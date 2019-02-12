От "Кукушки" до "Вертолетчиков": главные песни войны в Афганистане

Корреспондент Sputnik побеседовал с писателем и собирателем солдатских стихов об этом уникальном явлении, возникшем на стыке литературы и фольклора.

Замкнуть боль на себя

"Я узнал, что существует такое явление, как афганские авторские песни, когда перешел работать в газету "Красная звезда" из журнала "Пограничник", - вспоминает Ткаченко. – Однажды в нашу редакцию попала кассета с афганскими песнями. Мы с редактором отдела Юрием Вдовиченко послушали эту запись, и вдруг поняли, что это – новое явление. Об этих песнях я написал в газету. И мне стали присылать стихи, аудиозаписи, воспоминания. Так получилось, что я замкнул на себя всю эту боль".

Фото из архива Петра Ткаченко Военнослужащие на БТР

По мнению писателя, осмысления тех событий не существует до сих пор. Хотя многие деятели культуры, политики называли ее неправой, народного отрицания этой войны не возникло.

© AFP 2018 / KHIN MAUNG WIN Пропагандистская халтура: какие ляпы допущены в фильмах про Афганистан

"Надо помнить, что войска возвращались в страну, где к тому времени развернулась беспрецедентная травля собственной армии, - говорит писатель. – А почему? Потому что за океаном понимали, что нас просто так не взять. Надо завоевать душу. Всякое завоевание народа и страны начинается с покорения духа. В "Красной звезде" в те годы нас официально предупреждали: "Не ходите в военной форме по Москве. Приходите на работу и здесь переодевайтесь". Мы чувствовали себя в оккупированном городе. Мой сосед, военный, шел домой от метро. И какие-то ребята дали ему по голове. Годами потом лечился".

Возникла странная ситуация – сначала говорить об афганской войне мешал гриф секретности. Потом она вышла за рамки литературного дискурса, стала немодной. И, по словам Петра Ткаченко, получилось так, что духовную летопись этой войны стали создавать сами солдаты.

Самими солдатами, по словам писателя, война воспринималась как явление преходящее, которое когда-нибудь пройдет и останется в прошлом. Есть боль, вызванная гибелью товарищей, но обреченности нет. В темном царстве этой войны всегда находилось место для лучика света.

Засекреченные авторы и помощь семье

Многие песни имеют свои истории. Очень показательна в этом плане история одной из главных песен солдатского Афгана – "Кукушки": "Снится часто мне мой дом родной. Лес о чем-то о своем мечтает. Серая кукушка за рекой, сколько жить осталось мне, считает".

"Первым исполнителем этой песни был Юрий Кирсанов – ныне подполковник, тогда - боец одного из спецподразделений, - рассказывает Петр Ткаченко. – Записанная на кассету, эта песня приобрела неслыханную популярность. Имя исполнителя официально было засекречено, но многие в Афгане знали, кто поет эту песню, и считали автором Юрия Кирсанова. Но выяснилось, что история этой песни куда глубже. Стихотворение написал Виктор Кочетков – поэт-фронтовик. И вот оно так легло на душу молодого бойца Кирсанова, что он взял слова песни с собой, в Афганистан. Положил на музыку, изменил несколько строчек. Сейчас для песни "Кукушка" указывается совместное авторство".

Еще одна знаменитая афганская песня "Погиб вертолетчик в горах под Газни". В основе этой песни – события реального боя, в котором 8 сентября 1983 года погиб реальный вертолетчик 3-й вертолетной эскадрильи 181-го отдельного вертолетного полка ВВС СССР Вадим Бураго. На смерть этого человека поэт Игорь Морозов написал песню "Вертолетчики". Но одной песней дело не ограничилось, потому что Морозов взял шефство над осиротевшей семьей вертолетчика.

Все эти истории изложены в новой книге писателя с рабочим названием "Дорогие мальчишки в тельняшках", которая пока ждет своего издателя.