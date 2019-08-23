Мучения США в Афганистане: уйти или остаться

ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Накануне западная пресса сообщила о планах США сократить численность контингента в Афганистане до шести тысяч человек, а также ограничить наступательные операции против движения "Талибан" и прекратить участие в консультировании афганских стражей порядка.

По данным Reuters, в настоящее время в Дохе американская делегация вместе с "Талибаном" обсуждают вывод из Афганистана контингента США и предоставлении талибами гарантий безопасности американской стороне.

"Для таких мировых держав, как США, любые договоренности не имеют цены. Если соглашение между США и "Талибаном" не будет в интересах Вашингтона, то для американцев это документ станет просто клочком бумаги", - утверждает депутат афганского парламента Рамазан Башардуст в интервью Sputnik Афганистан.

США в Афганистане не борются с терроризмом, а пытаются достичь своих корыстных целей, считает Башардуст.

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос о выводе американских войск из Афганистана, сказал, что Россия не верит, что это реальная информация, и отметил, что американцы заявили то же самое по Сирии.

Что хочет Вашингтон от руководства стран Центральной Азии

По словам преподавателя университета в городе Балх Ахмада Рошд Джамальяра, США никогда не покинут Афганистан, так как все заявления Дональда Трампа рассчитаны только на его предвыборную кампанию.

"Америка для достижения своих масштабных целей в регионе и мире построила военные базы в Афганистане, поэтому так легко США не оставят эту страну", - говорит он.

США останутся в Афганистане для того, чтобы контролировать своих политических и военных соперников, подчеркивает Джамальяр. Он уверен, если и будет подписано мирное соглашение между США и "Талибаном", американские вооруженные силы все равно останутся в Афганистане.

"Американцы намерены принудить талибов сесть за стол переговоров, заключить мирное соглашение и таким образом получить над ними контроль. В случае подписания мира разведслужбы США продолжат свою деятельность в Афганистане ", - обращает внимание преподаватель.

США уже не первый год якобы борются с террористами в стране. Вот только за время присутствия американцев в Афганистане положение в стране только ухудшилось, и международным террористическим группировкам удалось взять под контроль больше полвины афганской территории.