От Олимпиады-80 до "Газпрома": как Исмат Кучиев освоился в Петербурге

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik, Дмитрий Матвеев. Мало кому из уроженцев Центральной Азии удавалось сделать политическую карьеру на территории России. Однако все же в стране есть такие примеры.

Уроженец Ленинабадской области в Таджикистане, узбек по национальности Исмат Кучиев дослужился до советника председателя Комитета по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, а также советника компании "Газпром Интернешнл".

Sputnik Узбекистан побеседовал с Кучиевым и узнал, как ему это удалось.

Шпиономания из-за места рождения

Исмат Кучиев родился в городе Пенджикенте Ленинабадской (ныне — Согдийская) области тогда еще Таджикской ССР. После Великой Отечественной войны его отец остался восьмилетним сиротой. Он воспитывался в детских домах, и в конечном итоге в середине 50-х годов попал в геологическую экспедицию и поехал в Таджикистан. Там отец Исмата познакомился с его матерью, женился на ней, а в 1955 году появился на свет будущий советник главы Комитета по внешним связям Смольного.

По собственному признанию Исмата Кучиева, еще совсем недавно ему, узбеку по национальности, место рождения доставляло некоторые неудобства.

"Иногда место рождения играет против меня. В те времена, когда у Узбекистана были натянутые отношения с Таджикистаном, на родившихся в Таджикистане всегда смотрели косо. Приезжаешь в тот же Самарканд из России, открывает пограничник твой паспорт, видит место рождения, и начинаются подозрения. Шпиономания. Пока объясняешь пограничнику, почему ты там родился, кучу нервов потратишь", — объяснил Исмат Кучиев.

Однако он уточнил, что после прихода в 2016 году на пост президента Шавката Мирзиёева ситуация в корне изменилась.

"Забудем о грустном, сейчас все прекрасно с Таджикистаном благодаря нашему президенту", — добавил наш герой.

В 1959 году семья Исмата Кучиева вернулась в Узбекистан. Вскоре он пошел в школу, после окончания которой поступил на факультет иностранных языков в Самаркандский государственный университет. Исмат Кучиев оказался настоящим полиглотом — он отлично говорит на русском, узбекском, таджикском и французском языках.

© Фото с личной страницы Исмата Кучиева в facebook От Олимпиады-80 до "Газпрома": как Исмат Кучиев освоился в Петербурге

Работа на Олимпиаде и борьба с контрабандистами на Черном море

Поскольку Исмат Кучиев год отработал в комсомоле и хорошо себя зарекомендовал, его пригласили на работу в органы государственной безопасности. В 1979 году его направили на высшие курсы КГБ в Минске. Именно в нынешней столице Беларуси Исмат Кучиев познакомился с многими замечательными людьми, которые на постсоветском пространстве заняли высокие должности в различных государствах — как в политическом, так и силовом блоках.

Через год после поступления на высшие курсы КГБ Исмат Кучиев удостоился большой чести — его взяли в команду людей, которые обеспечивали безопасность на московской Олимпиаде в 1980 году.

"Я занимался аккредитацией иностранных судей. Мы сидели в гостинице "Спорт" на Ленинском проспекте в Москве. Поскольку я владел иностранными языками, мы переводили на русский и смотрели: давать человеку аккредитацию или нет", — объяснил свои функции Исмат Кучиев.

После Олимпиады по инициативе Юрия Андропова в КГБ провели так называемую "кадровую ротацию".

"Русских отправляли в Узбекистан, узбеков в Беларусь, белорусов в Армению и так далее. Это был своеобразный обмен кадрами между республиками. Так я очутился в Краснодарском крае", — вспоминает Кучиев.

Его отправили в Туапсе.

"Поскольку город был портовый, в нем хватало всяких проблем — фарцовщики, контрабандисты. Оттуда СССР реализовывал нефтепродукты по всему миру. Вот такой участок мне выделили. Несмотря на то что я никогда в жизни не видел моря", — рассказал Исмат Кучиев.

Возвращение на родину и "хлопковое дело"

В 1984 году Исмат Кучиев вернулся в Узбекистан. По его словам, никто тогда не пояснил ему причину перевода на родину, однако именно тогда в стране начиналась история с так называемым "хлопковым делом" (еще его называют "узбекским делом"). В Узбекистане возбудили целую серию уголовных дел из-за злоупотреблений и так называемых приписок умышленного искажения чиновниками данных об исполнении государственного плана. Во все это и пришлось окунуться Исмату Кучиеву.

© Foto : Из личного архива Андрея Дюгай Строя мосты дружбы: как кореец подружил узбеков и петербуржцев

По его мнению, "хлопковое дело" во многом оказалось одной из причин уничтожения хороших государственных кадров в Узбекистане, поскольку под маховик уголовных дел тогда попали не только настоящие воры и коррупционеры, но и невиновные люди. Второй причиной Исмат Кучиев считает перестройку Михаила Горбачева.

