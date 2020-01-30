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Хоким Яккасарайского района Ташкента Анвар Сайфутдинов

На пороге Ташкента: хоким Яккасарая о сносах, небоскребах и мосте в Сергели

Пресс-служба хокимията Яккасарайского района Ташкента
Аналитика
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Sputnik Узбекистан продолжает спецпроект "Один день с хокимом". На этот раз корреспондент редакции побывала в самом маленьком, но важном районе столицы, который первым встречает иностранных гостей.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik, Дильшода Рахматова. Анвар Сайфутдинов менее полугода возглавляет самый небольшой по площади, но самый густонаселенный район узбекской столицы – Яккасарайский. В зоне его ответственности, по сути, парадные ворота Ташкента, ведь именно сюда первым делом попадают все приезжающие в город туристы и гости.

О существующих проблемах, амбизиозных планах и принципах работы хоким рассказал и показал нашему корреспонденту, не скрывая недостатков и сложностей.

Из бизнесмена в управленцы

Хоким Алмазарского района Бахтиёр Рахмонов на совещании с заместителями и руководителями секторов
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Анвар Сайфутдинов на госслужбу пришел из бизнеса – ранее он открыл предприятие по производству специальных полимеров, а затем цех по инновационной лакировке деталей для мебельной индустрии. В активную политическую жизнь вступил в 2017-м уже при новом президенте страны. Сайфутдинов стал сначала заместителем председателя совета депутатов Юнусабадского района, а затем и исполняющим обязанности главы районного органа самоуправления. До 2019 года совместно с районным хокимом он работали над улучшением состояния коммунальных услуг, бюджетной сферы, условий в детских садах и школах Юнусабада.

Осенью прошлого года молодому управленцу предложили самому взять управление очень ответственным участком – Яккасарайским районом.

Беседа с хокимом Яккасарайского района Ташкента Анваром Сайфутдиновым
Пресс-служба хокимията Яккасарайского района Ташкента
Беседа с хокимом Яккасарайского района Ташкента Анваром Сайфутдиновым
"Мне всегда было интересно участвовать в масштабных и значимых проектах, а работа в должности хокима дает возможность развиваться и влиять на процессы, происходящие в районе, которым я руковожу. После назначения я часто слышал: мол, зачем тебе это нужно. Я не сразу согласился, понимая ответственность, но все-таки решил попробовать внести свой вклад", — говорит хоким.

На изучение обстановки и ознакомление с ситуацией на вверенной территории у Анвара Сайфутдинова ушел месяц. Первым делом, признается он, предстояло тщательно изучить всю документацию. Помогли сориентироваться в повестке и председатели махаллей, рассказавшие о существующих проблемах. Кроме того, были проанализированы имевшиеся на тот момент планы района по крупным проектам.

Совещание у хокима Яккасарайского района Ташкента
Пресс-служба хокимията Яккасарайского района Ташкента
Совещание у хокима Яккасарайского района Ташкента
Существующие недостатки района хоким не замалчивает — напротив, лично участвует в их устранении, встречается с ответственными чиновниками, объясняет местным жителям, что к чему, не боясь критики и острых вопросов.

Скандалы со сносами и недетские проблемы

Якксарай хоть и самая малая по площади административная единица столицы, но при этом самая густонаселенная. Здесь проживает более 110 тысяч жителей, которые нуждаются не только в комфортных домах, но и в надлежащей социальной инфраструктуре. Не стоит забывать и о деловой застройке – ведь этот район один из центральных, а значит, и потребность в бизнес-центрах, офисах и гостиницах тут высокая.

Строительство многоэтажных домов в Яккасарайском районе Ташкента
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Строительство многоэтажных домов в Яккасарайском районе Ташкента

Снос незаконных построек в Москве
© Sputnik / Владимир Астапкович
В Узбекистане будут по-новому определять, какие дома пойдут под снос
Именно поэтому, по признанию самого хокима, Яккасарай превратился сегодня в одну большую стройплощадку, на которой в настоящее время возводятся 111 новых объектов. Разумеется, неизбежны сносы ветхих и неиспользуемых построек, отсюда скандалы и недовольство граждан, которые зачастую просто не владеют полной информацией. Сайфутдинов постоянно встречается с людьми, лично им разъясняет порядок проведения работ, следит за тем, чтобы не было безосновательных сносов. Хоким уверен, что так и должны работать местные власти, чтобы снять все недомолвки в таком чувствительном, но неизбежном вопросе.

