Депутат о выдаче узбекских паспортов: мы принимаем не гостей, а граждан

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik, Дильшода Рахматова. Лица, прибывшие в республику Узбекистан до 1 января 1995 года и с тех пор проживающие в стране, смогут получить узбекский паспорт в упрощенном порядке. Что для этого нужно сделать и куда обращаться, в интервью корреспонденту Sputnik рассказал депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Хамраев.

— Президент Узбекистана в своем Послании к парламенту назвал примерное количество лиц без гражданства, проживающих в стране. Проведен ли мониторинг, известно ли точное число этих людей?

— По статистике сегодня население Республики Узбекистан составляет свыше 34 миллионов человек. Из них 14 365 иностранных граждан, постоянно проживающих в стране и 95 857 человек без гражданства. Большинство из них этнические узбеки — 74 705 (77,9%). Также в республике выявлено 6 232 лиц таджикской национальности, 4 616 русских и представителей других национальностей.

— Когда президентом была поставлена задача по внедрению упрощенной процедуры предоставления гражданства узбекским гражданам до 1 января 1995 года, Законодательная палата Олий Мажлиса приступила к рассмотрению Закона "О гражданстве" и подготовила новый законопроект. В чем недостатки предыдущего документа?

— В старой редакции закона были положения, которые существенно осложняли процедуру получения узбекского паспорта. Особенно этот процесс сильно замедлился после 2007 года. Это было связано с тем, что у наших ближайших соседей — сначала в Таджикистане, затем в Кыргызстане и Афганистане, ситуация была нестабильной, и мы хотели чтобы это не повлияло на нас. Тревожность не возникает сама по себе. Например, на Афганистан и Кыргызстан оказали влияние силы извне, из-за чего сами граждане этих государств стали виновниками глубокого внутреннего кризиса системы госуправления.

Sputnik / Дильшода Рахматова Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Алишер Хамраев.

Во-вторых, процедуры получения гражданства и отказа от него сложны и не полностью регламентированы. Новым законом мы их упростили. Например, если старый закон предусматривает, что лицо, подающее заявление на получение гражданства, должно подать 12 документов в соответствующие органы, то теперь этот перечень сократился вдвое – до шести. Сейчас мы работаем над созданием электронной базы данных для обмена информацией между министерствами и государственными органами, занимающимися вопросами гражданства. Это позволит заявителю экономить время и не бегать по инстанциям и госорганам за справками и характеристиками. От него только потребуется предоставить те документы, которые хранятся у него или у нее на руках.

Основным недостатком действовавшего Закона "О гражданстве Республики Узбекистан" остается то, что он был принят в 1992 году, когда вопросы, связанные с регистрацией не были полностью охвачены. Здесь речь идет об отношениях между государством и лицом, получающим гражданство. Эти аспекты не были в достаточной степени прописаны.

Также действующее законодательство не определяет правовые основы и задачи Комиссии по гражданству при президенте Узбекистана, что приводит к затягиванию саму процедуру рассмотрения заявок. Этот вопрос мы также прорабатываем.

Таким образом, убрав лишние бюрократические нормы, мы намерены максимально сократить число лиц без гражданства в стране.

— Предположим, что лицо без гражданства отвечает всем критериям для получения узбекского паспорта в упрощенном порядке. Где и как он может подать заявку и сколько времени займет ее рассмотрение?

— Таким людям необходимо обратиться в правоохранительные органы по месту жительства на имя президента страны. Там же заявителю будет предоставлен список документов, прилагаемых к ходатайству. Их, как я уже сказал, шесть. В случае обнаружения недостатков в документах или в случае неправильного заполнения, недочеты за три дня будут исправлены, а сведения добавлены в базу данных. Еще месяц потребуется для сбора документов других заинтересованных организаций. После этого комплект бумаг поступит в Комиссию по гражданству при президенте Узбекистана, которая рассмотрит запрос в течение одного года.

— Один год – достаточно большой срок, нельзя ли его еще сократить? В некоторых странах такие запросы обрабатываются за три месяца.

