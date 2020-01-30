На пороге Ташкента: хоким Яккасарая о сносах, небоскребах и мосте в Сергели

Sputnik Узбекистан продолжает спецпроект "Один день с хокимом". На этот раз корреспондент редакции побывала в самом маленьком, но важном районе столицы, который первым встречает иностранных гостей.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik, Дильшода Рахматова. Анвар Сайфутдинов менее полугода возглавляет самый небольшой по площади, но самый густонаселенный район узбекской столицы – Яккасарайский. В зоне его ответственности, по сути, парадные ворота Ташкента, ведь именно сюда первым делом попадают все приезжающие в город туристы и гости.

О существующих проблемах, амбизиозных планах и принципах работы хоким рассказал и показал нашему корреспонденту, не скрывая недостатков и сложностей.

Из бизнесмена в управленцы

Анвар Сайфутдинов на госслужбу пришел из бизнеса – ранее он открыл предприятие по производству специальных полимеров, а затем цех по инновационной лакировке деталей для мебельной индустрии. В активную политическую жизнь вступил в 2017-м уже при новом президенте страны. Сайфутдинов стал сначала заместителем председателя совета депутатов Юнусабадского района, а затем и исполняющим обязанности главы районного органа самоуправления. До 2019 года совместно с районным хокимом он работали над улучшением состояния коммунальных услуг, бюджетной сферы, условий в детских садах и школах Юнусабада.

Осенью прошлого года молодому управленцу предложили самому взять управление очень ответственным участком – Яккасарайским районом.

Пресс-служба хокимията Яккасарайского района Ташкента Беседа с хокимом Яккасарайского района Ташкента Анваром Сайфутдиновым

"Мне всегда было интересно участвовать в масштабных и значимых проектах, а работа в должности хокима дает возможность развиваться и влиять на процессы, происходящие в районе, которым я руковожу. После назначения я часто слышал: мол, зачем тебе это нужно. Я не сразу согласился, понимая ответственность, но все-таки решил попробовать внести свой вклад", — говорит хоким.

На изучение обстановки и ознакомление с ситуацией на вверенной территории у Анвара Сайфутдинова ушел месяц. Первым делом, признается он, предстояло тщательно изучить всю документацию. Помогли сориентироваться в повестке и председатели махаллей, рассказавшие о существующих проблемах. Кроме того, были проанализированы имевшиеся на тот момент планы района по крупным проектам.

Пресс-служба хокимията Яккасарайского района Ташкента Совещание у хокима Яккасарайского района Ташкента

Скандалы со сносами и недетские проблемы

Существующие недостатки района хоким не замалчивает — напротив, лично участвует в их устранении, встречается с ответственными чиновниками, объясняет местным жителям, что к чему, не боясь критики и острых вопросов.

Якксарай хоть и самая малая по площади административная единица столицы, но при этом самая густонаселенная. Здесь проживает более 110 тысяч жителей, которые нуждаются не только в комфортных домах, но и в надлежащей социальной инфраструктуре. Не стоит забывать и о деловой застройке – ведь этот район один из центральных, а значит, и потребность в бизнес-центрах, офисах и гостиницах тут высокая.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Строительство многоэтажных домов в Яккасарайском районе Ташкента

Именно поэтому, по признанию самого хокима, Яккасарай превратился сегодня в одну большую стройплощадку, на которой в настоящее время возводятся 111 новых объектов. Разумеется, неизбежны сносы ветхих и неиспользуемых построек, отсюда скандалы и недовольство граждан, которые зачастую просто не владеют полной информацией. Сайфутдинов постоянно встречается с людьми, лично им разъясняет порядок проведения работ, следит за тем, чтобы не было безосновательных сносов. Хоким уверен, что так и должны работать местные власти, чтобы снять все недомолвки в таком чувствительном, но неизбежном вопросе.

Возводятся и жилые дома, и бизнес-центры. Помимо новостроек, в районе ведется масштабная работа по реконструкции социальной инфраструктуры – прежде всего, школ и детсадов.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Ремонт школы в Яккасарайской районе Ташкента

"Но до принятия этого решения я специально созвал сессию районного совета, стал каждому депутату обосновывать расходы на ремонт конкретного детского сада или школы. Бюджетные средства – это деньги народа. Нужно получить согласие всех представителей Заксобрания. В этом я и вижу демократический принцип, которому стараюсь следовать в своей работе", — подчеркнул глава района.

Во время инспекции очередного объекта хоким внимательно смотрит за ходом работ, делая замечания ответсвенным лицам. Тут обогревательная колонка висит не в надлежащем месте, а у директора нет плана ремонта. Сайфутдинов рассказал, что на одном из объектов он обнаружил кривую стену, после чего заставил подрядчика переделывать все почти заново.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Детский сад в Яккасарайской районе Ташкента

Строительство мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента © Sputnik / Дильшода Рахматова.

Строительство мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента © Sputnik / Дильшода Рахматова.

Строительство мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента © Sputnik / Дильшода Рахматова.

Вид мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента после завершения строительства © Sputnik / Дильшода Рахматова. 1 / 4 © Sputnik / Дильшода Рахматова. Строительство мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента

Впрочем, на обновление всех объектов средств не хватает. Это видно на примере поникшего большого парка "Дружба", который давно требует серьезного благоустройства. Привести его в надлежащий вид без участия инвесторов сложно. Однако районные власти четко распределили зоны ответственности и права сторон. Парк в любом случае будет сохранен, заверил хоким, однако без развития окрестной инфраструктуры для повышения рентабельности объекта не обойтись.

