Проблемы Афганистана очень страшны для будущего – мнение эксперта

Сенатор рассказал, что он любит афганский народ и культуру страны. Он также отметил, что на момент, когда советские войска вошли в Афганистан, там не было никакого исламского фундаментализма и исламизма.

© Sputnik / Эркин Садыковl Ветеран войны в Афганистане рассказал, как попал в засаду и выжил

"Там был абсолютно нормальный народ, который знал, что вот религия – религия, светская жизнь – светская жизнь", сказал сенатор и добавил, что "только с задачей, которая была поставлена извне, с Запада, американскими спецслужбами был выстроен этот негатив".

Клинцевич подчеркнул, что говорить сегодня об исламском терроризме – это страшное преступление перед людьми, которые искренне проповедуют эту религию; для них это крайне серьезное оскорбление.

Сенатор также отметил, что проблема Афганистана значительно страшнее и серьезнее, чем то, что сегодня происходит сегодня в Сирии или могло произойти на Корейском полуострове.