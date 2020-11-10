Сладость не в радость: почему Узбекистану стал не нужен свой сахар

Сообщения о возможном закрытии двух крупных сахарных заводов в республике, "Ангрен шакар" и "Хорезм шакар" вызвали широкую общественную дискуссию. Проблемы назрели, и решение пока не найдено.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В конце октября несколько десятков рабочих сахарного завода в Ангрене были уволены. В заявлении Министерства труда Узбекистана говорится, что рабочие были отстранены из-за пандемии коронавируса, но сотрудники предприятия не намерены массово увольняться.

Корреспондент Sputnik отправился на сахарный завод в Ангрене, чтобы выяснить, почему производство такого стратегического продукта, как сахар, внезапно остановлено, и какова на самом деле судьба его персонала.

В двух часах езды от столицы расположено одно из самых современных предприятий страны — Ангренский сахарный завод. Тем удивительнее было видеть чистые ухоженные и оборудованные по последнему слову техники, но пустующие и почти заброшенные цеха.

Sputnik / Дильшода Рахматова На территории Ангренского сахарного завода

Единственный в СНГ

На территории нам почти никто не попался навстречу, кроме Ахмаджона ака, одного из двух охранников предприятия и нескольких фабричных рабочих, ожидавших нашего приезда.

Пробираясь через современный офис к производственной зоне, мы разговорились с Ахмаджоном ака, который сам вызвался нас сопровождать. Он не без гордости заметил, что предприятие действительно одно из самых передовых, а на территории СНГ и вовсе чуть ли не единственное в своем роде.

В начале 1990-х годов Узбекистан столкнулся с дефицитом сахара – этот продукт раздавали по талонам, отмеряя чуть ли не по граммам. Для решения проблемы и были выстроены два сахарных завода — в Хорезме и Ангрене. Отличие Ангренского сахарного завода от Хорезмского в уровне оснащенности — в Ангрене производственный процесс полностью автоматизирован, то есть от обработки сахара-сырца до его восстановления все операции выполняются без прямого вмешательства человека. За всем следит компьютер. Именно поэтому на заводе мощностью 1 000 тонн сахара в день работают всего 700 человек, 200 из которых — женщины.

Sputnik / Дильшода Рахматова На территории Ангренского сахарного завода

Практически все оборудование из Европы: станки импортировались из Германии, Италии, Австрии, Швеции, а для персонала регулярно проходят курсы повышения квалификации. Большинство рабочих - из Ахангаранского района, Алмалыка и Ангрена.

Даже в период простоя сотрудникам предприятия предоставлены бесплатное питание, продукты и транспорт, а большинству специалистов, которые еще не успели приступить к своим обязанностям, выплачивалась полная зарплата. После остановки производства некоторым иногородним рабочим компания за свой счет выделила комнаты в общежитии.

Заокеанское сырье

Завод в основном производит два вида тростникового сахара — продукция сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015, ISO 22000 в соответствии с международными требованиями безопасности пищевых продуктов: сахар первой категории поставляется компаниям Coca-Cola, PEPSI cola, Nestle в Узбекистане, вторая категория — для потребителей на внутреннем рынке.

Sputnik / Дильшода Рахматова Сахарный тростник импортируемый из Бразилии

Сырье импортируется в основном из Латинской Америки и России. Это связано с тем, что сахарный тростник — многолетнее растение, которое растет в субтропическом климате, поэтому в Узбекистане его разведение невозможно.

Ежегодно на предприятие ООО "Ангрен Шакар" поставляется в среднем 300-350 тысяч тонн сырья.

Альтернативой могла бы стать сахарная свекла, которую можно выращивать в местном климате, однако экономически это еще менее рентабельно.

Дело в том, что ограниченность водных ресурсов, а также довольно жаркие осенние месяцы делают производство сахарной свеклы в республике крайне затратным и рискованным предприятием. Даже при налаживании процесса быстрой уборки урожая и переработки сырья завод будет загружен лишь 2-3 месяца в году, простаивая в остальной период.

Сахарный склад и электричество

Большую часть площади занимает склад, где производятся упаковка и доставка сахарной продукции. Сахар фасуется в специальные полипропиленовые мешки, произведенные в цехе предприятия. Такое покрытие непроницаемо для влаги и соответствует определенным требованиям по качеству. Упаковка обеспечивает длительное хранение.

Запасы сырья на складе позволили предприятию бесперебойно продолжать работу в период пандемии и закрытия границ. Хранилище способно вместить до 50 тысяч тонн сахара-сырца, что обеспечивает производственный процесс на длительное время.

Sputnik / Дильшода Рахматова Мешки с сахарным песком

Как отличить качественный сахар

Сама технология производства и оборудование крайне энергоэффективны: предприятие на внутреннем источнике энергии может производить 1–1,2 тысячи тонн сахара в день. Завод обеспечивает продукцией до 50% населения Узбекистана, вторую половину покрывает предприятие в Хорезме. Продукт реализуется внутри республики и не экспортируется за границу.

