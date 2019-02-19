Чему аплодировал Запад при Горбачеве, или Опасные игры в Афганистане

Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год. Исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото. Смотрите третью серию.

Продолжающаяся почти десять лет гражданская война повергла страну в хаос. По официальным данным, за время боевых действий погибли не менее 500 тысяч человек, еще шесть миллионов бежали в соседние государства.

Между тем, моджахеды, активно поддерживаемые Пакистаном и США, пытаются создать в округе Хост свое "исламское государство", независимое от властей в Кабуле. Советские военные проводят операцию под кодовым названием "Магистраль", освобождают от блокады этот стратегически важный район и отбрасывают мятежников. Однако те продолжают сопротивление, регулярно обстреливая ракетами афганские города, в том числе Кабул. Лидером моджахедов становится Джалалуддин Хаккани, позднее он будет одним из основателей движения "Талибан".* Все попытки Москвы и Кабула начать переговоры с ним провалились.

На высшем уровне проблему Афганистана обсуждают два лидера сверхдержав – СССР и США. В октябре 1986 года в Рейкьявике Михаил Горбачев и Рональд Рейган проводят судьбоносные для двусторонних отношений переговоры. Через год с небольшим две сверхдержавфы подписывают Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД)

В начале 1988 года стало понятно, что в Афганистане необходим политический диалог для разрешения конфликта. В Москве понимают, что при достижении политического консенсуса дальнейшее присутствие ограниченного военного контингента в Афганистане не потребуется.

В апреле 1988 года в Женеве подписано соглашение между Афганистаном и Пакистаном об урегулировании конфликта, гарантами соблюдения договоренностей выступали СССР и США. Москва, со своей стороны, обязалась вывести войска из Афганистана, а Вашингтон объявил о полном прекращении всяческой поддержки вооруженной оппозиции.

Но то, что было гладко на словах и на бумаге, на деле обернулось совсем по-другому. Если Советский Союз неукоснительно соблюдал женевские условия, то заокеанские "партнеры", а также Пакистан совсем не собирались сворачивать свою подрывную деятельность в ИРА.

Вывод боевых частей советской армии из Афганистана начался 15 мая 1988 года и полностью завершился за 10 месяцев – в середине февраля 1989-го. Только за первые три месяца страну покинули более 50 тысяч советских военных – около половины находившегося там контингента.

Моджахеды почувствовали слабину и усилили свой натиск. Афганистан оказался один на один с вооруженной оппозицией. Вместо долгожданного мира страну ожидала новая тлеющая война.

Как это было на самом деле

При поддержке США соседи Афганистана в конце 1970-х стремились поделить страну на зоны влияния. Американцы оружием и деньгами поддерживали афганских мятежников.

Афганское руководство неоднократно обращалось за помощью к СССР, и в 1979 году Москва решила ввести войска на территорию дружественной страны. Девять лет пребывания советских войск в Афганистане позволили укрепить власть в Кабуле, помочь экономике. Страна далее могла решать свои проблемы сама. Советские войска на основе Женевского соглашения вернулись на родину в феврале 1989 года.

Война в Афганистане не завершилась. США и некоторые арабские страны продолжили финансировать лагеря боевиков в Пакистане. Правительство страны свергли полевые командиры, но и они затем потерпели поражение от террористического движения "Талибан"*. В Афганистан на многие годы пришли США и их союзники, но за 17 лет их пребывания страна все глубже погружается в хаос.

* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.