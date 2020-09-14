Кавасаки-подобный синдром – редкий и опасный — готов ли к нему Узбекистан?

В США, Европе, а недавно и в Казахстане у детей, болеющих или переболевших COVID-19, стали диагностировать Кавасаки-подобный синдром или мультисистемный воспалительный синдром (МВС). Насколько это реальная угроза, и как ее предотвратить, рассказала врач-педиатр.

ТАШКЕНТ, 14 — Sputnik, Анна Желиховская. Синдром Кавасаки — крайне редкое постинфекционное осложнение, о котором известно немного. По данным Минздрава Узбекистана, в республике пока официально не зафиксировано ни одного подобного случая. Более того, стандарты лечения детей с коронавирусной инфекцией в настоящее время пересматриваются с учетом возможного осложнения в виде Кавасаки-подобного синдрома.

О том, чем опасно это редкое состояние и что о нем нужно знать родителям, нам рассказала врач-педиатр Наталья Грачёва.

Фото из личного архива Натальи Грачевой Педиатр Наталья Грачева

— Что представляет собой эта болезнь и почему ей подвержены именно дети? Мог ли коронавирус спровоцировать этот синдром у маленьких пациентов?

— Обычно COVID-19 протекает у детей в легкой или среднетяжелой форме, заканчиваясь полнейшим выздоровлением. Иногда остается лишь легкий постковидный синдром в виде повышенной утомляемости, слабости, плохого аппетита, незначительных реактивных изменений. Но в редких случаях у детей может развиться Кавасаки-подобный синдром или мультисистемный воспалительный синдром. Чаще всего это происходит спустя несколько недель после перенесенной острой коронавирусной инфекции. Состояние это редкое, но тем оно вдвойне опасное.

Это и тяжесть течения, и трудность распознавания болезни, и сложности в лечении ввиду отсутствия достаточного опыта, сложности в дальнейшем наблюдении. Почему поражаются именно дети? Пока ответа на этот вопрос нет, но изучение этого синдрома ведется по всему миру, в том числе, и в Узбекистане.

— На какие признаки нужно обратить внимание, чтобы начать подозревать синдром Кавасаки? Специалисты называют разные симптомы, какие наиболее явные?

— Насторожить и родителей, и врачей должна длительная лихорадка без явного очага инфекции, либо сопровождающаяся тяжелыми симптомами со стороны различных органов и систем. Как правило, дети за несколько недель до развития такого состояния перенесли коронавирусную инфекцию, даже, может быть, в очень легкой форме. Для детей младше 5 лет более характерны сыпь, отеки рук и ног, конъюнктивит, яркая малиновая окраска языка и губ, увеличение лимфоузлов. Дети постарше обычно страдают поражением внутренних органов, сердечной мышцы, проявлениями шока, желудочно-кишечными синдромами. Проще говоря, для малышей больше характерен именно Кавасаки-подобный синдром, связанный с COVID-19, а для детей старшего возраста - мультисистемный воспалительный синдром, связанный с тем же коронавирусом.

Это очень близкие состояния, но они немного разнятся по критериям диагностики и клиническим проявлениям. Конкретных признаков, позволяющих определённо диагностировать данное состояние, нет. Это широкая совокупность клинико-анамнестических и лабораторно-инструментальных данных. Причем, критерии диагностики немного отличаются даже у таких крупных и авторитетных центров как CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США) и ВОЗ. Мы опираемся на данные обеих организаций и мировые наработки, не имея, к счастью, пока собственного опыта.

— Заразен ли ребенок, у которого диагностирован синдром Кавасаки?

— В зависимости от времени проявления синдрома, от вирусной нагрузки ребенок может быть заразен. Есть дети с Кавасаки-подобным синдромом, которые имеют положительные ПЦР-реакции. Но так как это чаще всего отсроченное осложнение перенесенного коронавируса, то в основном дети уже не заразны. Но повторю, что это возможно.

— Насколько излечимо это заболевание и есть ли последствия для детского организма?

Гораздо сложнее будет реабилитация. Даже при благоприятном течении и исходе мультисистемного воспалительного синдрома, как и после любой болезни остается период астенизации и реактивных изменений в организме. Требуется длительное наблюдение врачей различных специальностей и активное восстановление, чтобы вернуть ребенку полноценное здоровье.

— Поскольку лично я еще не столкнулась и не слышала о выявлении у нас в стране случаев MIS-C (multisistem inflammatory syndrome) или Кавасаки-подобного синдрома, то могу говорить только опираясь на имеющиеся публикации. В основном при своевременном выявлении, обращении и полноценном лечении этого состояния исход благоприятный. Об этом говорят даже наши коллеги из Казахстана. У них уже есть случаи успешного выздоровления и реабилитации. Но есть и летальный исход, случаи тяжелого полиорганного поражения, в том числе сердечной мышцы, коронарных сосудов. Здесь прогноз, конечно, будет зависеть от степени повреждений органов.

— Если ребенок перенес коронавирус, значит ли это, что у него обязательно будет синдром Кавасаки? Отчего зависит заболеет он или нет?

— Это крайне редкое осложнение. Пока нельзя точно сказать, от чего зависит заболеваемость Кавасаки-подобным синдромом или МВС. Чаще всего болеют дети, которые раннее были совершенно здоровы. Да, среди тех, кто перенес, регистрировались случаи, когда пациенты уже имели какие-то особенности здоровья. Но в основном это были раннее здоровые дети. В том числе и прогноз у детей, которые были раннее здоровы или имеющие собственные хронические заболевания абсолютно не коррелирует.

Также хотела бы подчеркнуть, что избыточное и фанатичное лечение малейших проявлений коронавирусной инфекции не снижает, а скорее увеличивает риск развития осложнений. Необязательно, что это будет осложнение в виде обсуждаемого нами синдрома. Есть другие осложнения, вызванные чрезмерным увлечением гормональными средствами, антибиотиками. Не нужно стараться залечивать ребенка, чтобы предотвратить у него развитие Кавасаки-подобного синдрома. Пока не выявлен ни один фактор, который достоверно влиял бы на развитие этого осложнения.

Другими словами, не факт, что ребенок с имеющимися заболеваниями перенесет Кавасаки-подобный синдром тяжелее. Абсолютно никаких гарантий. Есть некоторая выявленная зависимость от расы. Например, этот синдром, как и болезнь Кавасаки чаще поражает выходцев из Юго-Восточной Азии, в то время как МВС чаще поражает афроамериканцев и латиноамериканцев. В отношении нашего региона пока еще не накоплено таких данных – по европеоидной расе, монголоидной.

— Если Кавасаки-подобный синдром все же выявлен, как он лечится?

— К борьбе с этим недугом подключаются инфекционисты, ревматологи, кардиологи, реаниматологи, т.е. большая врачебная бригада с привлечением при необходимости дополнительных специалистов. В зависимости от состояния пациента проводится антитромботическая терапия, по показаниям антибактериальная противовирусная терапия, гормональная, иммуносупрессивная. Если поражены внутренние органы и системы, то проводится лечение различных осложнений. Например, сердечной, почечной недостаточности, шока. Вводится человеческий иммуноглобулин и ряд других препаратов, в соответствии со стандартами лечения.

Разумеется, весь процесс лечения проводится только в стационаре под строгим контролем всех специалистов с привлечением дополнительных способов диагностики и терапии. Для нас, безусловно, новый опыт. Поэтому, обращаюсь к родителям, пожалуйста, при малейшем подозрении, сразу необходимо обратиться к врачу, чтобы своевременно направить ребенка на лечение.