Еще одна важная стройка, осуществляемая за счет всенародного хашара, – возведение легендарной мечети "Рахат". Комплекс будет рассчитан на 4 тысячи прихожан, причем как мужчин, так и женщин. Впервые объект оснастят эскалатором, а завершить работы планируют к священному месяцу Рамадан.

Промышленная эволюция и высокие цели

Непростой с экономической и технологической точки зрения вопрос – вывод промышленных объектов из центра Ташкента. По словам хокима, во всех передовых столицах крупные предприятия выведены за пределы города, уступив место деловой инфраструктуре.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Стройплощадка в Яккасарайском районе, где появится торгово-развлекательный комплекс, гостиница и жилой дом

"У нас несколько лет назад была запущена малая индустриальная зона, которая поначалу давала хорошую прибыль в бюджет. Однако эти доходы постепенно снижаются: если в 2017-м это было 45 миллионов долларов, затем – 33, а в прошлом году немногим более 26 миллионов. Поступления падают, потому что нет развития для этих предприятий", — пояснил хоким.

По его мнению, необходимо вывести производство в индустриальную зону "Сергели", где больше возможностей для наращивания объемов выпуска продукции и расширения деятельности.

"Я прекрасно понимаю, что это на данном этапе приведет к потере доходов, возможно, я за это решение еще получу значительную долю критики. Но у меня есть убеждение, что на перспективу это важный шаг. На месте данных предприятий со временем нужно возводить новые объекты. Инвесторы готовы вкладываться в бизнес-центры и гостиницы, это логично и экономически обосновано", — заметил Сайфутдинов.

Среди самых масштабных проектов района он также упомянул планы возведение двух башен-близнецов, которые станут визитной карточкой Яккасарая, встречая своими эффектными фасадами всех пребывающих в Ташкент через международный аэропорт.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Состояние дорог внутри одной из махаллей Яккасарайского района Ташкента

Но никакая застройка не может гармонично существовать без развитой дорожной сети. Помимо имеющейся инфраструктуры, требующей частичного обновления, особенно на внутренних дорогах, нужны и новые транспортные магистрали. Так, по словам хокима, мост в Сергели существенно облегчил бы обстановку в районе и в столице в целом, избавив эту часть города от пробок. Учитывая, что население Яккасарая за 3 года может вырасти на 30 тысяч, решать проблему нужно сейчас.

Традиционный объезд ключевых объектов района включает и встречу с учениками одной из местных школ. Хоким вообще старается быть максимально открытым и близким к народу. При нем активно заработали официальные каналы администрации в мессенджерах и социальных сетях — только Telegram-канал вырос вчетверо, а сам он каждый рабочий день начинает именно с мониторинга СМИ и блогов, чтобы быть в курсе всех событий и обсуждаемых тем.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Хоким Яккасарайского района Ташкента Анвар Сайфутдинов мониторит СМИ и социальные сети

Но Сайфутдинов всегда готов и к живому общению, выбирая время в своем плотном и заранее спланированном графике. Особое внимание он уделяет молодежи. Интерес этот, как выяснилось, обоюдный: на встречу с хокимом пришли несколько десятков старшеклассников, которые буквально засыпали главу района вопросами.

У него спрашивали про самые востребованные профессии, о том, как открыть стартап, о будущем биткойна и криптовалют, о регламенте деятельности блогеров и перспективах киберспорта. Многие из будущих студентов мечтают стать менеджерами, причем кто-то уже подал документы в ведущие вузы страны, в том числе международные филиалы. Выходя из класса, Сайфутдинов заметил: за этим поколением будущее страны.

"Мне понравилось то, что наша молодежь неравнодушна к судьбе своего района. Не хвастовства ради скажу: она умная и целеустремленная",— добавил хоким.

Пресс-служба хокимията Яккасарайского района Ташкента Хоким Яккасарайского района Ташкента Анвар Сайфутдинов в одной из школ города

В отношении с подчиненными он тоже достаточно открыт и рассудителен. Не без гордости глава района заметил, что с момента назначения он сменил только двух человек в своей команде, да и то после предварительной ротации кадров.

"Я всегда даю сотруднику шанс максимально проявить себя и найти свое место в коллективе. Если есть недостатки, я открыто о них заявляю, общаюсь с человеком, предлагаю ему попробовать другую сферу. В то же время я всегда чувствую ложь и вижу обман – мне бесполезно врать", — строго заметил Сайфутдинов.

Впрочем, он критичен не только к коллегам, но прежде всего к самому себе. Хоким признается, что не бывает доволен своей работой, если не видит в итоге реальный результат. При этом он не только четко планирует свой следующий рабочий день, решая текущие конкретные задачи и вопросы, но старается мыслить на годы вперед. Такой подход, уверен глава Яккасарая, важен во всех сферах, особенно в социальной и строительной.

Пресс-служба хокимията Яккасарайского района Ташкента Хоким Яккасарайского района Ташкента Анвар Сайфутдинов

Об успехах руководителя такого ключевого участка узбекской столицы судить пока рано, но открытость и видение стратегических задач вселяют уверенность.