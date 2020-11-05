Береги бренд смолоду: АМК о главных проблемах в защите конкуренции

В Узбекистане все чаще рассматриваются дела о нарушении интеллектуальных прав известных производителей. Недобросовестных конкурентов наказывают, но они продолжают пользоваться пробелами антимонопольного законодательства, наживаясь на чужих идеях и товарных знаках.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik, Анна Желиховская. В погоне за выгодой предприниматели применяют различные методы и маркетинговые уловки, причем не всегда законные. Не редки заимствования идей у конкурентов, а также ложная информация о свойстве товара или попросту черный пиар аналогичных продуктов других производителей. В Узбекистане чаще всего нарушают закон бизнесмены, работающие с продовольственными товарами или в фарминдустрии.

К чему приводит такая неправомерная деятельность и как с этим бороться, рассказал первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Узбекистана Бобир Каримов.

— Бобир Хасанович, что понимается под недобросовестной конкуренцией?

— Антимонопольное законодательство устанавливает правила честного и справедливого соперничества между предпринимателями с целью защиты от недобросовестных бизнесменов. Эффективное антимонопольное регулирование обеспечивает самое главное - быстрые темпы роста экономики. Недобросовестная конкуренция — это практика, ущемляющая права как других производителей, так и потребителей.

С юридической точки зрения – это получение преимущества одним из предпринимателей путем нарушения им законодательства или обычаев делового оборота.

Конечно, все мы понимаем, что главная цель бизнеса – получить максимальную прибыль, что, конечно, приветствуется. Но если это происходит с нарушениями общеустановленных правил и наносит ущерб третьим лицам, антимонопольное законодательство запрещает такую деятельность.

Закон о конкуренции четко определяет виды недобросовестной конкуренции:

некорректное сравнение;

введение потребителей в заблуждение относительно свойств и качеств товара;

незаконное использование объектов интеллектуальной собственности и другие.

Многие помнят рекламу стиральных порошков, где сравнивают один продукт с другим без указания названия. Если показать продукт конкурента и без оснований утверждать, что ваш — лучше, то это некорректное сравнение. Также можно вспомнить "корпоративные войны" компаний Coca-Cola и Pepsi Cola.

— Какой вид недобросовестной конкуренции чаще всего встречается в Узбекистане?

— Большинство наших дел связаны с незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности и других средств индивидуализации. Это может быть товарный знак, фирменный стиль, шрифт и т. д., использующиеся без разрешения владельца. С начала этого года рассмотрено более 150 заявлений, в том числе от крупных иностранных производителей. Самые резонансные случаи из прошлой практики — претензии от изготовителей зубной пасты Colgate и шоколадных конфет FERRERO Rocher. Компании уличили наши фирмы в плагиате.

Из свежих примеров стоит упомянуть жалобу со стороны российского производителя инженерной сантехники VALFEX. Местный изготовитель труб скопировал их логотип и разместил его у себя на сайте. Проблема возникла тогда, когда российская компания захотела войти на рынок Узбекистана, узнав о том, что продукция уже реализуется якобы их дилером. Разбирательство закончилось в пользу российской торговой марки. Наш предприниматель полностью признал свою вину и удалил сайт с логотипом.

— Разве перед запуском продукта или услуги производитель не должен изучить или хотя бы ознакомиться с нужным законом?

— Некоторые начинающие бизнесмены хотят получить сиюминутную прибыль без особых затрат на маркетинг. Одни по незнанию, а другие даже преднамеренно пытаются воспользоваться успехами своих конкурентов, которые потратили большие средства для раскрутки своего бренда.

Думаю, одна из причин, почему это продолжается, в том, что раньше на рынке Узбекистана было меньше представителей известных брендов, поэтому, несмотря на законодательство, многие такие случаи оставались незамеченными. Антимонопольный орган не имеет права самостоятельно оспаривать использование предпринимателем какого-либо бренда. Мы можем взяться за дело только на основании заявления владельца объекта интеллектуальной собственности.

Конечно, есть и те, кто пользуется отсутствием штрафных санкций в отношении юридического лица за такое правонарушение. Есть только административный штраф в отношении физических лиц в пределах 100 долларов, что не является преградой для продолжения бизнеса с нарушением законодательства. Получается, что можно оплатить штраф и работать дальше. И так снова и снова.

— Можете привести пример подобной ситуации?

— Есть одна местная компания, которая занимается производством лекарственных средств – дженериков. Как правило, такие фирмы на заморачиваются над названием препарата. Добавляется, может быть, пара букв, но внешнее оформление практически идентично с оригиналом. Антимонопольные разбирательства с ее участием проходят по 5-8 раз в год. В данном случае реализуется товар с незаконным использованием обозначений, тождественных или схожих до степени смешения с внешним видом объекта ИС заявителей (иностранных фирм производителей).

