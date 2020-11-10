Сладость не в радость: почему Узбекистану стал не нужен свой сахар

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В конце октября несколько десятков рабочих сахарного завода в Ангрене были уволены. В заявлении Министерства труда Узбекистана говорится, что рабочие были отстранены из-за пандемии коронавируса, но сотрудники предприятия не намерены массово увольняться.
Корреспондент Sputnik отправился на сахарный завод в Ангрене, чтобы выяснить, почему производство такого стратегического продукта, как сахар, внезапно остановлено, и какова на самом деле судьба его персонала.
В двух часах езды от столицы расположено одно из самых современных предприятий страны — Ангренский сахарный завод. Тем удивительнее было видеть чистые ухоженные и оборудованные по последнему слову техники, но пустующие и почти заброшенные цеха.
Единственный в СНГ
Пробираясь через современный офис к производственной зоне, мы разговорились с Ахмаджоном ака, который сам вызвался нас сопровождать. Он не без гордости заметил, что предприятие действительно одно из самых передовых, а на территории СНГ и вовсе чуть ли не единственное в своем роде.
В начале 1990-х годов Узбекистан столкнулся с дефицитом сахара – этот продукт раздавали по талонам, отмеряя чуть ли не по граммам. Для решения проблемы и были выстроены два сахарных завода — в Хорезме и Ангрене. Отличие Ангренского сахарного завода от Хорезмского в уровне оснащенности — в Ангрене производственный процесс полностью автоматизирован, то есть от обработки сахара-сырца до его восстановления все операции выполняются без прямого вмешательства человека. За всем следит компьютер. Именно поэтому на заводе мощностью 1 000 тонн сахара в день работают всего 700 человек, 200 из которых — женщины.
Даже в период простоя сотрудникам предприятия предоставлены бесплатное питание, продукты и транспорт, а большинству специалистов, которые еще не успели приступить к своим обязанностям, выплачивалась полная зарплата. После остановки производства некоторым иногородним рабочим компания за свой счет выделила комнаты в общежитии.
Заокеанское сырье
Завод в основном производит два вида тростникового сахара — продукция сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015, ISO 22000 в соответствии с международными требованиями безопасности пищевых продуктов: сахар первой категории поставляется компаниям Coca-Cola, PEPSI cola, Nestle в Узбекистане, вторая категория — для потребителей на внутреннем рынке.
Ежегодно на предприятие ООО "Ангрен Шакар" поставляется в среднем 300-350 тысяч тонн сырья.
Альтернативой могла бы стать сахарная свекла, которую можно выращивать в местном климате, однако экономически это еще менее рентабельно.
Дело в том, что ограниченность водных ресурсов, а также довольно жаркие осенние месяцы делают производство сахарной свеклы в республике крайне затратным и рискованным предприятием. Даже при налаживании процесса быстрой уборки урожая и переработки сырья завод будет загружен лишь 2-3 месяца в году, простаивая в остальной период.
Сахарный склад и электричество
Большую часть площади занимает склад, где производятся упаковка и доставка сахарной продукции. Сахар фасуется в специальные полипропиленовые мешки, произведенные в цехе предприятия. Такое покрытие непроницаемо для влаги и соответствует определенным требованиям по качеству. Упаковка обеспечивает длительное хранение.
Запасы сырья на складе позволили предприятию бесперебойно продолжать работу в период пандемии и закрытия границ. Хранилище способно вместить до 50 тысяч тонн сахара-сырца, что обеспечивает производственный процесс на длительное время.
Как отличить качественный сахар
За качеством продукции следят в специальной лаборатории при заводе, где определяют и категорию продукта – от первой до третьей. Лаборант Гамлет Бакиев показывает нам три вида сахара в пластиковых контейнерах. По словам эксперта, чем белее сахар, чем менее выражен его запах, тем он чище и качественнее. Для этого проводится очистка в семь этапов. Для объективной оценки качества продукции в Ангренский завод дважды в направляют пробы для анализа независимых экспертов в Турцию, Китай и Англию.
"Потребители, которые мало знают о качестве сахарной продукции, обычно думают, что желтый сахар вкуснее и качественнее. Но импортный товар может быть и вкуснее, но его качество и польза порой вызывают вопросы", — сказал он.
В частности, в процессе очистки сохраняется только сахароза, а такие вещества, как фруктоза и лактоза, отделяются.
У узбеков есть пословица: "И сладкого лучше в меру". Люди используют его в зависимости от различных событий повседневной жизни. У производителей сахара тоже есть свои взгляды на этот вопрос.
Сахар — важный источник энергии для клеток мозга человека. Основными питательными веществами мозга являются глюкоза, фруктоза и лактоза. Если потребляется слишком много сахара, мозг становится более чувствительным к этим веществам. В результате в организме человека накапливается лишний жир, говорит лаборант. В то же время люди употребляют большое количество подслащенного и плохо очищенного сахара, который способствует развитию тяжелых болезней вплоть до сахарного диабета, нарушения обмена веществ и дисфункции печени. Именно поэтому необходимо умеренное потребление сладкого.
Почему узбекский сахар дороже импортного?
Для массового потребителя один из главных аргументов и критериев при выборе любого продукта, в том числе и сахара, это его цена. У многих возникает вопрос: почему произведенный внутри страны сахар так подорожал?
"Естественно, потребители спрашивают, почему импортный российский сахар дешевле отечественного. Надо понимать, что ввозимая продукция зачастую не подвержена переработке. Однако наше предприятие работает на таком сырье и по таким технологиям, которые подразумевают более глубокую степень рафинирования сахара. Продукт получается качественнее, но неизбежно дороже", — пояснил сотрудник завода.
По данным Антимонопольного комитета, ООО "Хорезм Шакар" и ООО "Ангрен Шакар" - единственные производители сахара в стране, которые занимают доминирующее положение на товарных или финансовых рынках. Также, согласно указу президента Узбекистана от 8 октября 2019 года, сахар, произведенный местными предприятиями, реализуется на внутреннем рынке только через торговую биржу.
Причины простоя
В чем же причина сокращений? Какое будущее у этого завода, оснащенного по последнему слову техники?