Сироты при живых родителях и суицид из-за смартфона: как уберечь детей

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Должность детского омбудсмена была утверждена всего три месяца назад, но за это время правозащиники сумели помочь многим семьям и обратили внимание на ряд системных проблем, которые предстоит решить не только на законодательном уровне, но и с привлечением общественности.
О "беби-боксах" и жилье для сирот
Для того чтобы дети выросли полноценно развитыми, они должны чувствовать любовь своих родителей, их участие в своем взрослении, считает омбудсмен. Поэтому сегодня в Узбекистане ставится вопрос о деинституционализации детей-сирот.
"Мы видим, что многие страны сегодня отказываются от такой практики, как "беби-бокс". Действительно, важно чтобы ребенок до трех лет воспитываться только со своими родителями - это самые важные годы в его жизни. В это время он должен осознавать различные чувства: любовь матери, прикосновение рук родителей. Вот тогда его развитие действительно будет полноценным", — уверена Алия Юнусова.
"Стоит заметить, что именно детей-сирот в таких учреждениях крайне мало — у большинства несовершеннолетних есть либо один из родителей, либо другие, в том числе близкие родственники", — заметила правозащитник.
В основном, в дома Мехрибонлик приводят детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, например, если их матери отбывают наказание в местах лишения свободы. Есть и такие, чьи родители уехали за пределы республики и не дают о себе знать.
Однако немало случаев, когда семья просто не в состоянии воспитывать или обеспечивать ребенка всем необходимым — в этом случае они отправляют ребенка в интернат, чтобы он получил полное образование и мог заниматься в нормальных условиях.
Омбудсмен также совместно с другими органами прорабатывает варианты решения проблемы обеспечения детей-сирот жильем.
"Сейчас выпускники домов Мехрибонлик оказались в такой трудной ситуации, когда у них нет ни жилья, ни прописки. А это уже нарушение прав ребенка, что влечет за собой ущемление других интересов гражданина: к примеру, без прописки трудно получить образование или найти работу, почти невозможно получить квалифицированную медицинскую помощь. Такие подростки чаще всего снимают жилье у знакомых или ютятся в других малоприспособленных для этого помещениях. Это для нас самая острая проблема. Решать ее нужно системно, чтобы ни один ребенок, оставшийся без попечения родителей, не оказался на улице", — подчеркнула Юнусова.
Убить нельзя помиловать
"Я думаю, есть необходимость рассмотреть вопрос об отдельной мере наказаня за такого рода тяжкие преступления, когда ребенок вообще не может осознать происходящего. Сегодня этот вопрос прорабатывается", — отметила Алия Юнусова.
Не хочу жениться – хочу учиться
Но в любом случае этот ответственный шаг необходимо совершать осознанно.
"Если лицу исполнилось только 18 лет, может ли он самостоятельно решать те вопросы, которые уже должен выполнять не в качестве ребенка, а в качестве супруга, будущего родителя. Насколько он может принять на себя решение этих вопросов? Мы сегодня говорим о том, что планка в 18 лет — это минимальный возраст, а не обязательный для вступления в семейные отношения. В самых крайних случаях он может быть снижен на год, но не более", — заметила омбудсмен.
По мнению Алии Юнусовой, молодежь после окончания школы первым делом должна получить образование. К сожалению, отмечает она, многие девушки после окончания школы не стремятся поступить в университет, а сразу вступают в брак и погружаются в бесконечные семейные заботы.
Впоследствии это становится причиной возникновения конфликтов между супругами и между родителями: "Вы обещали", "Вы не сделали", "Он будет учиться", "Я хочу учиться", "Ах ты будешь учиться, тогда давай мы разведемся". Такое положение ставит под угрозу семью, а страдают от этого не только сами родители, но и их дети.
Когда у молодоженов есть образование и профессия, они более уверенно себя чувствуют в обществе, их отношения крепче, что существенно влияет на рождение и воспитание ребенка.
Дети убивают себя. Почему?
Суицид – еще одна острейшая проблема и общественная беда, с которой пытаются бороться психологи, социальные работники, родители и педагоги. Главное — понять побуждения ребенка и постараться нейтрализовать раздражающие и мотивирующие факторы.
Отвечая на вопрос, почему статистика по детским суицидам не разглашается, уполномоченный по правам ребенка признает, что одно время в стране очень часто говорили о таких случаях, а депутатов постоянно спрашивали именно об этой проблеме.
"Я как юрист считаю, что такого рода информация не должна скрываться, но в первую очередь эти сведения предназначаются для органов внутренних дел. Если же эту тему муссировать в открытом доступе, то создается неблагоприятный фон для лиц, склонных к подобным поступкам. Главное – не спровоцировать новые случаи", — пояснила омбудсмен.
Пагубную лепту в статистику самоубийств вносит и современная культура. По словам Юнусовой, во многих фильмах или клипах часто присутствуют сцены суицида, что не может не влиять на настроение в обществе, прежде всего, молодежи.
"Нельзя пропагандировать либо муссировать тему суицида в культуре, нужно также показывать тысячи причин, чтобы любить жизнь", — уверена Юнусова.
Она вспоминает случай, когда ссора между супругами привела к суициду их ребенка. Пока разбирались с этим делом, в той же махалле произошел еще один трагический случай.
Многодетные семьи — пережиток прошлого или непозволительная роскошь
На Востоке многодетные семьи были всегда. Еще в прошлом веке узбекские женщины рожали и по 10, и по 12 детей, и это считалось вполне обыденным делом.
"Тогда женщина, которая имела 5 детей, награждалась орденом "Материнская слава". Если детей было 10 и более детей, то ей присваивали высшее звание – "Мать-героиня". Но тогда и доступность детских садов и школ была другой. Сегодня ситуация несколько изменилась. Многодетные семьи в привычном для нас понимании уже не в моде. Если в семье трое или четверо детей — это уже считается довольно много", — признает Алия Юнусова.
По ее словам, каждая семья и каждый родитель сам для себя решает, какое количество детей он сможет полноценно воспитывать и содержать, чтобы всем дать образование, одеть, обуть и накормить. Планирование семьи в современном мире — неотъемлемы и важный момент для супругов.
Главное, считает она, — это укрепление института брака. Ненормально, когда супруги разбегаются через год и открыто заявляют о том, что найти себе новую вторую половинку — это совсем не проблема.
"А как же ребенок? Почему он должен страдать? Я уверена, что в первую очередь родители должны давать возможность своим детям осознанно подходить к браку, готовить их к этому ответственному шагу", — заключила Алия Юнусова.
В данном контексте главное, уверена юрист, не количество детей в семье, хотя многодетные родители – это прекрасно, а крепкие супружеские отношения.