских потерь общеизвестны и находятся в открытом доступе. Общеизвестно, что за весь 1987 год советская армия потеряла 22 самолета, а в 1988 году – 12. Всего же за десять лет было потеряно 125 самолетов. При этом, если посмотреть статистику потерь, то можно заметить, что до появления на вооружении у моджахедов "стингеров" потерь в авиации было даже чуть больше.

Убийца здравого смысла

Негативные образы из кинофильмов очень живучи, токсичны и вирусны. Они и запоминаются лучше, и вызывают устойчивые ассоциации. Что бывает потом, мы видим на примерах демонизированных "плохих парней" из Ливии, Сирии, Ирака.

Американский кинематограф дал миру много образцов хорошей работы. Магия Голливуда покорила весь мир. Магия, созданная профессионалами высшего класса. Но когда мастера производят пропагандистскую халтуру, их фильмы превращаются в убийц здравого смысла. Ведь далеко не каждый зритель воспринимает с юмором всю эту "развесистую клюкву".

Нельзя сказать, что "клюква" осталась в прошлом. Новый виток противостояния сверхдержав вызвал появление новых пропагандистских киноподелок. Их производство – пока не массовое. Но нет-нет, а промелькнет в кассовом голливудском блокбастере плохой пьяный русский в военной форме и с бородой. А, значит, новые "шедевры" еще впереди.