Возводятся и жилые дома, и бизнес-центры. Помимо новостроек, в районе ведется масштабная работа по реконструкции социальной инфраструктуры – прежде всего, школ и детсадов.

Ремонт школы в Яккасарайской районе Ташкента
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Ремонт школы в Яккасарайской районе Ташкента
"Но до принятия этого решения я специально созвал сессию районного совета, стал каждому депутату обосновывать расходы на ремонт конкретного детского сада или школы. Бюджетные средства – это деньги народа. Нужно получить согласие всех представителей Заксобрания. В этом я и вижу демократический принцип, которому стараюсь следовать в своей работе", — подчеркнул глава района.

Во время инспекции очередного объекта хоким внимательно смотрит за ходом работ, делая замечания ответсвенным лицам. Тут обогревательная колонка висит не в надлежащем месте, а у директора нет плана ремонта. Сайфутдинов рассказал, что на одном из объектов он обнаружил кривую стену, после чего заставил подрядчика переделывать все почти заново.

Детский сад в Яккасарайской районе Ташкента
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Детский сад в Яккасарайской районе Ташкента
Впрочем, на обновление всех объектов средств не хватает. Это видно на примере поникшего большого парка "Дружба", который давно требует серьезного благоустройства. Привести его в надлежащий вид без участия инвесторов сложно. Однако районные власти четко распределили зоны ответственности и права сторон. Парк в любом случае будет сохранен, заверил хоким, однако без развития окрестной инфраструктуры для повышения рентабельности объекта не обойтись.

  • Строительство мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента
    Строительство мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента
    © Sputnik / Дильшода Рахматова.
  • Строительство мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента
    Строительство мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента
    © Sputnik / Дильшода Рахматова.
  • Строительство мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента
    Строительство мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента
    © Sputnik / Дильшода Рахматова.
  • Вид мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента после завершения строительства
    Вид мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента после завершения строительства
    © Sputnik / Дильшода Рахматова.
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© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Строительство мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента

Еще одна важная стройка, осуществляемая за счет всенародного хашара, – возведение легендарной мечети "Рахат". Комплекс будет рассчитан на 4 тысячи прихожан, причем как мужчин, так и женщин. Впервые объект оснастят эскалатором, а завершить работы планируют к священному месяцу Рамадан.

Промышленная эволюция и высокие цели

Непростой с экономической и технологической точки зрения вопрос – вывод промышленных объектов из центра Ташкента. По словам хокима, во всех передовых столицах крупные предприятия выведены за пределы города, уступив место деловой инфраструктуре.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Стройплощадка в Яккасарайском районе, где появится торгово-развлекательный комплекс, гостиница и жилой дом
"У нас несколько лет назад была запущена малая индустриальная зона, которая поначалу давала хорошую прибыль в бюджет. Однако эти доходы постепенно снижаются: если в 2017-м это было 45 миллионов долларов, затем – 33, а в прошлом году немногим более 26 миллионов. Поступления падают, потому что нет развития для этих предприятий", — пояснил хоким.

По его мнению, необходимо вывести производство в индустриальную зону "Сергели", где больше возможностей для наращивания объемов выпуска продукции и расширения деятельности.

"Я прекрасно понимаю, что это на данном этапе приведет к потере доходов, возможно, я за это решение еще получу значительную долю критики. Но у меня есть убеждение, что на перспективу это важный шаг. На месте данных предприятий со временем нужно возводить новые объекты. Инвесторы готовы вкладываться в бизнес-центры и гостиницы, это логично и экономически обосновано", — заметил Сайфутдинов.

