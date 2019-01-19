Похоже на шантаж: эксперт о новой стратегии ракетной защиты США

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik, Алексей Стефанов. Президент Дональд Трамп представил 17 января в Пентагоне обновленную стратегию развития системы противовоздушной обороны США. Угроза безопасности Соединенным Штатам, согласно документу, исходит от Китая, КНДР, Ирана и, особенно, от России, чьи новейшие военные разработки бросили вызов существующим оборонительным системам США. После этого заявления заговорили о новом этапе "звездных войн", поскольку Пентагон планирует разрабатывать концепцию размещения новых систем ПРО в космосе.

"Я бы не назвал это новым этапом "звездных войн", а скорее продолжением давно заявленной американцами темы о создании системы противоракетной обороны, способной обезопасить всю территорию Соединенных Штатов", - считает Ростислав Ищенко.

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По его словам, концепция американской внешней политики, не только оборонной, а именно всей внешней политики всегда выстраивалась на основании того факта, что территория Соединенных Штатов недостижима для вторжения любого вероятного противника. Исключением стали только 70-е годы прошлого века, когда в мире был достигнут ракетно-ядерный паритет.

"После распада Советского Союза США считали, что они способны создать систему ПРО, которая обезопасила бы их территорию. На этой базе выстраивалась вся их внешняя политика, и, насколько я понимаю, изменить эту концепцию они пока не готовы. Возможно, частичное понимание того, что в ближайшие десятилетия она нереализуема, у них есть, но государства планируют свою жизнь не на пять и десять лет, а на века. Таким образом, появление у России нового межконтинентального оружия, которое нивелирует все существующие системы противоракетной обороны, заставило Соединенные Штаты попытаться создать новую, более передовую систему противоракетной обороны, которая должна включать системы раннего обнаружения и позволила бы противодействовать новому российскому оружию. Думаю, с этой целью они и заявляют о возможности развертывания в космосе соответствующих систем", - пояснил эксперт.

Любое действие в международной политике имеет несколько этажей, несколько вариантов развития событий, уверен Ростислав Ищенко. Потому что ориентироваться только на один вариант развития событий – верный путь к проигрышу, события могут начать развиваться по другому варианту.

"Сейчас Соединенные Штаты пытаются минимизировать свои стратегические потери, принудив Россию отказаться и от развертывания нового оружия, и уничтожить уже развернутые ракеты, которые с точки зрения безопасности ставят США под угрозу. Соответственно перспектива милитаризации космоса - это один из элементов для торга. Помните, как Владимир Владимирович (Путин) говорил: "Вышел во двор, зажал в потном кулачке конфетку, тебе говорят: "Дай". А ты отвечаешь: "А ты мне что?" А мы не будем развертывать системы ПРО в космосе. Этот план может даже не реализовываться, но американцы попытаются выжать из него какие-то бонусы для себя", - считает Ищенко.

По мнению политолога, есть и еще одно объяснение заявления Трампа. В своем предвыборном обещании он говорил об увеличении расходов Пентагона, перевооружении американской армии, развитии американской экономики.

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"Такая высокотехнологичная система отвечает всем трем обещаниям. На нее понадобится очень много денег, начнется перевооружение армии и, если ПРО будет создана, то это, безусловно, будет способствовать развитию американской экономики. Так что помимо всего прочего это еще и реализация предвыборных обещаний Трампа", - полагает эксперт.

При этом создавшаяся ситуация вновь демонстрирует двойные стандарты в политике США. С одной стороны, Соединенные Штаты требуют от других стран сократить разработки новых вооружений, и тут же заявляют, что сами будут вести эту работу, сообщают о создании средств перехвата ракет противника на всех стадиях полета после запуска. Но такие двойные стандарты ведут к новой гонке вооружений в мире.

"Двойные стандарты в американской политике – это ее основа. Что бы ни делали США, это всегда будут двойные стандарты. Правила все время меняются, но писать их должны Соединенные Штаты, считают в Вашингтоне", - пояснил Ищенко.