Кравченко: настало время дать оценку афганским событиям

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Госдуме планируется обсудить заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов; проект документа одобрен в среду на слушаниях с участием депутатов всех фракций.

"В декабре 89 года в канун десятилетия ввода советских войск в Афганистан Съезд народных депутатов СССР принял постановление за подписью Михаила Сергеевича Горбачева с неуместной и, на мой взгляд, ошибочной формулировкой", - сказал депутат от КПРФ Николай Харитонов, представляя проект заявления Госдумы.

"Настало время пересмотреть, расставить акценты, дать системную оценку того, что было. 30 лет - этот тот период, который позволяет сделать эту оценку объективной", - сказал Кравченко в беседе на радио Sputnik.

Владимир Кравченко, как непосредственный участник войны в Афганистане, считает, что на тот политический период решение принималось с учетом всех вызовов, которые стояли перед страной, последствий, которые могли бы быть для СССР. По его словам, как показала современная история, все было оправданно и с политической, и с военной, и с экономической точки зрения.

"К сожалению, войны в истории человечества были, есть и будут, психология людей не меняется, большие войны трансформировались в малые, но они идут постоянно", - добавил он.

По его словам, сейчас назрела необходимость в общественно-политической оценке нахождения советских войск в Афганистане, а также, несмотря на то, что прошло уже 30 лет, пересмотра и усиления мер социальной поддержки воинов-интернационалистов.