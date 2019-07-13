На грани банкротства и развода: чем рисковал владелец зоопарка в Бухаре

Предприниматель Акмаль Юлдашев около пяти лет добивается того, чтобы в Бухаре заработал свой полноценный зоосад. Корреспондент Sputnik Узбекистан пообщался с бизнесменом и выяснил, как идет борьба за первый и единственный зоопарк в городе.

Предприниматель из Бухары 34-летний Акмаль Юлдашев на протяжении пяти лет пытается получить разрешение местных властей на строительство полноценного зоопарка. Пока же зоосад располагается на территории единственного городского парка и еле сводит концы с концами.

Sputnik Узбекистан Предприниматель Акмаль Юлдашев в зоопарке

Первый зоопарк Бухары появился десять лет назад в парке Саманидов. Назвать его полноценным было нельзя: несколько небольших вольеров, построенных на скорую руку, и считанное количество животных. Тем не менее, у бухарцев появилось еще одно место в городе, куда можно было сводить детей. Это довольно важный аргумент, учитывая, что в городе нет познавательных развлечений.

Новым владельцем этого зоопарка в 2012 году стал молодой предприниматель Акмаль Юлдашев. Чтобы выкупить его, ему пришлось продать квартиру, приобретенную несколькими годами ранее на деньги, заработанные в России. Несмотря на это, вырученной суммы не хватило, и парень остался должен продавцу.

"Зоопарк тогда состоял из четырех сов, двух орлов и трех домашних свиней. Последних бывший владелец в итоге забрал", - рассказывает Юлдашев.

Зоопарк или семья

Спустя некоторое время бывший хозяин предложил привести из Термезского зоопарка двух львиц, на что, соответственно, нужны были финансы. Акмаль согласился, но деньги пришлось занимать. Однако, получив эти средства от парня, мужчина скрылся. Уже потом предприниматель понял, что тот обманул его, назвав сумму, которую Юлдашев оставался ему должен.

Расплачиваться по долгам пришлось четыре года. Он был вынужден продать и машину, и драгоценности жены, и даже всю оставшуюся после продажи квартиры домашнюю мебель.

Но сюрпризы на этом не закончились. Как оказалось, официально зоопарка вообще не существует. Территория, где он располагается, является парковой зоной, а бывший его хозяин просто арендовал здесь земельный участок. По тому же принципу работают здесь владельцы аттракционов. Таким образом, вместо зоопарка как такового Юлдашеву за большие деньги была продана ничего не стоящая частная фирма, арендующая землю в парке.

"Я только вернулся из России и был далек от всех этих правовых проволочек. Я просто очень люблю животных, поэтому, услышав, что продается зоопарк, без сомнений решил его купить", - объясняет он произошедшее.

Вся эта ситуация стала причиной домашних раздоров, семья стояла на грани развода, родители советовали продать приобретение.

Новая жизнь зоопарка

Но, несмотря на все это, Акмаль не пал духом. Открыл свой бизнес, занимается дилерской деятельностью по поставке продуктов питания. Часть прибыли тратит на зоопарк. Благодаря этому удалось построить новые вольеры, подсобные помещения, посадить молодые деревья и приобрести других животных. Сейчас здесь есть волки, шакалы, яки, лисицы, белки, мартышки, одна из которых, кстати, недавно стала мамой и не отпускает свое чадо ни на секунду.

В 2015 году появились и львята. За четыре года они выросли в больших львиц, которые не стесняются показывать Акмалю свою любовь. Только ему они позволяют себя гладить.

Наладились и отношения в семье – сегодня здесь ждут уже четвертого ребенка. Родные даже стали помогать парню, вместе с ним ухаживают за животными. Это позволяет значительно экономить средства, не нанимая посторонних рабочих.

"Да, было тяжело. Мы многое пережили. Было время, что даже на еду не хватало. Но я привык идти до конца. После того, как родные перестали ворчать и стали поддерживать меня, все стало налаживаться", - с улыбкой говорит Юлдашев.

Трудности продолжаются

Тем не менее, сложностей меньше не стало. Зоопарк по-прежнему нельзя назвать полноценным. Основная проблема, конечно же, связана с нехваткой денег. Даже учитывая небольшую стоимость входного билета, посетители визитами не балуют. А платить за аренду земли приходится.

Как объясняет директор парка Саманидов Толиб Абдуллаев, бизнесмен заключил договор с парком, территория которого принадлежит государству, и обязан следовать его условиям, в том числе и в финансовой его части.

"Чтобы получить задолженность по аренде за 2018 год, мы подавали в суд. В этом году, если история повторится, мы будем вынуждены вновь обращаться с иском", - говорит Абдуллаев.

"Билет стоит от трех до пяти тысяч сумов. В день нас посещает от 30 до 50 человек, - объясняет Юлдашев. – Мы приобрели животных, увеличились затраты на их содержание. Кроме того, уходят немалые средства на благоустройство территории. Если бы не сторонний бизнес, уже бы давно пришлось закрыться".

По словам предпринимателя, бывшее руководство парка это прекрасно понимало и пошло ему на встречу, освободив от арендной платы. Благодаря этому удалось сделать многое из того, что сейчас есть в зоопарке. Однако позиция нового директора иная.

Туманные перспективы

Выход из сложившейся ситуации предприниматель видит в дальнейшем развитии зоопарка. Для того, чтобы сделать его, как он сам выражается, достойным туристического города, он даже готов взять кредит, вновь влезть в долги.

Уже есть и проект объекта. В нем предусмотрены террариум, океанариум, крытый ботанический сад. Он даже согласован с хокимиятом. Однако для этого бизнесмену необходима своя территория, не обремененная арендной платой и переменчивым настроением номенклатуры.

В городской мэрии данная ситуация хорошо известна. Как пояснил заместитель хокима города Бахтиёр Махсудов, на место для изучения вопроса неоднократно выезжали представители администрации во главе с градоначальником. Чиновник уверил, что вопрос с выделением земли для зоопарка прорабатывается.

Подтверждает сказанное и Юлдашев, добивающийся этого с 2014 года. По его словам, власти заинтересовались проектом, даже пообещали выделить землю большей площади, так как территорию в парке посчитали неподходящей.

Но пока предприниматель содержит зоопарк на свой страх и риск, опасаясь, что в один прекрасный момент его могут попросить освободить место. Эта неопределенность не позволяет вкладываться и в развитие того, что уже создано.

"Не все бухарцы знают о зоопарке. А я даже рекламу дать не могу, потому как условия здесь пока не привлекательны. Это ведь живые существа! Здесь нужна канализация, система вентиляции… Все это – немалые деньги. Пока не появится определенность, я просто боюсь вкладываться", - объясняет он.