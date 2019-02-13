Образцовый диплом: чем привлекает афганцев российское образование

Многие афганцы до сих пор считают российские вузы эталоном образования и стремятся поехать на учебу в РФ. К сожалению, желающих оказывается больше, чем доступных квот.

Если юноша или девушка в Кабуле хочет поехать на учебу в Россию – ему прямая дорога в Ассоциацию содействия и развития молодежи Афганистана, которая занимается популяризацией русского зыка, а также помогает подготовиться к поступлению и обучению в российских вузах.

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Ее председатель Саид Камал, также возглавляющий образовательно-туристический центр "Хила", отмечает, что сегодня Россия ежегодно выделят Афганистану 360 учебных мест по образовательной квоте, для 30-миллионной страны этого мало.

"В одном только Кабуле через нас в 2018-м прошли 700 человек, а ведь есть еще отделения в Герате и Мазари-Шарифе. И прежде чем эти ребята уедут, мы стараемся не только дать им хороший русский язык, но и познакомить их с российским менталитетом", - отмечает Саид Камал.

По его словам, в глазах молодежи статус российского образования достаточно высок, так, все наиболее опытные афганские инженеры, врачи, строители и медики, как правило, получили образование именно в СССР. Но при этом абитуриенты все-таки не до конца осознают качественный уровень российских вузов.

"К сожалению, афганские студенты недооценивают потенциал образования в России, сравнивая его с пакистанским, индийским, турецким или иранским. А вот те, кто закончил бакалавриат или магистратуру в РФ, знают, что там образование на голову выше", - пояснил Саид Камал Sputnik Таджикистан.

При этом обучение в российских технических и медицинских вузах обходится не дороже индийских и пакистанских частных университетов, при очевидной разнице в качестве получаемого образования.