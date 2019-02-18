Мирзаян: миссия советских солдат в Афганистане — это не кино про "Рэмбо"

Через 30 лет после вывода советских войск из Афганистана Минобороны России рассекретило документы того времени. Политолог Геворг Мирзаян уверен, что этот факт позволит по-новому взглянуть на минувшие события и противостоять западной пропаганде.

По словам эксперта, в самом факте раскрытия данных об афганской войне нет ничего удивительного. Во-первых, 30 лет - довольно внушительный срок, а во-вторых, миссия советской армии в ИРА изначально была открытой и не содержала каких-то двойных целей.

"Эти документы позволяют взглянуть на те события с объективной точки зрения. К сожалению, поначалу отношение к афганской войне даже на родине было неоднозначным, хотя наши солдаты выполняли там свой интернациональный долг и не только боролись с террористами, но, по сути, отстраивали заново страну - от домов до стратегических объектов. Многое из построенного СССР служит афганскому народу и сегодня", — подчеркнул Мирзаян.

В связи с этим эксперт заметил, что западная пропаганда за минувшие годы сильно исказила образ советского солдата в Афганистане.

"Наши воины с честью выполняли в ИРА поставленные задачи, и совсем не так, как это показано в американских фильмах типа "Рэмбо", — заключил политолог.

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