"Честно скажу, я отрицательно отношусь к развалу Советского Союза. Да, нам нужно было больше самостоятельности. Однако я знаю одно: мы в составе Советского Союза достигли очень многого, если брать Узбекистан. Очень многие получили высшее образование. То, что мы имеем сегодня, мы имеем благодаря СССР. И сейчас нужно, уважая суверенитет, по многим вопросам интегрироваться. А границы нужно закрыть только от терроризма и наркотрафика", — добавил Кучиев.

После ухода из органов Исматов попал в авиакомпанию и "Газпром"

После окончания службы в органах госбезопасности Исмат Кучиев в течение некоторого времени работал представителем авиакомпании — ФГУП "Государственная транспортная компания "Россия". А через какое-то время ему предложили работать советником директора компании "Газпром Интернешнл" в Узбекистане.

"Вероятно, мало кто знает, но Узбекистан, между прочим, занимает одно из лидирующих мест в мире по запасам нефти и газа. И очень многие страны ведут борьбу за его ресурсы", — пояснил Исмат Кучиев.

А в 2016 году он переехал работать советником главы Комитета по внешним связям администрации Петербурга. Большую роль в этом сыграло состояние его здоровья — в Узбекистане очень жарко, и у Исмата Кучиева из-за этого часто повышалось давление. Однако для переезда в Петербург у бывшего силовика были и другие серьезные основания.

© Фото с личной страницы Исмата Кучиева в facebook От Олимпиады-80 до "Газпрома": как Исмат Кучиев освоился в Петербурге

Огромное количество проблем в миграционной сфере

Исмат Кучиев считает, что в миграционной сфере сейчас существует масса проблем. И в Петербурге они зачастую проявляют себя куда серьезнее, чем в других регионах.

Foto / Из личного архива Равшанбека Курбанова Курбанов: когда обманывает даже диаспора, мигрант уходит в террористы

"Иногда я вижу в метро: идет бедный таджик, кыргыз или узбек. Его обязательно остановит полицейский, дежурный смены. Просит предъявить документы. И начинает мурыжить бедного. А у этого мигранта есть все документы на руках — страховка, регистрация, трудовой патент. Но допустим, что-то неправильно оформлено или вообще фальшивое. Так зачем они мигранта-то задерживают, когда надо спрашивать с тех, кто этот документ ему продал?" — задался вопросом Исмат Кучиев.

"Если у мигранта поддельный документ, так пускай полицейский идет и бьет тревогу, если он представитель власти. Ведь кто-то ему этот документ дал? Полицейские должны возбудить уголовное дело и искать, где продают подделки. А продают их нечистые на руку земляки мигранта", — говорит советник председателя Комитета по внешним связям.

Исмат Кучиев добавил, что это далеко не единственная проблема.

"Допустим, узбек закончил на родине русскую школу. И прекрасно говорит. Однако экзамен он не сможет сразу сдать. Экзамен сначала примут у человека, который не говорит по-русски вообще, но который заплатил несколько тысяч рублей каким-то недобросовестным посредникам, которые наживаются на своих земляках. Все это надо искоренять", — пояснил Исмат Кучиев.

Он добавил, что существует и проблема покупки страховок, которые мигрантов фактически вынуждают покупать по завышенным ценам после прибытия в аэропорт Пулково. Исмат Кучиев считает, что в этом вопросе нужно проработать общегосударственный механизм работы — чтобы трудовые мигранты из Узбекистана могли делать себе страховку еще на родине и она давала им право на получение страховых выплат в Петербурге.

Сразу после прихода на новую должность Исмат Кучиев развернул активную деятельность. С его помощью организовали несколько встреч петербургского руководства с представителями узбекских властей. Он занимался и организацией крупных мероприятий — таких, как Дни Ташкента в Петербурге и приезд представителей культуры Узбекистана в Дом дружбы народов Ленобласти.

Теракт в Петербурге устроили "заблудшие души"

Третьего апреля исполнилось два года со дня теракта в петербургском метро. Тогда смертник Акбаржон Джалилов подорвался в вагоне. Погибли 15 пассажиров и сам террорист, а еще 11 человек сейчас находятся на скамье подсудимых по обвинению в помощи смертнику. Советник председателя Комитета по внешним связям Смольного не обошел стороной и этот вопрос.

По мнению бывшего силовика Исмата Кучиева, правовую оценку действиям этих 11 людей могут дать только следствие и суд.

"Однако, отслеживая информацию в прессе, лично я чувствую, что среди них есть виноватые, однако есть и заблуждавшиеся люди. Даже, допустим, тот студент, который взорвал бомбу. Я думаю, он даже не понимал, что он делает", — объяснил свою точку зрения Исмат Кучиев, добавив, что среди молодежи нужно проводить профилактику и не давать ей приобщаться к экстремистской идеологии.

Советник главы Комитета по внешним связям Смольного подытожил, что нет в мире плохих народов, а есть только отдельные представители народа, которые совершают неподобающие поступки. И именно с этой точки зрения и нужно смотреть на межнациональные отношения.