Вокруг света за 4 часа: Путин о России, Украине, США и ядерной войне

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik, Антон Курилкин. О чем спрашивали журналисты российского лидера, и какие темы стали ключевыми в этот раз, читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

Нужен прорыв

Сейчас перед Россией стоит задача экономического прорыва в новый технологический уклад, заявил Владимир Путин в своей вступительной речи. Цель у этого прорыва вполне конкретная – выйти на пятое место в мире по объему экономики. Развивая свою мысль по ходу пресс-конференции, глава государства подчеркнул, что для этого России необходимо войти в лигу развитых экономик, повысив качество своей собственной. Просто раздать деньги для выполнения этой задачи нельзя – нужно изменить ситуацию с человеческим капиталом.

"России не обеспечить необходимого для прорыва роста ВВП без изменений структуры экономики", – заявил Путин.

С этой целью в РФ сейчас реализуются двенадцать национальных проектов и утвержден план развития инфраструктуры.

© Sputnik / Илья Питалев Про поваров, брак и управление миром: как прошла пресс-конференция Путина 12

"Стране нужен прорыв. Созданы 12 нацпроектов – в сферах науки, здравоохранения, образования. Без постановки целей невозможно добиться конечного результата", — заявил российский президент.

При этом менять правительство президент не намерен: как заявил Путин, в целом командой Медведева он доволен, да и "не меняют коней на переправе" – именно нынешние министры писали планы развития, им за их исполнение и отвечать.

С местными властями ситуация сложнее – есть проблема с контролем исполнения решений. Чтобы изменить ситуацию, в регионах введены новые показатели эффективности. Впрочем, заметил российский лидер, неготовых работать во власти нет.

Политические дрязги и экономические связи

Большая пресс-конференция проводится в четырнадцатый раз, и всегда Владимир Путин старается дать слово представителям иностранных СМИ, даже если они изначально настроены антироссийски. Уже несколько лет подряд остается острым украинский и американский вопросы, на которые президент России дает аргументированный и сдержанный ответ, расставляя все точки на i и встречными логичными вопросами порой ставя в тупик самого журналиста.

Так, на довольно резкий и даже провокационный вопрос украинского журналиста о ситуации на Донбассе Путин ответил, что в происходящем в регионе во многом виноваты сами киевские власти.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Путин назвал опасные инициативы, толкающие мир к ядерной катастрофе

"По поводу страданий людей в Донбассе. Кто установил блокаду этой территории? Правительство Украины стреляет по людям, которых считает своими гражданами. Мы оказываем гуманитарную помощь. Попытки решить конфликт с помощью силы обречены на провал", — ответил Путин.

Ситуацию в Керченском проливе президент назвал провокацией и попыткой Порошенко поднять рейтинг перед президентскими выборами.

"Эта провокация рассчитана на обострение ситуации в преддверии выборов. Украинских военных в Керченский пролив киевские власти послали, рассчитывая, что те погибнут, но, слава богу, не получилось", – отметил президент России.

Однако, подчеркнул Владимир Путин, вопреки всем имеющимся противоречиям в отношениях между Киевом и Москвой, экономические связи по-прежнему сильны, и товарооборот даже растет. По мнению российского лидера, причина в исконных нитях, связывающих два народа и в элементарных законах экономики, которые диктуют политику сотрудничества.

Значительная часть вопросов была посвящена российско-американским отношениям и глобальной проблеме безопасности. У российского руководства вызывают опасения намерения США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Не менее страшна и перспектива применения ядерного оружия.

"Опасность подобного развития событий в мире затушевывается. Между тем, если не дай бог что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может, и планеты. Мы не стремимся к достижению превосходства в этой сфере, мы отвечаем на существующие вызовы для сохранения баланс сил, только и всего", — заявил Путин.

В то же время президент России считает, что у человечества хватит инстинкта самосохранения, чтобы не доводить до крайностей.

При этом бизнес, в отличие от политики, контакты и связи разрывать не торопится. Наиболее яркий пример - сотрудничество с Великобританией: пока российско-британские отношения находятся в тупике, британская компания BP продолжает оставаться крупнейшим акционером "Роснефти".

Позитивное Содружество и общие угрозы

© Sputnik / Алексей Куденко Путин опасается перетекания террористов из Сирии в соседние регионы

Ситуация на постсоветском пространстве выглядит стабильной и довольно перспективной. Это проявляется не только на политическом уровне, но и в экономике, особенно на фоне курса на дедолларизацию взаимных расчетов, считает российский лидер.

Позитивная динамика наблюдается, к примеру, в странах ЕАЭС и в отношениях с Беларусью.

Кроме того, Москва и Ереван намерены активнее развивать отношения, поскольку русский и армянский народы являются естественными союзниками, подчеркнул Путин.

Однако есть и вопросы, требующие общего решения или, как минимум, серьезного внимания ряда стран СНГ. Комментируя недавнее заявления Дональда Трампа о победе союзников в Сирии над террористами ИГ (движение запрещено в РФ и ряде других стран и признано террористическим, — ред.), Путин заметил, что несмотря на позитивные моменты есть и серьезные последствия для соседних государств.

"Существует опасность перетекания этих группировок и им подобным в соседние регионы — в Афганистан, но и в другие страны, в страны исхода, откуда они приехали, в том числе и в Центральную Азию. Туда часть террористов возвращаются. Это большая опасность для всех нас", — уверен российский лидер.

Подводя итоги пресс-конференции, а заодно и уходящего года, Владимир Путин назвал самыми значимыми событиями последних 12 месяцев выборы президента России, а также прошедший в стране чемпионат мира по футболу.

В этом году обошлось без рекордов – вся пресс-конференция длилась чуть менее четырех часов, но Путин успел ответить на вопросы 53 журналистов. Дольше всего глава РФ отвечал на вопросы прессы в 2008 году: за четыре часа 40 минут он ответил на 106 вопросов.