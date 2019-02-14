На что ушли миллионы ЦРУ, или Главный просчет Бжезинского

После убийства бывшего главы Афганистана Нур Мохаммада Тараки и начавшихся репрессий Советский Союз принял решение ввести в страну войска. Москва намерена сместить с поста Хафизуллу Амина, связанного с ЦРУ, и привести к власти просоветского лидера Бабраля Кармаля. Повода для военного вмешательства искать не пришлось – из-за сложной обстановки в республике сам Амин с сентября по декабрь семь раз просил Советы о помощи.
Решение о вводе войск было принято 12 декабря 1979 года, а первые подразделения советской армии пересекли границу Афганистана уже 25 декабря в 15:00 по московскому времени.
Первоочередная задача – ликвидация афганского тирана Хафизуллы Амина — была выполнена быстро и профессионально. Вечером 27 декабря чуть более 700 бойцов спецподразделений взяли штурмом президентский дворец. Операция продлилась всего 43 минуты. Охрана Амина сдаваться не собиралась, оказав жестокое сопротивление. Амин погиб при штурме дворца.
Между тем советские войска продолжали прибывать в Афганистан для поддержки правительственных сил в борьбе с моджахедами.
Международная реакция на ввод войск в Афганистан оказалась крайне негативной — с осуждением выступили США, Великобритания и ООН. При этом американцы, продолжавшие активно поддерживать моджахедов, развернули целую международную компанию против СССР — ввели экономические санкции и объявили бойкот Олимпийским играм в Москве 1980 года. Вашингтон открыто заявлял о том, что "СССР должен держаться подальше от Персидского залива", а президент Джимми Картер и вовсе назвал операцию советских войск в Афганистане "самой большой угрозой миру со времен Второй мировой войны". В то же время доктрина Картера не мешала Соединенным Штатам на протяжении 14 лет ежегодно поставлять афганским повстанцам по 65 тонн оружия, а на обучение мятежников тратить не менее 700 миллионов долларов.
Советские военные в рамках миссии в Афганистане занимались, прежде всего, охраной государственных и стратегических объектов, а также сопровождением грузовых колонн и восстановлением разрушенной инфраструктуры.
Прогресс в американо-советских отношениях наметился после прихода к власти в СССР Михаила Горбачева. Лидеры двух стран за пять лет встречались четырежды, обсуждая политические варианты урегулирования афганского кризиса.
В 1987-м меняется и власть в Кабуле: в октябре с поста генсека НДПА уходит Бабрак Кармаль, новый глава Афганистана Мохаммад Наджибулла намерен остановить кровопролитие в стране.
Как это было на самом деле
При поддержке США соседи Афганистана в конце 1970-х стремились поделить страну на зоны влияния. Американцы оружием и деньгами поддерживали афганских мятежников.
Война в Афганистане не завершилась. США и некоторые арабские страны продолжили финансировать лагеря боевиков в Пакистане. Правительство страны свергли полевые командиры, но и они затем потерпели поражение от террористического движения «Талибан»*. В Афганистан на многие годы пришли США и их союзники, но за 17 лет их пребывания страна все глубже погружается в хаос.
* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.