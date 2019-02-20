Привет из СССР: судьба советских объектов в Афганистане

Это дороги и мосты, газопроводы, заводы, многочисленные учебные заведения. Советский Союз вкладывал огромные средства в экономику этой страны.
В начале 1980-х началось строительство моста "Пули Дусти" или "Хайратон" (он же Мост Дружбы).
Движение по мосту было прекращено в 1997 году, после того как боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) захватили провинцию Балх. Открыть "Хайратон" удалось лишь после разгрома талибов в регионе в 2001-м.
Сегодня "Хайратон" - это железнодорожно-автомобильный мост через Амударью длиной 816 метров, по которому осуществляется перевозка из узбекистанского Термеза в афганский Мазари-Шариф. Это единственная артерия, связывающая Афганистан и Узбекистан.
Строительство тоннеля Саланг через одноименный перевал началось в 1958-м. Основные работы выполняли специалисты "Московского метростроя" по советскому проекту.
Объект был открыт в начале осени 1964-го. В годы присутствия войск СССР в Афганистане тоннель был одной из главных линий коммуникаций 40-й армии.
Саланг находится на границе провинций Баглан и Парван в 90 километрах от Кабула. Ежедневно тоннель протяженностью 2,6 тысячи метров пропускает до десяти тысяч автомобилей в сутки.
СССР начал строить гидроэлектростанцию "Наглу" в 1960-м. Агрегаты ГЭС удалось запустить уже через семь лет.
Во время войны "Наглу" охраняли войска СССР. После 1989-го она находилась под контролем отрядов командира моджахедов Гульбеддина Хекматиара, затем была захвачена "Талибаном". Боевики сохранили технический персонал, но из-за отсутствия запчастей и ремонта к 2010 году на ГЭС работали только два гидроагрегата.
В 1960-х советские специалисты построили в Кабуле еще один стратегический объект - Политехнический университет. На реализацию проекта СССР потратил внушительную по тем временам сумму - более шести миллионов рублей.
Сегодня в Кабульском политехе учатся более четырех тысяч студентов и работают около двухсот преподавателей.
Политех считается престижным высшим учебным заведением. Он остается единственным университетом Афганистана, где главный иностранный язык – русский.