У антимонопольного комитета, к сожалению, нет полномочий изъятия продукцию. Таким образом, пока идут все разбирательства, товар реализуется, реклама идет, деньги наживаются, а репутация истца продолжает страдать. По большому счету к качеству товара и регистрации вопросов может и не быть. Речь идет о нарушении исключительных прав на интеллектуальную собственность, которое, как правило, выражается в схожей надписи, рисунке, шрифте или внешнем оформлении. То же самое произошло и в случае компании Nestle, которая судилась с производителем воды Family.

— Как зарегистрировать товарный знак и нужно ли это делать?

— С этим связана одна бюрократическая особенность. Регистрация товарного знака (ТЗ) происходит в Агентстве по интеллектуальной собственности (АИС). Там его проверяют на предмет международной регистрации и местной, в Узбекистане. Если товарный знак не зарегистрирован в Узбекистане или нет международной регистрации по Мадридскому протоколу, то вы имеете право получить любой такой товарный знак. Правда, по закону, исключение составляют общеизвестные мировые бренды, как, например, Gucci или Versace. Но представим, что есть какой-то хорошо развивающийся российский или казахский бренд. На нашем рынке он еще не представлен или введен в гражданский оборот без регистрации ТЗ. Такой товарный знак может быть зарегистрирован в Узбекистане любым местным предпринимателем. И когда эта малоизвестная компания захочет зайти на наш рынок, то местный бизнесмен может запретить этой компании здесь работать под его же брендом, потому что он первым на территории республики зарегистрировал этот ТЗ.

Регистрация ТЗ необходима, прежде всего, в интересах самого производителя. Но многие об этом забывают или не знают. При этом в таких случаях антимонопольное законодательство позволяет защитить свои права владельцу бренда, если он докажет, что ранее вводил продукт в гражданский оборот (предоставит таможенную декларацию, рекламный материал и т. д.) на территории Узбекистана. В таких случаях регистрация знака нечестным предпринимателем признается как факт недобросовестной конкуренции, а заявитель может признать такую регистрацию ТЗ недействительной в суде на основании решения антимонопольного органа. Это одна из самых сложных категорий дел.

— Подобные судебные разбирательства не влияют на дальнейшее присутствие иностранного бренда на рынке Узбекистана?

— Такие нарушения – нормальная мировая практика. В каких-то странах это происходит чаще, а в каких-то - реже. Мы часто с этим сталкиваемся ввиду несовершенства нашего антимонопольного законодательства.

Что касается присутствия иностранных товаров на рынке, то подобные дела только усиливают их желание работать у нас в стране. Компании видят, что их права защищаются, что мы заинтересованы в положительном решении их вопроса. Это повышает инвестиционную привлекательность Узбекистана.

Из своей практики мы видим, что крупные международные компании стараются избегать судебных процессов. Это негативно сказывается на их имидже и прибыли. Но в любом случае производитель вправе подать в суд на возмещение материального и иного ущерба.

— Насколько справедливы, на ваш взгляд, решения суда? И как часто нарушители выигрывают судебные разбирательства?

— Бывает так, что судьи, неопытные в этих вопросах, могут не увидеть нарушений или принять неправильное решение относительно нарушителя. Сегодня в судебной системе происходят реформы, создаются специализированные суды, которые рассматривают вопросы и антимонопольного законодательства, и интеллектуальной собственности. С учетом имеющегося собственного, а также международного опыта принято решение о создании специальных коллегий для разрешения подобных споров. Уже создана коллегия по рассмотрению дел по нарушению антимонопольного законодательства. Подготовка судей ведется при участии международных организаций.

— Какие реформы в антимонопольном законодательстве сегодня нужны?

— Разработан новый Закон "О защите конкуренции". Наша экономика очень картелизирована, вот почему особое внимание в законе уделено выявлению и предотвращению "картельных" соглашений и сговоров между конкурентами. Также мы обратились к законодателям с просьбой уполномочить АМК наложением оборотных штрафов, например, в размере 5%. Проще говоря, компании-нарушителей надо штрафовать в зависимости от их денежного оборота.

Со стороны комитета также поступило предложение внести в Административный кодекс право на конфискацию контрафактной продукции или упаковки. Кроме этого, очевидно, что в действующем антимонопольном законодательстве отсутствуют финансовые санкции. А это развязывает руки недобросовестным производителям и позволяет не просто нарушать закон, а делать это регулярно.