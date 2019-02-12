От "Кукушки" до "Вертолетчиков": главные песни войны в Афганистане

Корреспондент Sputnik побеседовал с писателем и собирателем солдатских стихов об этом уникальном явлении, возникшем на стыке литературы и фольклора.
Замкнуть боль на себя
"Я узнал, что существует такое явление, как афганские авторские песни, когда перешел работать в газету "Красная звезда" из журнала "Пограничник", - вспоминает Ткаченко. – Однажды в нашу редакцию попала кассета с афганскими песнями. Мы с редактором отдела Юрием Вдовиченко послушали эту запись, и вдруг поняли, что это – новое явление. Об этих песнях я написал в газету. И мне стали присылать стихи, аудиозаписи, воспоминания. Так получилось, что я замкнул на себя всю эту боль".
По мнению писателя, осмысления тех событий не существует до сих пор. Хотя многие деятели культуры, политики называли ее неправой, народного отрицания этой войны не возникло.
Возникла странная ситуация – сначала говорить об афганской войне мешал гриф секретности. Потом она вышла за рамки литературного дискурса, стала немодной. И, по словам Петра Ткаченко, получилось так, что духовную летопись этой войны стали создавать сами солдаты.
Самими солдатами, по словам писателя, война воспринималась как явление преходящее, которое когда-нибудь пройдет и останется в прошлом. Есть боль, вызванная гибелью товарищей, но обреченности нет. В темном царстве этой войны всегда находилось место для лучика света.
Засекреченные авторы и помощь семье
Многие песни имеют свои истории. Очень показательна в этом плане история одной из главных песен солдатского Афгана – "Кукушки": "Снится часто мне мой дом родной. Лес о чем-то о своем мечтает. Серая кукушка за рекой, сколько жить осталось мне, считает".
Еще одна знаменитая афганская песня "Погиб вертолетчик в горах под Газни". В основе этой песни – события реального боя, в котором 8 сентября 1983 года погиб реальный вертолетчик 3-й вертолетной эскадрильи 181-го отдельного вертолетного полка ВВС СССР Вадим Бураго. На смерть этого человека поэт Игорь Морозов написал песню "Вертолетчики". Но одной песней дело не ограничилось, потому что Морозов взял шефство над осиротевшей семьей вертолетчика.
Все эти истории изложены в новой книге писателя с рабочим названием "Дорогие мальчишки в тельняшках", которая пока ждет своего издателя.