Особенности карантинного переселения: что надо знать переезжающим в РФ

ТАШКЕНТ 6 дек — Sputnik. Коронавирусная пандемия, закрывшая границы между государствами, повлияла на приток переселенцев в РФ, в том числе и на региональном уровне. Ситуация везде разная, но для примера рассмотрим Тульскую область, расположенную недалеко от столицы и привлекающую потенциальных новоселов инфраструктурой и промышленной базой.
В этом году регион намерен принять 8,5 тыс. человек. Пока статус переселенцев, по данным на ноябрь 2020-го, получили чуть более шести тысяч человек. Однако, с учетом сложившейся ситуации в мире, эти показатели специалисты называют хорошими.
Вопреки пандемии
В Тульской области госпрограмма действует с 2011 года. За это время в регион переселилось свыше 69 тысяч соотечественников. И если в первый год возможностями программы воспользовались 992 человека, то по состоянию на ноябрь этого года — 6 315.
"Пандемия и последовавшее за ней закрытие государственных границ внесли значительные коррективы. Несмотря на это, результаты можно считать довольно хорошими, учитывая то, что впереди еще один месяц, на который традиционно приходится большое количество документов", — заявила старший инспектор управления по вопросам миграции УМВД России по городу Туле Евгения Борисова.
"В доковидный период к нам еженедельно приходило по 20-30 материалов, сейчас очень мало. И если прием документов на программу переселения в некоторых странах возобновился, то вот по РВП материалов до сих пор нет", — констатирует Денисова.
Кого ждет город оружейников
Переселенцев в регионе ждут. Распоряжением правительства РФ от 16 марта 2020 года №635-р границы России для них открыты. Единственное условие — наличие действительного свидетельства участника госпрограммы. Чтобы его получить, надо соответствовать определенным критериям, ведь регионы, участвующие в программе, помимо гуманитарной составляющей преследуют и свои экономические интересы: повышение демографических показателей и восполнение трудовых ресурсов.
Мало-помалу дефицит кадров в области за счет программы переселения восполнить удается. По словам Елены Денисовой, она дает свои результаты.
"Мы же сами живем в этом городе, так же ходим по учреждениям здравоохранения. Наших соотечественников там много, люди восторгаются их отношением, профессионализмом. В районах переселенцами заполнено очень много когда-то вакантных мест", — говорит специалист.
На какую помощь можно рассчитывать
И государство готово поддержать участников госпрограммы материально. В первую очередь это подъемные, размер которых определяется с учетом величины прожиточного минимума в регионе. Кроме того, гарантирована компенсация расходов на переезд, в том числе на провоз личных вещей. Вернут деньги, потраченные на госпошлину и консульские сборы.
Помимо этого, свои гарантии предоставляет и сам регион. В Туле соотечественникам вернут деньги, потраченные на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов, прохождение процедуры допуска к медицинской деятельности, за первичное медицинское обследование и даже частично за аренду жилья, если устроиться работать в госучреждение.
Также, единовременная социальная выплата предусмотрена переселенцам с тремя и более детьми или ребенком-инвалидом.
Возвратятся и деньги за нотариальное заверение перевода документов. Соответствующие постановление правительство Тульской области приняло 17 ноября 2020 года.
В Туле создан Центр временного размещения соотечественников, где помимо крыши над головой, переселенцы получают правовую и консультационную помощь. Таких в ЦФО ни так уж много.
Новый дом или опасный трамплин
К сожалению, некоторые соотечественники рассматривают госпрограмму как некий трамплин для получения российского гражданства в упрощенном порядке, не понимая или вовсе игнорируя ее условия.
"Очень важно, переселенцы обязаны встать на учет с момента въезда в страну и оставаться в регионе три года. Это обязательное условие, прописанное на обложке свидетельства участника госпрограммы. Если граждане получили выплаты и покинули Тулу ранее положенного срока, то они должны вернуть полученную сумму либо добровольно, либо в судебном порядке", — подчеркивает Евгения Борисова.
Безусловно, не все переселенцы оседают в тех же регионах, куда прибыли изначально, но по данным местной статистики, порядка 70% соотечественников все же нашли свой новый дом в Туле.