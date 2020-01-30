На пороге Ташкента: хоким Яккасарая о сносах, небоскребах и мосте в Сергели

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik, Дильшода Рахматова. Анвар Сайфутдинов менее полугода возглавляет самый небольшой по площади, но самый густонаселенный район узбекской столицы – Яккасарайский. В зоне его ответственности, по сути, парадные ворота Ташкента, ведь именно сюда первым делом попадают все приезжающие в город туристы и гости.
О существующих проблемах, амбизиозных планах и принципах работы хоким рассказал и показал нашему корреспонденту, не скрывая недостатков и сложностей.
Из бизнесмена в управленцы
Осенью прошлого года молодому управленцу предложили самому взять управление очень ответственным участком – Яккасарайским районом.
"Мне всегда было интересно участвовать в масштабных и значимых проектах, а работа в должности хокима дает возможность развиваться и влиять на процессы, происходящие в районе, которым я руковожу. После назначения я часто слышал: мол, зачем тебе это нужно. Я не сразу согласился, понимая ответственность, но все-таки решил попробовать внести свой вклад", — говорит хоким.
На изучение обстановки и ознакомление с ситуацией на вверенной территории у Анвара Сайфутдинова ушел месяц. Первым делом, признается он, предстояло тщательно изучить всю документацию. Помогли сориентироваться в повестке и председатели махаллей, рассказавшие о существующих проблемах. Кроме того, были проанализированы имевшиеся на тот момент планы района по крупным проектам.
Скандалы со сносами и недетские проблемы
Якксарай хоть и самая малая по площади административная единица столицы, но при этом самая густонаселенная. Здесь проживает более 110 тысяч жителей, которые нуждаются не только в комфортных домах, но и в надлежащей социальной инфраструктуре. Не стоит забывать и о деловой застройке – ведь этот район один из центральных, а значит, и потребность в бизнес-центрах, офисах и гостиницах тут высокая.
Возводятся и жилые дома, и бизнес-центры. Помимо новостроек, в районе ведется масштабная работа по реконструкции социальной инфраструктуры – прежде всего, школ и детсадов.
"Но до принятия этого решения я специально созвал сессию районного совета, стал каждому депутату обосновывать расходы на ремонт конкретного детского сада или школы. Бюджетные средства – это деньги народа. Нужно получить согласие всех представителей Заксобрания. В этом я и вижу демократический принцип, которому стараюсь следовать в своей работе", — подчеркнул глава района.
Во время инспекции очередного объекта хоким внимательно смотрит за ходом работ, делая замечания ответсвенным лицам. Тут обогревательная колонка висит не в надлежащем месте, а у директора нет плана ремонта. Сайфутдинов рассказал, что на одном из объектов он обнаружил кривую стену, после чего заставил подрядчика переделывать все почти заново.
- Строительство мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента© Sputnik / Дильшода Рахматова.
- Строительство мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента© Sputnik / Дильшода Рахматова.
- Строительство мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента© Sputnik / Дильшода Рахматова.
- Вид мечети Ракат в Яккасарайском района Ташкента после завершения строительства© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Еще одна важная стройка, осуществляемая за счет всенародного хашара, – возведение легендарной мечети "Рахат". Комплекс будет рассчитан на 4 тысячи прихожан, причем как мужчин, так и женщин. Впервые объект оснастят эскалатором, а завершить работы планируют к священному месяцу Рамадан.
Промышленная эволюция и высокие цели
Непростой с экономической и технологической точки зрения вопрос – вывод промышленных объектов из центра Ташкента. По словам хокима, во всех передовых столицах крупные предприятия выведены за пределы города, уступив место деловой инфраструктуре.
По его мнению, необходимо вывести производство в индустриальную зону "Сергели", где больше возможностей для наращивания объемов выпуска продукции и расширения деятельности.
"Я прекрасно понимаю, что это на данном этапе приведет к потере доходов, возможно, я за это решение еще получу значительную долю критики. Но у меня есть убеждение, что на перспективу это важный шаг. На месте данных предприятий со временем нужно возводить новые объекты. Инвесторы готовы вкладываться в бизнес-центры и гостиницы, это логично и экономически обосновано", — заметил Сайфутдинов.
Среди самых масштабных проектов района он также упомянул планы возведение двух башен-близнецов, которые станут визитной карточкой Яккасарая, встречая своими эффектными фасадами всех пребывающих в Ташкент через международный аэропорт.
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Sputnik / Дильшода Рахматова. Состояние дорог внутри одной из махаллей Яккасарайского района Ташкента Общение вживую и в Сети
Традиционный объезд ключевых объектов района включает и встречу с учениками одной из местных школ. Хоким вообще старается быть максимально открытым и близким к народу. При нем активно заработали официальные каналы администрации в мессенджерах и социальных сетях — только Telegram-канал вырос вчетверо, а сам он каждый рабочий день начинает именно с мониторинга СМИ и блогов, чтобы быть в курсе всех событий и обсуждаемых тем.
"Мне понравилось то, что наша молодежь неравнодушна к судьбе своего района. Не хвастовства ради скажу: она умная и целеустремленная",— добавил хоким.
В отношении с подчиненными он тоже достаточно открыт и рассудителен. Не без гордости глава района заметил, что с момента назначения он сменил только двух человек в своей команде, да и то после предварительной ротации кадров.
"Я всегда даю сотруднику шанс максимально проявить себя и найти свое место в коллективе. Если есть недостатки, я открыто о них заявляю, общаюсь с человеком, предлагаю ему попробовать другую сферу. В то же время я всегда чувствую ложь и вижу обман – мне бесполезно врать", — строго заметил Сайфутдинов.
Впрочем, он критичен не только к коллегам, но прежде всего к самому себе. Хоким признается, что не бывает доволен своей работой, если не видит в итоге реальный результат. При этом он не только четко планирует свой следующий рабочий день, решая текущие конкретные задачи и вопросы, но старается мыслить на годы вперед. Такой подход, уверен глава Яккасарая, важен во всех сферах, особенно в социальной и строительной.
Об успехах руководителя такого ключевого участка узбекской столицы судить пока рано, но открытость и видение стратегических задач вселяют уверенность.