За качеством продукции следят в специальной лаборатории при заводе, где определяют и категорию продукта – от первой до третьей. Лаборант Гамлет Бакиев показывает нам три вида сахара в пластиковых контейнерах. По словам эксперта, чем белее сахар, чем менее выражен его запах, тем он чище и качественнее. Для этого проводится очистка в семь этапов. Для объективной оценки качества продукции в Ангренский завод дважды в направляют пробы для анализа независимых экспертов в Турцию, Китай и Англию.

Sputnik / Дильшода Рахматова Гамлет Бакиев, работник лаборатории сахарного завода

"Потребители, которые мало знают о качестве сахарной продукции, обычно думают, что желтый сахар вкуснее и качественнее. Но импортный товар может быть и вкуснее, но его качество и польза порой вызывают вопросы", — сказал он.

В частности, в процессе очистки сохраняется только сахароза, а такие вещества, как фруктоза и лактоза, отделяются.

Sputnik / Дильшода Рахматова Сахар до и после обработки (справа налево)

Качество сахара можно проверить очень простым образом: достаточно добавить ложку продукта в чай. Чем меньше осадка, тем сахар качественнее.

У узбеков есть пословица: "И сладкого лучше в меру". Люди используют его в зависимости от различных событий повседневной жизни. У производителей сахара тоже есть свои взгляды на этот вопрос.

Сахар — важный источник энергии для клеток мозга человека. Основными питательными веществами мозга являются глюкоза, фруктоза и лактоза. Если потребляется слишком много сахара, мозг становится более чувствительным к этим веществам. В результате в организме человека накапливается лишний жир, говорит лаборант. В то же время люди употребляют большое количество подслащенного и плохо очищенного сахара, который способствует развитию тяжелых болезней вплоть до сахарного диабета, нарушения обмена веществ и дисфункции печени. Именно поэтому необходимо умеренное потребление сладкого.

Почему узбекский сахар дороже импортного?

Для массового потребителя один из главных аргументов и критериев при выборе любого продукта, в том числе и сахара, это его цена. У многих возникает вопрос: почему произведенный внутри страны сахар так подорожал?

Sputnik / Дильшода Рахматова Главный производственный корпус, Ангренский сахарный завод

"Естественно, потребители спрашивают, почему импортный российский сахар дешевле отечественного. Надо понимать, что ввозимая продукция зачастую не подвержена переработке. Однако наше предприятие работает на таком сырье и по таким технологиям, которые подразумевают более глубокую степень рафинирования сахара. Продукт получается качественнее, но неизбежно дороже", — пояснил сотрудник завода.

По словам одного из сотрудников предприятия, завод находится в частной собственности, и даже если он будет производить не тысячу тонн сахара в день, а лишь 500 тонн, для его функционирования необходимо участие семисот человек. Для всех предусмотрены расходы на транспорт, питание и проживание. Разумеется, эти затраты сказываются на себестоимости конечного продукта. Отсутствие экспорта, а значит, валютных поступлений, также влияет на цену.

Проблема в том, что Ангренский завод не может напрямую продавать свою продукцию, как, например, предприятия в России или Украине – только через торговую биржу. Если конкуренты имеют возможность ввозить в Узбекистан свой сахар по более низкой цене, то узбекский производитель такого механизма лишен, поэтому ему сложно конкурировать с внешними игроками и их ценовой политикой.

По данным Антимонопольного комитета, ООО "Хорезм Шакар" и ООО "Ангрен Шакар" - единственные производители сахара в стране, которые занимают доминирующее положение на товарных или финансовых рынках. Также, согласно указу президента Узбекистана от 8 октября 2019 года, сахар, произведенный местными предприятиями, реализуется на внутреннем рынке только через торговую биржу.

Причины простоя

В чем же причина сокращений? Какое будущее у этого завода, оснащенного по последнему слову техники?

Sputnik / Дильшода Рахматова Ангренский сахарный завод

По информации руководства, с июля 2020 года завод остановлен на капитальный ремонт. Предприятие не работает с августа 2020-го в связи с тем, что ставки акцизов и таможенных пошлин на ввозимый сахар были снижены до нуля, что окончательно сделало невыгодным переработку сырья внутри страны на фоне доступного импорта.

В этих непростых условиях важна поддержка государства, выработка новой эффективной стратегии развития. Важно, учитывая рыночную конъюнктуру, наладить такое производство, чтобы импорт сырья или выращивание собственного, а также технологии выпуска продукции обеспечивали выгоду от реализации без потери качества. Если это удастся, предприятие не только сможет сохранить рабочие места в регионе, обеспечить население качественным сахаром, но и составить конкуренцию в соседних странах.