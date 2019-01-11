Плюс-минус ноль: ждут ли узбекистанцев "большие деньги"

В Узбекистане уже к весне этого года может появиться еще одна купюра - достоинством 100 000 сумов. Эксперты предрекают скорую деноминацию. Sputnik Узбекистан проанализировал, как этот процесс проходил в других странах.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik, Антон Курилкин. Информация о введении новой, стотысячной купюры и о грядущей деноминации узбекской валюты появилась сегодня в ряде СМИ и телеграмм-каналах. Sputnik Узбекистан разбирался с ситуацией, оценивая зарубежный опыт.

Будущее узбекского сума

Наиболее вероятный вариант развития событий связан с введением в обращение стотысячной купюры – как сообщает источник, знакомый с ситуацией, в настоящее время прорабатывается дизайн новой банкноты. Слухи о скором введении более крупных по номиналу дензнаков муссировались еще осенью прошлого года, но тогда Центробанк республики опроверг планы по выпуску "соток".

"Возможно, что банкнота номиналом 100 000 сумов появится в стране уже к Наврузу, возможно, это произойдет 1 марта, а может быть, 1 апреля – окончательная дата еще не утверждена", — рассказал источник Sputnik Узбекистан.

Новая купюра, таким образом, станет самой крупной по номиналу в Узбекистане. Сейчас в обращении банкноты номиналом от 1000 до 50 000 сумов.

Зачем нужна крупная купюра в Узбекистане

Причина появления слухов о новых крупных купюрах вполне понятна – с учетом крайне слабой стоимости сума и ведения всех расчетов в стране в тысячах и десятках тысяч крупная купюра необходима всем: и местным жителям, и туристам.

Sputnik Новые деньги в Узбекистане ждут к весне

Через подобный процесс проходили многие постсоветские страны – так, в России постепенно появилась тысячная, двухтысячная и пятитысячная купюры. Аналогично и в Беларуси появлялись все более и более крупные купюры – дошло даже до двухсот тысяч.

При этом крупные купюры используются не только на постсоветском пространстве – так, в США в свое время печатали бумажные знаки номиналом в тысячу, пять тысяч и даже десять тысяч долларов – причем последние до сих пор являются легальным платежным средством, пусть их и осталось меньше сотни бумажек в свободном обращении.

Инфляция и деноминация - как менялись деньги в разных странах

Часто государства, стремясь избежать путаницы и упростить расчеты, проводят деноминацию – то есть меняют номинальную стоимость денежных знаков или, говоря проще, "отрезают нули".

Таким образом, все купюры теряют длинные хвосты из нулей и условные 10 000 сумов превращаются в десять. Стоит сказать, что из-за изменения денежной системы меняются и цены, и зарплаты пропорционально изменениям – то есть зарплата, условно, в миллион сумов превращается в тысячу, а литр бензина вместо 9000 сумов будет стоить всего девять.

Sputnik Центробанк опроверг скорое появление купюры в 100 тысяч сумов

Подобная практика широко применялась на постсоветском пространстве – например, в России в 1998 году исчезли "миллионы" – у всех купюр убрали сразу по три нуля, сохранив исходный дизайн банковских билетов. До деноминации самой крупной купюрой в России была пятисоттысячная, превратившаяся впоследствии в пятисотрублевую.

Безусловным лидером по числу деноминаций на постсоветском пространстве остается Беларусь – за годы независимости в этой страны деньги трижды "сбрасывали нули". Последняя по времени подобная процедура прошла летом 2016 года – тогда белорусский рубль потерял сразу четыре ноля в своем номинале, а дизайн купюр радикально изменился.

Превращение десятков тысяч в единицы – не самый большой масштаб деноминации. Зимбабвийский доллар в начале XXI века деноминировали три раза, причем в последний раз обрезали сразу десять нулей (то есть один новый доллар меняли на десять триллионов старых). Однако национальную валюту Зимбабве это не спасло – вскоре после реформы от нее вообще отказались.

Самая же крупная деноминация в истории произошла в Венгрии – из-за гиперинфляции в стране в 1946 году ходили купюры номиналом секстиллион пенге. В итоге правительство заменило пенге на форинт и убрало сразу 29 нулей.

Что будет, если суму "подрезать" нули

Выход новой купюры возможной будущей деноминации не помешает, рассказал Sputnik Узбекистан экономист, профессор РАНХиГС Александр Хандруев.

"Я думаю, что если сейчас выпустят крупную купюру, а потом объявят о деноминации, то делается это для стимулирования спроса, чтобы люди освобождались от денег, покупали вещи", — пояснил эксперт.

Как объяснил Хандруев, сама по себе деноминация не вызывает отрицательных социальных последствий – однако необходимо провести разъяснительную работу и на какое-то время оставить совместное хождение новых и старых денежных знаков.