Среди самых масштабных проектов района он также упомянул планы возведение двух башен-близнецов, которые станут визитной карточкой Яккасарая, встречая своими эффектными фасадами всех пребывающих в Ташкент через международный аэропорт.

Макет небоскребов в Яккасарайском районе Ташкента
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Но никакая застройка не может гармонично существовать без развитой дорожной сети. Помимо имеющейся инфраструктуры, требующей частичного обновления, особенно на внутренних дорогах, нужны и новые транспортные магистрали. Так, по словам хокима, мост в Сергели существенно облегчил бы обстановку в районе и в столице в целом, избавив эту часть города от пробок. Учитывая, что население Яккасарая за 3 года может вырасти на 30 тысяч, решать проблему нужно сейчас. 

Состояние дорог внутри одной из махаллей Яккасарайского района Ташкента
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Состояние дорог внутри одной из махаллей Яккасарайского района Ташкента
 Общение вживую и в Сети

Традиционный объезд ключевых объектов района включает и встречу с учениками одной из местных школ. Хоким вообще старается быть максимально открытым и близким к народу. При нем активно заработали официальные каналы администрации в мессенджерах и социальных сетях — только Telegram-канал вырос вчетверо, а сам он каждый рабочий день начинает именно с мониторинга СМИ и блогов, чтобы быть в курсе всех событий и обсуждаемых тем.

Хоким Яккасарайского района Ташкента Анвар Сайфутдинов мониторит СМИ и социальные сети
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Хоким Яккасарайского района Ташкента Анвар Сайфутдинов мониторит СМИ и социальные сети
Но Сайфутдинов всегда готов и к живому общению, выбирая время в своем плотном и заранее спланированном графике. Особое внимание он уделяет молодежи. Интерес этот, как выяснилось, обоюдный: на встречу с хокимом пришли несколько десятков старшеклассников, которые буквально засыпали главу района вопросами.

Сувенирная монета биткоин
© Sputnik / Владимир Трефилов
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У него спрашивали про самые востребованные профессии, о том, как открыть стартап, о будущем биткойна и криптовалют, о регламенте деятельности блогеров и перспективах киберспорта. Многие из будущих студентов мечтают стать менеджерами, причем кто-то уже подал документы в ведущие вузы страны, в том числе международные филиалы. Выходя из класса, Сайфутдинов заметил: за этим поколением будущее страны.

"Мне понравилось то, что наша молодежь неравнодушна к судьбе своего района. Не хвастовства ради скажу: она умная и целеустремленная",— добавил хоким.

Хоким Яккасарайского района Ташкента Анвар Сайфутдинов в одной из школ города
Пресс-служба хокимията Яккасарайского района Ташкента
Хоким Яккасарайского района Ташкента Анвар Сайфутдинов в одной из школ города

В отношении с подчиненными он тоже достаточно открыт и рассудителен. Не без гордости глава района заметил, что с момента назначения он сменил только двух человек в своей команде, да и то после предварительной ротации кадров.

"Я всегда даю сотруднику шанс максимально проявить себя и найти свое место в коллективе. Если есть недостатки, я открыто о них заявляю, общаюсь с человеком, предлагаю ему попробовать другую сферу. В то же время я всегда чувствую ложь и вижу обман – мне бесполезно врать", — строго заметил Сайфутдинов.

Впрочем, он критичен не только к коллегам, но прежде всего к самому себе. Хоким признается, что не бывает доволен своей работой, если не видит в итоге реальный результат. При этом он не только четко планирует свой следующий рабочий день, решая текущие конкретные задачи и вопросы, но старается мыслить на годы вперед. Такой подход, уверен глава Яккасарая, важен во всех сферах, особенно в социальной и строительной.

Хоким Яккасарайского района Ташкента Анвар Сайфутдинов
Пресс-служба хокимията Яккасарайского района Ташкента
Хоким Яккасарайского района Ташкента Анвар Сайфутдинов

Об успехах руководителя такого ключевого участка узбекской столицы судить пока рано, но открытость и видение стратегических задач вселяют уверенность.

Теги:
Узбекистан, молодежь, Образование, дороги, детские сады, мечеть, Строительство, хоким, Ташкент



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