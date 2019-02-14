На что ушли миллионы ЦРУ, или Главный просчет Бжезинского

Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год. Исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото. Смотрите вторую серию.

После убийства бывшего главы Афганистана Нур Мохаммада Тараки и начавшихся репрессий Советский Союз принял решение ввести в страну войска. Москва намерена сместить с поста Хафизуллу Амина, связанного с ЦРУ, и привести к власти просоветского лидера Бабраля Кармаля. Повода для военного вмешательства искать не пришлось – из-за сложной обстановки в республике сам Амин с сентября по декабрь семь раз просил Советы о помощи.

Решение о вводе войск было принято 12 декабря 1979 года, а первые подразделения советской армии пересекли границу Афганистана уже 25 декабря в 15:00 по московскому времени.

Первоочередная задача – ликвидация афганского тирана Хафизуллы Амина — была выполнена быстро и профессионально. Вечером 27 декабря чуть более 700 бойцов спецподразделений взяли штурмом президентский дворец. Операция продлилась всего 43 минуты. Охрана Амина сдаваться не собиралась, оказав жестокое сопротивление. Амин погиб при штурме дворца.

К власти пришел Бабраль Кармаль. Этой кандидатурой были не слишком довольны как в самой ИРА, так и в Кремле. "Много говорит, но ничего не делает", — сетовали в Москве. Но приверженность к советским идеалам компенсировала другие слабости нового руководителя.

Между тем советские войска продолжали прибывать в Афганистан для поддержки правительственных сил в борьбе с моджахедами.

Международная реакция на ввод войск в Афганистан оказалась крайне негативной — с осуждением выступили США, Великобритания и ООН. При этом американцы, продолжавшие активно поддерживать моджахедов, развернули целую международную компанию против СССР — ввели экономические санкции и объявили бойкот Олимпийским играм в Москве 1980 года. Вашингтон открыто заявлял о том, что "СССР должен держаться подальше от Персидского залива", а президент Джимми Картер и вовсе назвал операцию советских войск в Афганистане "самой большой угрозой миру со времен Второй мировой войны". В то же время доктрина Картера не мешала Соединенным Штатам на протяжении 14 лет ежегодно поставлять афганским повстанцам по 65 тонн оружия, а на обучение мятежников тратить не менее 700 миллионов долларов.

Советские военные в рамках миссии в Афганистане занимались, прежде всего, охраной государственных и стратегических объектов, а также сопровождением грузовых колонн и восстановлением разрушенной инфраструктуры.

Aleksandr Khrolenko Мир во время войны, или Неизвестный Афганистан

Москва на выпады Запада реагировала зеркально: товары покупала у стран, не поддержавших санкции США, а в 1984 году вместе с другими социалистическими странами бойкотировала Олимпиаду в Лос-Анжелесе. Преемник Картрера Рональд Рейган поначалу оказался еще большим противником СССР, называя его не иначе как "империей зла".

Прогресс в американо-советских отношениях наметился после прихода к власти в СССР Михаила Горбачева. Лидеры двух стран за пять лет встречались четырежды, обсуждая политические варианты урегулирования афганского кризиса.

В 1987-м меняется и власть в Кабуле: в октябре с поста генсека НДПА уходит Бабрак Кармаль, новый глава Афганистана Мохаммад Наджибулла намерен остановить кровопролитие в стране.

Как это было на самом деле

При поддержке США соседи Афганистана в конце 1970-х стремились поделить страну на зоны влияния. Американцы оружием и деньгами поддерживали афганских мятежников.

Sputnik / Aleksandr Khrolenko Генерал Громов: афганская война была не такой, как пишут в учебниках

Афганское руководство неоднократно обращалось за помощью к СССР, и в 1979 году Москва решила ввести войска на территорию дружественной страны. Девять лет пребывания советских войск в Афганистане позволили укрепить власть в Кабуле, помочь экономике. Страна далее могла решать свои проблемы сама. Советские войска на основе Женевского соглашения вернулись на родину в феврале 1989 года.

Война в Афганистане не завершилась. США и некоторые арабские страны продолжили финансировать лагеря боевиков в Пакистане. Правительство страны свергли полевые командиры, но и они затем потерпели поражение от террористического движения «Талибан»*. В Афганистан на многие годы пришли США и их союзники, но за 17 лет их пребывания страна все глубже погружается в хаос.

* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.