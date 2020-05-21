Сироты при живых родителях и суицид из-за смартфона: как уберечь детей

Уполномоченный по правам ребенка в Узбекистане Алия Юнусова рассказала в интервью Sputnik о самых острых проблемах, с которыми столкнулось сегодня современное общество. Как не допустить трагедии в семье, читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Должность детского омбудсмена была утверждена всего три месяца назад, но за это время правозащиники сумели помочь многим семьям и обратили внимание на ряд системных проблем, которые предстоит решить не только на законодательном уровне, но и с привлечением общественности.

О "беби-боксах" и жилье для сирот

Для того чтобы дети выросли полноценно развитыми, они должны чувствовать любовь своих родителей, их участие в своем взрослении, считает омбудсмен. Поэтому сегодня в Узбекистане ставится вопрос о деинституционализации детей-сирот.

"Мы видим, что многие страны сегодня отказываются от такой практики, как "беби-бокс". Действительно, важно чтобы ребенок до трех лет воспитываться только со своими родителями - это самые важные годы в его жизни. В это время он должен осознавать различные чувства: любовь матери, прикосновение рук родителей. Вот тогда его развитие действительно будет полноценным", — уверена Алия Юнусова.

По словам омбудсмена, в Узбекистане функционируют 22 дома милосердия и соцдеревень, финансируемые за счет государства и ННО. Помимо этого, в каждом регионе есть дом малютки. Всего в приютах и интернатах на конец 2019 года воспитывается более 2,5 тысячи детей.

"Стоит заметить, что именно детей-сирот в таких учреждениях крайне мало — у большинства несовершеннолетних есть либо один из родителей, либо другие, в том числе близкие родственники", — заметила правозащитник.

В основном, в дома Мехрибонлик приводят детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, например, если их матери отбывают наказание в местах лишения свободы. Есть и такие, чьи родители уехали за пределы республики и не дают о себе знать.

Однако немало случаев, когда семья просто не в состоянии воспитывать или обеспечивать ребенка всем необходимым — в этом случае они отправляют ребенка в интернат, чтобы он получил полное образование и мог заниматься в нормальных условиях.

Омбудсмен также совместно с другими органами прорабатывает варианты решения проблемы обеспечения детей-сирот жильем.

"Сейчас выпускники домов Мехрибонлик оказались в такой трудной ситуации, когда у них нет ни жилья, ни прописки. А это уже нарушение прав ребенка, что влечет за собой ущемление других интересов гражданина: к примеру, без прописки трудно получить образование или найти работу, почти невозможно получить квалифицированную медицинскую помощь. Такие подростки чаще всего снимают жилье у знакомых или ютятся в других малоприспособленных для этого помещениях. Это для нас самая острая проблема. Решать ее нужно системно, чтобы ни один ребенок, оставшийся без попечения родителей, не оказался на улице", — подчеркнула Юнусова.

Убить нельзя помиловать

"Я думаю, есть необходимость рассмотреть вопрос об отдельной мере наказаня за такого рода тяжкие преступления, когда ребенок вообще не может осознать происходящего. Сегодня этот вопрос прорабатывается", — отметила Алия Юнусова.

Не хочу жениться – хочу учиться

Насилие над малолетними детьми – педофилия - это один из вопросов, который беспокоит не только узбекское общество. В соцсетях часто ведется дискуссия по поводу введения для педофилов исключительной меры наказания. Но, по словам омбудсмена, Узбекистан ратифицировал факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических правах, предусматривающий отмену смертной казни. Высшая мера заменена в стране пожизненным заключением. Однако ужесточить наказание за насилие именно над малолетними детьми правозащитники считают целесообразным.

Согласно докладу ЮНИСЕФ, в 2018 году число браков среди несовершеннолетних девочек составило 4 787. В начале 2019-го в Узбекистане официально уравняли брачный возраст для девушек и юношей — теперь он составляет 18 лет. По словам омбудсмена, вопрос брачного возраста очень долго обсуждался в Узбекистане. Теперь в Семейном кодексе для обеспечения гендерного равенства определены равные права для вступления в брак и для мужчин, и для женщин.

Но в любом случае этот ответственный шаг необходимо совершать осознанно.

"Если лицу исполнилось только 18 лет, может ли он самостоятельно решать те вопросы, которые уже должен выполнять не в качестве ребенка, а в качестве супруга, будущего родителя. Насколько он может принять на себя решение этих вопросов? Мы сегодня говорим о том, что планка в 18 лет — это минимальный возраст, а не обязательный для вступления в семейные отношения. В самых крайних случаях он может быть снижен на год, но не более", — заметила омбудсмен.

По мнению Алии Юнусовой, молодежь после окончания школы первым делом должна получить образование. К сожалению, отмечает она, многие девушки после окончания школы не стремятся поступить в университет, а сразу вступают в брак и погружаются в бесконечные семейные заботы.

