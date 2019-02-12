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Афганистан: 30 лет в ожидании мира

Проблемы Афганистана очень страшны для будущего – мнение эксперта

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© Sputnik / Илья Питалев

В интервью Sputnik член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич рассуждает о народе и культуре Афганистана.

Сенатор рассказал, что он любит афганский народ и культуру страны. Он также отметил, что на момент, когда советские войска вошли в Афганистан, там не было никакого исламского фундаментализма и исламизма.

Ветеран афганской войны Кубанычбек Озубеков
© Sputnik / Эркин Садыковl
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"Там был абсолютно нормальный народ, который знал, что вот религия – религия, светская жизнь – светская жизнь", сказал сенатор и добавил, что "только с задачей, которая была поставлена извне, с Запада, американскими спецслужбами был выстроен этот негатив".

Клинцевич подчеркнул, что говорить сегодня об исламском терроризме – это страшное преступление перед людьми, которые искренне проповедуют эту религию; для них это крайне серьезное оскорбление.

Сенатор также отметил, что проблема Афганистана значительно страшнее и серьезнее, чем то, что сегодня происходит сегодня в Сирии или могло произойти на Корейском полуострове.




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