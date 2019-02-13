Почувствуй себя шурави: почему не окупилась игра-стрелялка про Афганистан

Вывод советских войск из Афганистана получил отражение и в индустрии компьютерных игр. Кто-то склонен считать их напрасной тратой времени, кто-то – искусством, кто-то – спортом. Но чем бы ни являлись компьютерные игры, их разработчики держат руку на пульсе времени.

Выводу советских войск из Афганистана посвящена игра "Правда о девятой роте", разработанная студией Extreme Developers и изданная фирмой "1С" в 2008 году.

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"Правда о девятой роте" - стрелялка-шутер от первого лица - представляет собой детальную реконструкцию боя, произошедшего в ночь с 7 на 8 января 1988 года на юге Афганистана между девятой ротой 345-го отдельного парашютно-десантного полка и душманскими вооруженными формированиями.

"Правда о девятой роте" - наверное, единственная компьютерная игра, посвященная афганской войне, - говорит член жюри крупнейшей конференции для разработчиков игр DevGAMM Moscow 2018, директор студии CYBERIA Limited Алексей Копцев. – Почему? Потому что конечными потребителями игр являются американцы. А для них война СССР в Афганистане столь же близка, как вторжение на Венеру. Есть игры про Вьетнам, про высадку в Нормандии. Но не про Афганистан".

Было не так, и кончилось не тем

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Ночной штурм душманами высоты 3234, наверное, самый известный бой афганской войны. Именно он лег в основу фильма "Девятая рота" Федора Бондарчука, вышедшего в 2005 году.

Фильм не вызвал восторга у ветеранов Афганистана. Известный переводчик, публицист и писатель Дмитрий "Гоблин" Пучков неоднократно высказывался относительно того, что в "Девятой роте" событийная канва, мягко говоря, не соответствует действительности.

"Конечно, надо делать скидку на то, что это художественный фильм, а не документальный, - говорит Дмитрий Пучков. - Но выпускать фильмы под слоганами типа: "Последний крик советского солдата в Афганистане никто не услышал" - это ложь. А слоган №2: "Они хотели, чтобы их любили" - это прямая цитата из художественного фильма "Рембо-2", сугубо антисоветского. Применительно к советским солдатам это по меньшей мере странно".

Пучков утверждает, что в угоду неким художественным замыслам правда о событиях была радикально искажена.

Кадр из фильма "9 рота"

"Все было не так и закончилось не тем, - подчеркнул Пучков. - Никто никого не забывал, никто никого не бросал. Люди вели боевые действия так, как их учили. Погибло там шесть человек из восемнадцати. Это очень большие потери. Командир разведроты говорил, что у него за два года погибло два человека. А тут вот, при обороне высоты, - шесть. Это очень много. А такого, чтобы всех убили, а один остался, просто не было".

Именно желание вернуться к исторической правде и стало толчком для дальнейших проектов, которые в конечном итоге привели к созданию игры "Правда о девятой роте".

Назло Бондарчуку

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"Фильм вызвал у меня недоумение, - вспоминает Дмитрий Пучков. - Я написал заметку у себя на сайте. Ее прочитало 70 тысяч человек. Тогда это были огромные цифры. Откликнулись непосредственные участники событий. Сначала начальник артиллерии 345-го отдельного парашютно-десантного полка. А потом он дал контакты артиллерийского наводчика Ивана Павловича Бабенко, роль которого исполнил непосредственно Федор Бондарчук".

Встречи с участниками тех событий переросли в съемки документального фильма "Правда о девятой роте". Однако до экрана фильм не дошел.

"Я не имел режиссерского опыта, и получился производственный брак по звуку, - рассказывает Дмитрий Пучков. – Тем не менее наша полемика имела серьезнейший общественный резонанс, и я обратился в фирму "1С" с предложением: "Давайте сделаем игру?".

К тому моменту Дмитрием Пучковым была составлена поминутная реконструкция знаменитого боя на высоте 3234. И воспоминания бойцов легли в основу стрелялки-шутера.

За душманов играть нельзя

Игра была создана в рекордно короткие сроки – за девять месяцев. Воплотить ее в жизнь взялась студия Extreme Developers из города Миасс Челябинской области.

Эпизод боя. Скриншот из игры "Правда о девятой роте"

Как правило, стрелялки бывают двух видов. Есть PvE (player vs environment). То есть играет один игрок, выполняя игровой сценарий. Все масштабные стрелялки используют еще и режим PvP (player vs player). То есть "игрок против игрока". Ценность шутера – это всегда PvP. Людям интересно играть в войнушку именно против людей. Но в "Правде о девятой роте" никакого PvP быть не могло. По вполне понятным причинам.

"Игра была достаточно необычная, - вспоминает Дмитрий Пучков. - Например, если на Западе делают игры про Вторую мировую войну, то там можно поиграть за одних и можно поиграть за других. А я считаю, что это неэтично. Поэтому у нас играть можно только за советских воинов-десантников. За душманов играть нельзя".

Игра для внутреннего пользования

Эксперт по играм Алексей Копцев в свое время прошел всю "Правду о девятой роте".

"Я бы не сказал, что это простая игра, - говорит эксперт. - Это игра реконструкторская - если уж ты получил заряд в бок, то реально потерял здоровье. Влетел кусок свинца – 12% здоровья отняли".

Прохождение игры у опытного игрока занимает около четырех часов. Интерес здесь именно реконструкторский. Можно увидеть, как все было. Самому оказаться в шкуре советского воина-интернационалиста.

Встретили игру неоднозначно. Создателям пеняли на то, что игра скучная, что не был использован режим PvP. Но большинство отраслевых изданий рецензировали игру без оценок.

Коммерческой окупаемости тоже не случилось.

"Эта игра ни в коем случае не могла стать коммерческим продуктом, - говорит Алексей Копцев. – Так же произошло позднее с фильмом "28 панфиловцев". Он был снят на народные деньги, с детальной реконструкцией событий. Но он был не коммерческий. Так получилось и здесь. Абсолютное большинство игр делается в первую очередь для американского рынка. И естественно, что игра про советских "агрессоров" в Афганистане ни в каком виде не смогла бы успешно продаваться в Америке, потому что там убиваются американские инструкторы и классные бородатые "борцы за демократию".