В семье было трое братьев, а в ГУВД пошла я: история защитницы беспризорных

В преддверии 8 марта женщина-подполковник МВД рассказала Sputnik о своей нелегкой и, казалось бы, совсем не женской профессии.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik, Дильшода Рахматова. Праздник 8 марта, прежде всего, ассоциируется с семейным уютом, цветами, заботой и нежностью. Однако все чаще узбекские женщины выбирают совсем не свойственные прекрасной половине человечества профессии.

Корреспондент Sputnik пообщалась с начальником центра оказания правовой помощи несовершеннолетним ГУВД Ташкента, подполковником Нилуфар Муиновой и узнала, как ей удается быть строгой и требовательной, но при этом заботливой и чуткой к своим подопечным.

— Что вас заставило надеть погоны?

— В органы правопорядка меня привел отец. Когда после окончания школы встал вопрос, в какой вуз мне поступать, папа меня направил в Академию МВД.

В свое время он сам мечтал работать в правоохранительных структурах, но, к сожалению, не смог получить офицерского звания, о чем потом всю жизнь жалел. Он очень хотел, чтобы кто-то из его детей избрал для себя эту профессию. В нашей семье четверо детей — я и трое братьев. Но у мальчишек были другие интересы, и тогда очередь дошла до меня. Видимо, этот выбор мне был назначен судьбой (смеется).

На самом деле, я еще со школы дружила больше с мальчишками, даже играла с ними в "войнушку". Я всегда задавалась вопросом, почему женщины не служат в армии? Еще тогда решила, что обязательно, когда вырасту, пойдут в армию. Кстати, у меня и сейчас друзей-мужчин гораздо больше, чем женщин.

Sputnik / Дильшода Рахматова Центр социально-правовой помощи несовершеннолетним ГУВД г. Ташкента

Можно сказать, что детская мечта воплотилась, только вступила я не в ряды вооруженных сил, а в ГУВД.

Академию я закончила с красным дипломом в звании лейтенанта и работала в разных структурах ГУВД. Папа мной очень гордился, говорил всегда: "моя дочка получит аттестат с отличием в школе, моя дочка закончит вуз с красным дипломом". Все так и случилось. Он до конца своих дней был уверен, что я обязательно дослужусь до полковника, очень жаль, что его уже нет рядом, но для меня он навсегда останется примером целеустремленности. Меня это очень мотивирует для дальнейшего развития и профессионального роста.

— В чем заключается ваша работа? как центр помогает беспризорным детям?

— Центр, где я работаю, открылся в 2006 году, скоро будет ровно год, как я возглавила это учреждение. До прихода сюда у меня был опыт работы инспектором по делам несовершеннолетних, именно тогда я поняла, что хочу заниматься этой темой, делать все возможное, чтобы помочь подросткам справиться с проблемами и стать полноценными членами общества.

Sputnik / Дильшода Рахматова Центр социально-правовой помощи несовершеннолетним ГУВД г. Ташкента

© Sputnik / Владимир Астапкович "Позвоните родителям": ГУВД Ташкента призвало детей не быть эгоистами

Sputnik / Дильшода Рахматова Центр социально-правовой помощи несовершеннолетним ГУВД г. Ташкента

Если раньше в мои обязанности входила профилактическая работа с несовершеннолетними, недопущение ими правонарушений, беседы с детьми и родителями о последствиях беспризорности, то теперь характер работы несколько изменился. Мне необходимо защищать права и интересы самих детей, заботиться о них, дарить недостающую им дома любовь и ласку. Вы не представляете, какое счастье видеть восторг в их глазах. Они чувствуют себя никому ненужными, а когда вы к ним прикасаетесь, проявляете внимание и заботу, они сразу меняются в лице, в их взгляде светится надежда и благодарность. Это самая лучшая награда за мой труд.

— Как дети попадают в центр, кто с ними работает дальше?

— Беспризорных обычно находят на улице инспекторы по профилактике правонарушений или сотрудники по делам несовершеннолетних. Конкретно наш центр обслуживает только столицу. Кроме того, мы выполняем функции транзитного пункта для детей-граждан нашей страны, оставшихся без попечения родителей за пределами Узбекистана. Такой порядок действует согласно подписанной в 2002 году нашей республикой Конвенции.

Sputnik / Дильшода Рахматова Центр социально-правовой помощи несовершеннолетним ГУВД г. Ташкента

Что касается найденных в Ташкенте детей, то в первую очередь мы изучаем ситуацию, устанавливаем личность родителей и самого ребенка, его социальный статус. После этого уже работаем над тем, чтобы интегрировать его обратно в общество, при необходимости и по возможности оказываем помощь родным и близким ребенка.

— Практикуется ли усыновление детей из вашего центра?

— Пока мы не имеем полномочий решать дальнейшую судьбу детей — этим занимаются органы опеки и попечительства по месту, где был найден ребенок, а также комиссия по делам несовершеннолетних. Пока рассматриваются документы, мы просто обеспечиваем безопасность несовершеннолетнего, создаем для него комфортные условия пребывания. Мы стараемся организовать для ребенка досуг, чтобы он получил в центре хотя базовые навыки и знания.

Sputnik / Дильшода Рахматова Центр социально-правовой помощи несовершеннолетним ГУВД г. Ташкента

— У вас непростая и очень требовательная к свободному времени работа. Остается ли время на собственных детей? Что вообще для вас важно в семье?

— Мне часто задают эти вопросы. Я мать троих детей и верю в то, что когда у женщины в семье царит гармония и взаимопонимание, то она добьется успехов в любой сфере. Поддержка мужа, моих близких, любовь моих детей ко мне — все это придает сил и помогает справляться с любыми сложностями в жизни и на службе. Да, порой бывает тяжко, приходится пускать в ход свою женскую хитрость (улыбается).

Но я никогда не опускаю руки, всегда иду до конца. Да, это тяжелый труд, требующий огромного терпения и упорства, но мне пока удается с этим справляться.

— Совсем скоро Международный женский день Как вы отмечаете этот праздник? Чтобы вы пожелали узбексим женщинам?

— Не только 8 марта, а вообще, каждый праздник мы всегда справляем в кругу семьи. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех матерей, и, конечно, свою маму с этим праздником. Я хочу поблагодарить ее за тот вклад, который она внесла в мое развитие, воспитание и образование. Она всегда стимулирует меня, помогает и поддерживает в любой жизненной ситуации. Я понимаю, насколько это нелегкий труд. Без помощи своих близких я не смогла бы одна достичь таких результатов.