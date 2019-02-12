Навсегда шурави: "Голубые береты" выпускают новый альбом

Ансамбль "Голубые береты" образовался в Афганистане, в 103-й дивизии Воздушно-десантных войск. В 1987 году он прогремел на весь СССР, победив в телевизионном конкурсе "Когда поют солдаты". Выступление шло по телемосту из Кабула.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik, Лев Рыжков. Многие песни "Голубых беретов" стали по-настоящему народными. Они на слуху и по-прежнему очень эмоционально и сильно действуют на слушателей.

Спустя тридцать лет после вывода войск из Афганистана ансамбль "Голубые береты" продолжает ездить с концертами, записывать диски – в общем, активно творчески работать. На февраль нынешнего года запланирован выход нового, одиннадцатого по счету, альбома.

Фото из архива Сергея Ярового Группа "Голубые береты"

Приз - аппаратура

Ансамбль "Голубые береты" образовался в 1985 году, в клубе 350-го полка 103-й дивизии ВДВ в Кабуле. Началось с того, что начальник политотдела передал во временное пользование музыкальную аппаратуру из соседнего полка. У соседей она пылилась без дела, а в 350-м были музыканты-десантники. И командование тут же поставило им задачу – организовать праздничный концерт. Сроку дали неделю. Иначе аппаратура возвращалась в соседний полк.

"Репетировать было некогда, - вспоминает руководитель ансамбля Сергей Яровой. - В основном-то все - на боевых заданиях. Слава Богу, что командиром дивизии у нас был будущий министр обороны Павел Грачев – тогда еще полковник. Он нам официально разрешил репетировать по ночам, потому что днем ни на что времени не было".

Тем не менее, уже на первом концерте прозвучали знаменитые песни, по которым "Голубые береты" узнает любой. Это и "Синева", и "Боевым награждается орденом" и "Память". Аппаратура осталась в 350-м полку, а ансамбль "Голубые береты" родился официально.

Sputnik / Алексей Тихомиров Подарки группы "Голубые береты"

Никаких поблажек артистам-десантникам не делали. Они, как и прежде, ходили на боевые задания. Сергей Яровой вспоминает, что иногда, когда боевое подразделение заходило в какие-то воинские части, там уже знали, что пришли "Голубые береты". Ребята ждали концерта, но ансамбль всего лишь пополнял боекомплект, брал сухпайки и уходил.

"В Афгане у нас было не так много концертов, - вспоминает Сергей Яровой. - Выездных гастролей у нас не было. В основном, мы выступали перед полком после боевых заданий, в посольстве СССР, слетали на военную базу в Баграм. Мы не колесили по стране, как об этом порой ошибочно думают. Надо просто представить себе Афган, эти дороги".

Sputnik / Алексей Тихомиров Участники группы "Голубые береты"

Лирическая политинформация

Нельзя сказать, что песни "Голубых беретов" рождались прямо под огнем. Но некоторые – сразу после боев. И исполнялись уже на следующий день.

"Есть у нас песня памяти батальонного врача Анатолия Костенко, - говорит Сергей Яровой. – Старший лейтенант Костенко из 1-го батальона погиб на Панджшере. У него уже практически заканчивалась операция. И тут получил ранения пулеметчик 2-ой роты. Врач Костенко к нему рванул. И погиб. "Пинцеты" (так мы называли медиков) были самые безбашенные. Они никогда не носили ни бронежилетов, ни касок".

Фото из архива Сергея Ярового Разведрота.Шакардара.1987г

Во время возвращения из боя родилась песня. "Голубые береты" выучили и отрепетировали ее за ночь. И на следующий день спели перед полком песню о вчерашнем бое.

Фото из архива Сергея Ярового Январь 1986 г. 2 рота входит в пагман. На дальнем фоне одна из арок Македонского

"Любая песня "Голубых беретов" - это отклик на какое-то событие", - говорит солист Юрий Слатов. Песни "Голубых беретов" для советских солдат в Афганистане были не только лирическим переживанием, но и источником информации. Так, песня "27 апреля" родилась из рассказа начальника клуба о восстании советских пленных в крепости Бадабер на территории Пакистана.

Издержки шоу-бизнеса

Дома "Голубые береты" стали частью шоу-бизнеса и столкнулись с некоторыми специфическими проявлениями этой индустрии. Так, в 90-е годы их активно клонировали.

"Какие-то люди надевали береты и камуфляж, вставали около метро с гитарами, ставили ящик для пожертвований и пели наши песни. На ужасном уровне, - говорит Юрий Слатов. – Вот представьте, идет человек и видит, что кто-то в голубом берете поет "Синеву", собирает деньги. А потом он видит афишу "Голубых беретов". И думает: "Так они же у нас в переходе играли! Зачем я должен платить 500 рублей за концерт?" Это очень неприятная ситуация. С ней ничего не поделаешь. Не с полицией же к ним подходить?"

Но в шоу-бизнесе у "Голубых беретов" есть и друзья. Например, Юрий Шевчук.

"В Санкт-Петербурге мы с ДДТ выступали в БКЗ "Октябрьский", - вспоминает Юрий Слатов. – Приехали на концерт с деревянными гитарами, без аппаратуры. Понадеялись на местных "афганцев". А те нам на сорокатысячный зал нашли слабенькие колонки. А у Шевчука были целые горы аппаратуры. И тут идет сам Юрий Юлианович: "Ребята, привет! Почему такие печальные?" А мы не просто печальные, мы злые. А Шевчук все понял и говорит: "Наша аппаратура устроит?" И потом мы братались на сцене. То же делали и фанаты. Супер-концерты были!"

С большой симпатией "Голубые береты" относятся к Валерию Леонтьеву. Первая встреча с ним произошла в 1988 году, на большом концерте в "Олимпийском".

"Мы уже выступили и шли на выход, - вспоминает Сергей Яровой. - И вдруг слышу: "На сцене Валерий Леонтьев с песней "Афганский ветер". Я и представить себе не мог, что популярный певец запоет про Афган. Вернулся, дослушал до конца, отобрал у какого-то мужика цветы. Пошел, вручил Леонтьеву. И пожал ему руку. А он был в перчатках с обрезанными пальцами. И эти перчатки выжимать можно было. Странно, на этой песне он вообще не двигался. Но при этом он мокрый был насквозь. Такая вот артистическая отдача".

Фото из архива Сергея Ярового Сергей Яровой

Держать паузу

Между предыдущим, десятым и нынешним, одиннадцатым, альбомом прошло девять лет. Для музыкантов это – серьезная пауза. Спрашиваю музыкантов – почему ждали так долго?

"Набрать десять песен для альбома - сложности нет, - говорит Юрий Слатов. - Но не хочется выдавать дежурные вещи. Человек, который покупает альбом "Голубых беретов", не услышит там чего-то развлекательного. В афганских песнях с нового альбома часто употребляется слово "шурави" - так называли советских солдат в Афганистане. И действительно, мы – навсегда шурави. И гордимся этим. Хотя нас все меньше и меньше".

Sputnik / Алексей Тихомиров Дипломы и награды группы "Голубые береты"