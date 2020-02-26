Депутат о выдаче узбекских паспортов: мы принимаем не гостей, а граждан

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik, Дильшода Рахматова. Лица, прибывшие в республику Узбекистан до 1 января 1995 года и с тех пор проживающие в стране, смогут получить узбекский паспорт в упрощенном порядке. Что для этого нужно сделать и куда обращаться, в интервью корреспонденту Sputnik рассказал депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Хамраев.
— Президент Узбекистана в своем Послании к парламенту назвал примерное количество лиц без гражданства, проживающих в стране. Проведен ли мониторинг, известно ли точное число этих людей?
— По статистике сегодня население Республики Узбекистан составляет свыше 34 миллионов человек. Из них 14 365 иностранных граждан, постоянно проживающих в стране и 95 857 человек без гражданства. Большинство из них этнические узбеки — 74 705 (77,9%). Также в республике выявлено 6 232 лиц таджикской национальности, 4 616 русских и представителей других национальностей.
— Когда президентом была поставлена задача по внедрению упрощенной процедуры предоставления гражданства узбекским гражданам до 1 января 1995 года, Законодательная палата Олий Мажлиса приступила к рассмотрению Закона "О гражданстве" и подготовила новый законопроект. В чем недостатки предыдущего документа?
Во-вторых, процедуры получения гражданства и отказа от него сложны и не полностью регламентированы. Новым законом мы их упростили. Например, если старый закон предусматривает, что лицо, подающее заявление на получение гражданства, должно подать 12 документов в соответствующие органы, то теперь этот перечень сократился вдвое – до шести. Сейчас мы работаем над созданием электронной базы данных для обмена информацией между министерствами и государственными органами, занимающимися вопросами гражданства. Это позволит заявителю экономить время и не бегать по инстанциям и госорганам за справками и характеристиками. От него только потребуется предоставить те документы, которые хранятся у него или у нее на руках.
Также действующее законодательство не определяет правовые основы и задачи Комиссии по гражданству при президенте Узбекистана, что приводит к затягиванию саму процедуру рассмотрения заявок. Этот вопрос мы также прорабатываем.
Таким образом, убрав лишние бюрократические нормы, мы намерены максимально сократить число лиц без гражданства в стране.
— Предположим, что лицо без гражданства отвечает всем критериям для получения узбекского паспорта в упрощенном порядке. Где и как он может подать заявку и сколько времени займет ее рассмотрение?
— Один год – достаточно большой срок, нельзя ли его еще сократить? В некоторых странах такие запросы обрабатываются за три месяца.
— Срок может быть уменьшен, но стоит учесть один момент: мы предоставляем гражданство, а не принимаем гостей. Максимальный срок рассмотрения 12 месяцев, но на практике ответ может поступить гораздо раньше. Например, с 2019 года по настоящее время гражданство получили 6 тысяч человек, и этот процесс ускоряется.
Кроме того, мы должны быть предельно осторожны в этом вопросе. Став гражданином, человек получает все права, установленные законом, в том числе избирать и быть избранным, участвовать в референдумах, работать в органах государственной безопасности, внутренних дел, прокуратуре, военной службы и государственного управления. Мы должны предоставлять гражданство тем, кто будет соблюдать Конституцию Узбекистана, уважать и признавать права своих соотечественников.
— Что будет с людьми, прибывшим в республику после 1995 года и постоянно проживающим, но еще не имеющим возможность получить гражданство?
— Такие лица получают гражданство в общем порядке, который несущественно отличается от упрощённого.
Всего существует четыре порядка получения гражданства:
- естественный (если родители являются гражданами Узбекистана, их дети автоматически становятся гражданами республики);
- упрощенная процедура (для лиц, прибывших в Узбекистан до 1 января 1995 года, постоянно проживающих в республике и не имеющих иностранного гражданства);
- особый порядок (предоставление гражданства находится в ведении президента Узбекистана, который может принять соответствующее решение по отношению к лицам, внесших большой вклад в развитие общества, государства, науки, просвещения и других сфер, если они об этом попросят);
- общий порядок предоставления гражданства.
— Какой из них самый сложный?
— Самый затратный по числу процедур и сроков – общий порядок, но и в нем нет ничего сверхтрудного. В числе обязательных условий, отсутствие у заявителя иностранного гражданства, постоянное проживание на территории Узбекистана последние пять лет после получения вида на жительство. Кроме того, претендент должен иметь легальные источники дохода, а также взять на себя обязательства по соблюдению Конституции республики и знать государственный язык на разговорном уровне.
— Последнее требование вызывает большие споры в обществе. Чем объясняется необходимость подтверждения владения языком?
— Имеет ли право Комиссия гражданству не объяснять причину отказа в удовлетворении ходатайства? Были обращения, когда люди годами писали запросы и не получали вообще никакого ответа.
— Нет, это невозможно. Эта норма также была подчеркнута в новом законодательстве. Любой гражданин имеет право знать, на каком основании ему отказали в получении гражданства страны. Причем, это обоснование отправляется ему в письменной форме на указанный личный почтовый ящик. Более того, если человек не согласен и после этого с решением Комиссии, он имеет полное право обращаться в суд.
— В настоящее время растет число трудовых мигрантов, которые получили гражданство другой страны, не отказавшись от узбекского. Отражен ли их статус в новом законодательстве?
В то же время, если ребенок родился, например, в России или в любой другой стране, один из его родителей является гражданином Узбекистана, а второй дает свое согласие на предоставление ребенку узбекского гражданства, мы положительно рассматриваем такие случае. В новом законе эти нормы также прописаны.