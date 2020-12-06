Особенности карантинного переселения: что надо знать переезжающим в РФ

Госпрограмма по добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется много лет, но в таких экстремальных условиях она еще не проводилась. Как обстоит дело в регионах, на что рассчитывать переселенцам сегодня и к чему быть готовыми.

ТАШКЕНТ 6 дек — Sputnik. Коронавирусная пандемия, закрывшая границы между государствами, повлияла на приток переселенцев в РФ, в том числе и на региональном уровне. Ситуация везде разная, но для примера рассмотрим Тульскую область, расположенную недалеко от столицы и привлекающую потенциальных новоселов инфраструктурой и промышленной базой.

В этом году регион намерен принять 8,5 тыс. человек. Пока статус переселенцев, по данным на ноябрь 2020-го, получили чуть более шести тысяч человек. Однако, с учетом сложившейся ситуации в мире, эти показатели специалисты называют хорошими.

Вопреки пандемии

Нюансы и детали реализации Госпрограммы обсудили на недавнем круглом столе, прошедшем в Центре временного размещения соотечественников, созданного специально для переселенцев в городе Туле. Мероприятие, на котором присутствовали представители УМВД по региону, проходило в формате консультационной встречи специалистов по вопросам миграции с участниками программы, проживающими в центре. Вместе с тем были озвучены некоторые итоги уходящего года.

В Тульской области госпрограмма действует с 2011 года. За это время в регион переселилось свыше 69 тысяч соотечественников. И если в первый год возможностями программы воспользовались 992 человека, то по состоянию на ноябрь этого года — 6 315.

"Пандемия и последовавшее за ней закрытие государственных границ внесли значительные коррективы. Несмотря на это, результаты можно считать довольно хорошими, учитывая то, что впереди еще один месяц, на который традиционно приходится большое количество документов", — заявила старший инспектор управления по вопросам миграции УМВД России по городу Туле Евгения Борисова.

© Sputnik Участники круглого стола, посвященного вопросам реализации Госпрограммы переселения соотечественников

Как пояснила замначальника отдела по разрешительной работе управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области Елена Денисова, во время пандемии поступление документов в регион из российских диппредставительств за рубежом снизилось примерно на 90%, но сейчас прием в отдельных странах восстановлен.

"В доковидный период к нам еженедельно приходило по 20-30 материалов, сейчас очень мало. И если прием документов на программу переселения в некоторых странах возобновился, то вот по РВП материалов до сих пор нет", — констатирует Денисова.

Кого ждет город оружейников

Переселенцев в регионе ждут. Распоряжением правительства РФ от 16 марта 2020 года №635-р границы России для них открыты. Единственное условие — наличие действительного свидетельства участника госпрограммы. Чтобы его получить, надо соответствовать определенным критериям, ведь регионы, участвующие в программе, помимо гуманитарной составляющей преследуют и свои экономические интересы: повышение демографических показателей и восполнение трудовых ресурсов.

В Туле, как и традиционно по России, не хватает работников медицинской сферы (врачей, младшего и среднего персонала), а также образования. Всегда востребованы рабочие специальности: токари, фрезеровщики, каменщики, плотники, сварщики, электрики и т.д.

Мало-помалу дефицит кадров в области за счет программы переселения восполнить удается. По словам Елены Денисовой, она дает свои результаты.

"Мы же сами живем в этом городе, так же ходим по учреждениям здравоохранения. Наших соотечественников там много, люди восторгаются их отношением, профессионализмом. В районах переселенцами заполнено очень много когда-то вакантных мест", — говорит специалист.

На какую помощь можно рассчитывать

И государство готово поддержать участников госпрограммы материально. В первую очередь это подъемные, размер которых определяется с учетом величины прожиточного минимума в регионе. Кроме того, гарантирована компенсация расходов на переезд, в том числе на провоз личных вещей. Вернут деньги, потраченные на госпошлину и консульские сборы.

© Sputnik Центр временного размещения соотечественников в Туле

Помимо этого, свои гарантии предоставляет и сам регион. В Туле соотечественникам вернут деньги, потраченные на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов, прохождение процедуры допуска к медицинской деятельности, за первичное медицинское обследование и даже частично за аренду жилья, если устроиться работать в госучреждение.

Также, единовременная социальная выплата предусмотрена переселенцам с тремя и более детьми или ребенком-инвалидом.

Возвратятся и деньги за нотариальное заверение перевода документов. Соответствующие постановление правительство Тульской области приняло 17 ноября 2020 года.

© Sputnik Центр временного размещения соотечественников в Туле

В Туле создан Центр временного размещения соотечественников, где помимо крыши над головой, переселенцы получают правовую и консультационную помощь. Таких в ЦФО ни так уж много.

Новый дом или опасный трамплин

К сожалению, некоторые соотечественники рассматривают госпрограмму как некий трамплин для получения российского гражданства в упрощенном порядке, не понимая или вовсе игнорируя ее условия.

"Очень важно, переселенцы обязаны встать на учет с момента въезда в страну и оставаться в регионе три года. Это обязательное условие, прописанное на обложке свидетельства участника госпрограммы. Если граждане получили выплаты и покинули Тулу ранее положенного срока, то они должны вернуть полученную сумму либо добровольно, либо в судебном порядке", — подчеркивает Евгения Борисова.

© Sputnik Памятка участнику Госпрограммы переселения соотечественников

Узнать где находится гражданин не составляет труда. Мониторинг закрепляемости на территории проводится по внутренней электронной базе по факту регистрации. Отвечают за него МВД и Министерство труда.

Безусловно, не все переселенцы оседают в тех же регионах, куда прибыли изначально, но по данным местной статистики, порядка 70% соотечественников все же нашли свой новый дом в Туле.