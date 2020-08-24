"Просто некому спросить, как у тебя дела": почему дети убегают из дому

В Узбекистане участились случаи, когда несовершеннолетние убегают из семьи. По статистике за текущий год только в Ташкенте подобные инциденты случаются с регулярностью раз в три дня.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik, Дильшода Рахматова. Все чаще в сводках МВД фигурируют портреты пропавших мальчиков или девочек, которые не вернулись домой с очередной прогулки или просто сбежали от родителей в неизвестном направлении. В причинах и мотивах подобных поступков разбиралась корреспондент Sputnik.

Большинство маленьких беглецов спустя несколько суток были обнаружены у своих родственников или друзей, но среди этих детишек с израненными сердцами, со слезами на глазах и неизвестным адресом назначения было много и тех, кто последовал за незнакомцем только потому, что тот спросил, как у него дела...

По словам заместителя начальника пресс-службы ГУВД столицы подполковника Нилуфар Исахановой, большинство подростков, которые постоянно убегают из дома или бесцельно гуляют допоздна, сталкиваются с проблемами в семье или с недостатком внимания со стороны родителей. Обычно в их домах регулярно случаются ссоры, или их родители в разводе. Есть и такие, кто вынужден жить под присмотром родственников, пока их папа и мама на заработках за границей.

Большинство беглецов в возрасте 14-18 лет. Главная причина почему они убегают из дома – это отсутствие внимания со стороны взрослых, холодность и равнодушие с их стороны.

— В последнее время участились призывы правоохранителей оказать содействие в поиске очередного пропавшего подростка. Чаще всего дети вскоре находятся живыми и невредимыми. Что, на ваш взгляд, заставляет их убегать из дома, создавая столько хлопот и испытывая нервы родных и близких?

В таких условиях ребёнок чувствует себя одиноким. Он начинает думать: "Я не нужен своим родителям" и "Я вообще никому не нужен". Тогда он решает, что лучшим выходом будет просто уйти из дома.

— Среди подростков переходного возраста побег из дома явление весьма распространенное. Основная причина – домашние ссоры. А другая – безразличие родителей к своим детям, к их проблемам и потребностям. Допустим, они с утра до вечера заняты работой или просмотром телевизора, сидят, уткнувшись в компьютер или телефон. Есть такие родители, которые даже не спросят сына или дочь, как у них прошел день, какие проблемы их беспокоят. Если и замечают перемены в поведении, то редко кто скажет: "Садись поговорим, что случилось?"

Хуже всего тем, кто растет в неполных семьях или временно воспитывается близкими родственниками, пока родители где-то далеко зарабатывают на жизнь. Таким подросткам особенно важна любовь, внимание и поддержка.

— Куда чаще всего отправляются такие маленькие беглецы?

— В большинстве своем мы находим таких подростков у их родственников или друзей. Но бывали случаи, когда беспомощно плакавший на улице ребёнок пошел вместе с совершенно чужими людьми, которые просто спросили у них, что случилось? Сава богу, что попались хорошие чуткие люди, которые помогли ребенку. А если бы кто-то имел злой умысел? Страшно представить, чем это могло закончиться для несовершеннолетнего.

– Если ребёнок потерялся, что делать? Мне кажется, в нашем обществе это считается позором, поэтому люди пытаются скрыть подобное от своих знакомых?

— Вот это самое плохое. Если ребёнок ушел из дома, чем раньше мы начнём искать «по горячим следам, тем будет больше шансов его найти. Иногда люди приходят к нам через несколько дней, а то и месяцев, после того как сами не смогли найти. За это время подросток мог уйти в другой регион или город, и мы можем потерять его след.

Ничего плохого не хочу сказать про наши обычаи, но в регионах мы много раз были свидетелями, когда родные обращались за помощью слишком поздно. В итоге детей находили уже погибшими. Например, был случай, когда ребенок на отцовской машине утонул в воде. В Ташкентской области также был печальный исход, когда потерявшегося ребенка нашли в реке. Иногда каждая секунда может быть решающей, для спасения жизни, поэтому надо обращаться к нам незамедлительно.