Впоследствии это становится причиной возникновения конфликтов между супругами и между родителями: "Вы обещали", "Вы не сделали", "Он будет учиться", "Я хочу учиться", "Ах ты будешь учиться, тогда давай мы разведемся". Такое положение ставит под угрозу семью, а страдают от этого не только сами родители, но и их дети.

Когда у молодоженов есть образование и профессия, они более уверенно себя чувствуют в обществе, их отношения крепче, что существенно влияет на рождение и воспитание ребенка.

Дети убивают себя. Почему?

"Конечно, есть консервативные семьи, когда родители желают принять невесту без образования, которая выполняла бы их поручения, и мы это тоже понимаем, допускаем что девушка сама тоже не стремится к высшему образованию, ее устраивает роль домохозяйки. Но не стоит рассматривать стремление к учебе исключительно с меркантильной точки зрения — многим людям просто важно получить профессию и приносить пользу обществу и государству", — продолжает Юнусова.

Суицид – еще одна острейшая проблема и общественная беда, с которой пытаются бороться психологи, социальные работники, родители и педагоги. Главное — понять побуждения ребенка и постараться нейтрализовать раздражающие и мотивирующие факторы.

Зачастую ребенок, совершивший суицид, оказывается просто психологически надломлен, попав в трудную жизненную ситуацию: это может быть непонимание родителей, конфликт в семье или со своими сверстниками, травля в школе или постоянное насилие.

Отвечая на вопрос, почему статистика по детским суицидам не разглашается, уполномоченный по правам ребенка признает, что одно время в стране очень часто говорили о таких случаях, а депутатов постоянно спрашивали именно об этой проблеме.

"Я как юрист считаю, что такого рода информация не должна скрываться, но в первую очередь эти сведения предназначаются для органов внутренних дел. Если же эту тему муссировать в открытом доступе, то создается неблагоприятный фон для лиц, склонных к подобным поступкам. Главное – не спровоцировать новые случаи", — пояснила омбудсмен.

Пагубную лепту в статистику самоубийств вносит и современная культура. По словам Юнусовой, во многих фильмах или клипах часто присутствуют сцены суицида, что не может не влиять на настроение в обществе, прежде всего, молодежи.

Большинство кинолент о неразделенной любиви в суровых современных реалиях чаще всего заканчиваются добровольной гибелью героя, что, конечно, влияет на умы зрителей. Режиссер хотел показать проблемы жизни, а получилась ложная инструкция по выходу из стрессовой ситуации.

"Нельзя пропагандировать либо муссировать тему суицида в культуре, нужно также показывать тысячи причин, чтобы любить жизнь", — уверена Юнусова.

Она вспоминает случай, когда ссора между супругами привела к суициду их ребенка. Пока разбирались с этим делом, в той же махалле произошел еще один трагический случай.

Многодетные семьи — пережиток прошлого или непозволительная роскошь

Ребенок может решиться на отчаянный поступок из-за любой мелочи — например, если ему не купили телефон или велосипед. Родители должны быть более чуткими к своим детям, замечать любые изменения в их поведении и настроении, чтобы вовремя принять нужные меры. Важно быть ребенку другом, а не стараться припугнуть или пригрозить. Последнее может оказать обратный эффект и привести к непоправимым последствиям.

На Востоке многодетные семьи были всегда. Еще в прошлом веке узбекские женщины рожали и по 10, и по 12 детей, и это считалось вполне обыденным делом.

"Тогда женщина, которая имела 5 детей, награждалась орденом "Материнская слава". Если детей было 10 и более детей, то ей присваивали высшее звание – "Мать-героиня". Но тогда и доступность детских садов и школ была другой. Сегодня ситуация несколько изменилась. Многодетные семьи в привычном для нас понимании уже не в моде. Если в семье трое или четверо детей — это уже считается довольно много", — признает Алия Юнусова.

По ее словам, каждая семья и каждый родитель сам для себя решает, какое количество детей он сможет полноценно воспитывать и содержать, чтобы всем дать образование, одеть, обуть и накормить. Планирование семьи в современном мире — неотъемлемы и важный момент для супругов.

"Теперь мы будем исходить из того, что если брак — это добровольный союз мужчины и женщины, то каждый из семейной пары будет нести обязанность и ответственность перед супругом, перед обществом, перед государством", — отметила омбудсмен.

Главное, считает она, — это укрепление института брака. Ненормально, когда супруги разбегаются через год и открыто заявляют о том, что найти себе новую вторую половинку — это совсем не проблема.

"А как же ребенок? Почему он должен страдать? Я уверена, что в первую очередь родители должны давать возможность своим детям осознанно подходить к браку, готовить их к этому ответственному шагу", — заключила Алия Юнусова.

В данном контексте главное, уверена юрист, не количество детей в семье, хотя многодетные родители – это прекрасно, а крепкие супружеские отношения.