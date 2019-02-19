Чему аплодировал Запад при Горбачеве, или Опасные игры в Афганистане

Продолжающаяся почти десять лет гражданская война повергла страну в хаос. По официальным данным, за время боевых действий погибли не менее 500 тысяч человек, еще шесть миллионов бежали в соседние государства.
Между тем, моджахеды, активно поддерживаемые Пакистаном и США, пытаются создать в округе Хост свое "исламское государство", независимое от властей в Кабуле. Советские военные проводят операцию под кодовым названием "Магистраль", освобождают от блокады этот стратегически важный район и отбрасывают мятежников. Однако те продолжают сопротивление, регулярно обстреливая ракетами афганские города, в том числе Кабул. Лидером моджахедов становится Джалалуддин Хаккани, позднее он будет одним из основателей движения "Талибан".* Все попытки Москвы и Кабула начать переговоры с ним провалились.
В начале 1988 года стало понятно, что в Афганистане необходим политический диалог для разрешения конфликта. В Москве понимают, что при достижении политического консенсуса дальнейшее присутствие ограниченного военного контингента в Афганистане не потребуется.
В апреле 1988 года в Женеве подписано соглашение между Афганистаном и Пакистаном об урегулировании конфликта, гарантами соблюдения договоренностей выступали СССР и США. Москва, со своей стороны, обязалась вывести войска из Афганистана, а Вашингтон объявил о полном прекращении всяческой поддержки вооруженной оппозиции.
Вывод боевых частей советской армии из Афганистана начался 15 мая 1988 года и полностью завершился за 10 месяцев – в середине февраля 1989-го. Только за первые три месяца страну покинули более 50 тысяч советских военных – около половины находившегося там контингента.
Моджахеды почувствовали слабину и усилили свой натиск. Афганистан оказался один на один с вооруженной оппозицией. Вместо долгожданного мира страну ожидала новая тлеющая война.
Как это было на самом деле
При поддержке США соседи Афганистана в конце 1970-х стремились поделить страну на зоны влияния. Американцы оружием и деньгами поддерживали афганских мятежников.
Война в Афганистане не завершилась. США и некоторые арабские страны продолжили финансировать лагеря боевиков в Пакистане. Правительство страны свергли полевые командиры, но и они затем потерпели поражение от террористического движения "Талибан"*. В Афганистан на многие годы пришли США и их союзники, но за 17 лет их пребывания страна все глубже погружается в хаос.
* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.