— Срок может быть уменьшен, но стоит учесть один момент: мы предоставляем гражданство, а не принимаем гостей. Максимальный срок рассмотрения 12 месяцев, но на практике ответ может поступить гораздо раньше. Например, с 2019 года по настоящее время гражданство получили 6 тысяч человек, и этот процесс ускоряется.

Кроме того, мы должны быть предельно осторожны в этом вопросе. Став гражданином, человек получает все права, установленные законом, в том числе избирать и быть избранным, участвовать в референдумах, работать в органах государственной безопасности, внутренних дел, прокуратуре, военной службы и государственного управления. Мы должны предоставлять гражданство тем, кто будет соблюдать Конституцию Узбекистана, уважать и признавать права своих соотечественников.

— Что будет с людьми, прибывшим в республику после 1995 года и постоянно проживающим, но еще не имеющим возможность получить гражданство?

— Такие лица получают гражданство в общем порядке, который несущественно отличается от упрощённого.

Всего существует четыре порядка получения гражданства:

естественный (если родители являются гражданами Узбекистана, их дети автоматически становятся гражданами республики);

упрощенная процедура (для лиц, прибывших в Узбекистан до 1 января 1995 года, постоянно проживающих в республике и не имеющих иностранного гражданства);

особый порядок (предоставление гражданства находится в ведении президента Узбекистана, который может принять соответствующее решение по отношению к лицам, внесших большой вклад в развитие общества, государства, науки, просвещения и других сфер, если они об этом попросят);

общий порядок предоставления гражданства.

— Какой из них самый сложный?

— Самый затратный по числу процедур и сроков – общий порядок, но и в нем нет ничего сверхтрудного. В числе обязательных условий, отсутствие у заявителя иностранного гражданства, постоянное проживание на территории Узбекистана последние пять лет после получения вида на жительство. Кроме того, претендент должен иметь легальные источники дохода, а также взять на себя обязательства по соблюдению Конституции республики и знать государственный язык на разговорном уровне.

— Последнее требование вызывает большие споры в обществе. Чем объясняется необходимость подтверждения владения языком?

— В этом вопросе мы ориентировались на международный опыт. В России, США, Франции, Италии, Казахстане, Таджикистане — везде есть эта норма. То, что узбекский язык является государственным языком – это отдельный вопрос. Мы приняли Закон "О государственном языке", и правительство должно вести отдельную политику в этом направлении. Повторю, мы принимаем граждан, а не гостей. Это люди, которые постоянно будут проживать в Узбекистане, иметь здесь свой дом. Если человек не владеет нужным уровнем для общения, как он будет здесь социализироваться? Ему не нужно говорить или писать на государственном языке, но он должен уметь общаться на нем, чтобы стать полноценным членом узбекского общества.

— Имеет ли право Комиссия гражданству не объяснять причину отказа в удовлетворении ходатайства? Были обращения, когда люди годами писали запросы и не получали вообще никакого ответа.

— Нет, это невозможно. Эта норма также была подчеркнута в новом законодательстве. Любой гражданин имеет право знать, на каком основании ему отказали в получении гражданства страны. Причем, это обоснование отправляется ему в письменной форме на указанный личный почтовый ящик. Более того, если человек не согласен и после этого с решением Комиссии, он имеет полное право обращаться в суд.

— В настоящее время растет число трудовых мигрантов, которые получили гражданство другой страны, не отказавшись от узбекского. Отражен ли их статус в новом законодательстве?

— Мы не признаем двойного гражданства. Если наш соотечественник получил паспорт другого государства и этот факт установлен, то мы будем лишать его гражданства Узбекистана. Такая же мера ждет тех, кто в течение семи лет не встал на консульский учёт, уехав в Россию или другую страну. Это общепринятый механизм, называемый Институтом утраты гражданства.

В то же время, если ребенок родился, например, в России или в любой другой стране, один из его родителей является гражданином Узбекистана, а второй дает свое согласие на предоставление ребенку узбекского гражданства, мы положительно рассматриваем такие случае. В новом законе эти нормы также прописаны.