Конечно мы не против, чтобы родители и сами искали ребёнка, но если не смогли найти в течении суток – нужно обращаться к правоохранителям.

Тем же, кто нашел на улице потерявшегося ребенка и хочет его отвести к родителям, прошу обязательно сообщать о таких случаях в органы внутренних дел.

Бывает так, что ребёнок хочет некоторое время пожить вдали от семьи, прийти в себя, прежде чем вернуться домой. В таких случаях, люди которым известно, что ребёнок сбежал от родных, никому не сообщают о его местонахождении. Но теперь представьте, что в это время происходит с родителями. К тому же подростки часто лгут про себя, чтобы не возвращаться домой. Будет более эффективно донести эту информацию до сотрудников МВД или сфотографировать несовершеннолетнего. По фото мы сможем определить настоящее имя ребенка и принять правильные меры, помочь и семье, и самому беглецу справиться с этой стрессовой ситуацией.

— Допустим, вы нашли ребёнка. Какие действия после этого предпринимаются?

— В первую очередь им занимаются инспектор по делам несовершеннолетних и психолог. Главное, выяснить причину побега из дома и при необходимости оказать психологическую помощь. После беседы с беглецом и выяснения всех обстоятельств и мотивов этого поступка принимается решение, возвращать ребенка родителям или нет. Если выяснятся негативные факторы, несовершеннолетнего могут взять под опеку, а в отношении родителей начать разбирательство.

Бывает, что дети убегают из дому из-за какой-нибудь глупости или просто ради баловства. Таких мы, конечно, сразу возвращаем в семью. Если же видим, что у ребенка психологическая травма и он ни под каким предлогом не хочет обратно домой, то на время мы помещаем его в центр социально-правовой защиты несовершеннолетних в Юнусабаде. Если речь идет о девочке, то ее могут направить в центр социальной поддержки девочек и женщин на Чиланзаре.

Еще до пандемии коронавируса случилась такая история: 15 летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Когда и потом нашли её, то выяснилось, что она сбежала из-за побоев матери. Которая не простила дочери половую связь с парнем и просто выставила ее за дверь. Инспектор по делам несовершеннолетних привела девочку в центр. Психолог поработал с матерью и дочерью, но восстановить семью так и не удалось. Сейчас девочка по-прежнему находится в центре социальной помощи.

Если у ребёнка нет возможности вернуться домой, его, как и в данном случае, оставляют в центр. Дальнейшую судьба порой решается уже в судебном порядке, чтобы защитить интересы несовершеннолетнего.

— Какой совет вы дали бы родителям, чтобы предотвратить такие неприятные сюрпризы и избежать трагедии?

— В каждой семье есть свои границы терпения, но в большинстве случаев ребёнок с утра до вечера только и слышит: "так не ходи", "этого не делай", "такого не говори". Воспитание это одно, а избить или сломать волю подростка – это другое.

На мой взгляд, если родители заметили малейшее изменение в поведении ребёнка, нужно немедленно смягчить обращение к нему. В первую очередь обязательно надо с ним подружиться, войти в его подростковое мировоззрение и помочь ему в том или ином вопросе. Психологи работают так: сначала переживают вместе с подростком его образ жизни, становятся его другом, чтобы потом постепенно вывести его из кризисного состояния. Еще одна немаловажная деталь — поощрять и хвалить ребенка за его победы и достижения, пусть даже скромные.

Такой же подход работает при поиске оптимального направления для будущего вашего чада. Если ваш сын или дочь не хотят быть ученым, зачем их заставлять? Может, из него или из нее вырастет прекрасный художник, главное — вовремя выявить талант и помочь ему развиться. Только в таких условиях можно избежать обострений в семье и бессонных ночей в поисках сбежавшего ребенка.