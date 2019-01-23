Чем Бавария поможет Узбекистану: итоги поездки Мирзиёева в Мюнхен

Визит главы Узбекистана в Германию, помимо хороших итогов переговоров с высшим руководством, запомнился нетипичным для президента заездом в один из регионов страны. Зачем Мирзиёев ездил в Мюнхен выяснял Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik, Антон Курилкин. Поездка в Баварию примечательна тем, что, в отличие от других зарубежных турне, Шавката Мирзиёева не сопровождал ни один из визави, как это было в поездках в страны Центральной Азии или в Россию.

В Мюнхен Мирзиёев отправился один, а в программе визита было всего два пункта: переговоры с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером и встреча с промышленниками и коммерсантами.

Бавария во многом уникальная и самобытная часть ФРГ, с собственной национальной идентичностью и богатым историческим и культурным опытом. В одной из самых зажиточных частей Европы проживает около 13 миллионов человек (почти как население Кыргызстана и Таджикистана вместе взятых), а ВВП федеральной земли равен 594,4 миллиардов евро – больше, чем совместный ВВП Казахстана и Узбекистана.

На многих именитых немецких товарах можно смело менять штамп "Сделано в Германии" на "Сделано в Баварии", потому что BMW, Audi, Adidas, Siemens, MAN, Knauf, Puma и множество других брендов появились и выросли до транснациональных гигантов именно в Баварии, а в целом на сегодняшний день примерно каждая пятая ведущая мировая компания имеет баварские корни.

Во встрече с президентом Узбекистана в Мюнхене участвовали представители около двух десятков предприятий и организаций, при этом самая большая группа именно из Баварии, преимущественно промышленники.

"Мы заинтересованы в дальнейшем расширении этого сотрудничества. Готовы поддержать перспективные проекты, основанные на взаимном доверии", — подчеркнул узбекский лидер.

С двумя баварскими гигантами, Knauf и MAN, Узбекистан активно сотрудничает, о чем не преминул напомнить Шавкат Мирзиёев на встрече с немецкими бизнес-кругами.

Однако баварский бизнес это не только гиганты, но и малые и средние предприятия. Всего их насчитывается в федеральной земле около 600 тысяч, а трудятся в них 3,6 миллиона жителей. Малый и средний бизнес работает не только в торговле и туризме, но и в промышленности.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Один из самых богатых регионов Германии хочет сотрудничать с Узбекистаном

Прагматичные баварцы не опираются лишь на традиционные для себя автомобиле и машиностроение, но и активно развивают новые технологии и производства. Для этого в федеральной земле создано 17 промышленных кластеров, начиная от аэрокосмического и заканчивая разработкой "зеленых" технологий и новых материалов.

Немецкий бизнес тоже заинтересован в расширении сотрудничества с Узбекистаном – для них это перспективный и большой рынок. Как сообщалось, представители коммерческих и промышленных кругов высоко оценили узбекистанские экономические реформы и упрощение валютной и налоговой систем.

Опыт баварских компаний "старой закалки", да и практика создания технопарков крайне интересны Узбекистану, который стремится развивать свою автомобильную промышленность и активно вкладывается в индустриальные проекты – и, пожалуй, именно Бавария как никто в мире обладает необходимыми знаниями и опытом.

© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ Торговля на миллиард и надпись на Рейхстаге: визит Мирзиёева в ФРГ

Во время визита в Германию 21-22 января президент Узбекистана встретился в Берлине с канцлером Ангелой Меркель, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Кроме того, в Мюнхене Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером и представителями бизнес-сообщества ФРГ. Узбекистан и Германия намерены довести товарооборот между странами до миллиарда евро в год. Стороны подписали 9 соглашений. В преддверии визита узбекского лидера в ФРГ прошел двусторонний бизнес-форум, на котором представители деловых кругов двух стран подписано соглашения на общую сумму 8 миллиардов евро.