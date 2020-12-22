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Пассажирка с чемоданами в аэропорту

Пока нет дома: кто и как встречает переехавших в Тулу соотечественников

© Sputnik / Алексей Филиппов
Аналитика
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Sputnik Узбекистан
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Неопределенность с первоначальным обустройством довольно часто тормозит российских соотечественников на пути возвращения на историческую родину. Именно поэтому в регионах РФ стали появляться специальные центры, призванные упростить процесс адаптации на новом месте.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Соотечественники, проживающие за рубежом, перед принятием судьбоносного для себя решения о переезде в Россию часто задаются вопросами: "Где остановиться? Куда податься? Где зарегистрироваться? Как не нарваться на мошенников?". Для многих эта неопределенность служит краеугольным камнем при принятии решения об участии в Госпрограмме по добровольному переселению. Сомнения людей понятны: многие имеют семьи, а вот родственники или друзья, которые могли бы помочь на новом месте, есть не у всех.

К сожалению, пока не все регионы, участвующие в Госпрограмме, готовы предложить варианты решения этих вопросов. Тульская область - одна из немногих, где нашли выход из положения. В 2015 году здесь открылся Центр временного размещения соотечественников (ЦВРС) на 200 мест, где за небольшую плату переселенцам предоставляется крыша над головой вплоть до получения российского гражданства, а также поддержка правового характера.

Главный специалист тульского Центра временного размещения соотечественников Евгения Чубан
© Sputnik
Главный специалист тульского Центра временного размещения соотечественников Евгения Чубан
Уже в 2018 году у него появляется отделение в Плавске, рассчитанное на 100 мест. С тех пор, утверждает главный специалист Центра Евгения Чубан, через ЦВРС прошли несколько тысяч человек.

“Бывали дни, когда свободных комнат просто не было. Люди звонили, бронировали, а тут на пороге приезжие с чемоданами и детьми, не выгонять же их. Но бывало, что и не пускали, селить было просто некуда”, — пояснила Чубан.

Ради детей...

Гостеприимство Центра в полной мере ощутила на себе семья Мирзашаевых из Узбекистана. В Тулу они переехали летом 2017-го, а уже в декабре того же года получили заветные российские паспорта.

"В нашей семье пять человек: мы с супругой, двое детей и моя мать. О переезде мы думали долго, часто обсуждали и наконец решились. Тулу выбрали не случайно: здесь у нас родственники, которые помогали на первых порах. Они же нашли и рассказали нам об этом Центре", — вспоминает глава семейства 36-летний Салих Мирзашаев.

Свидетельство участника Госпрограммы по переселению соотечественников проживающих за рубежом
© Sputnik
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Мирзашаевы из древнего узбекского города Бухара. Салих или, как его все называют с детства, Саша получил высшее техническое образование, работал в престижной нефтегазостроительной компании главным специалистом по контролю качества. От переезда в Россию не удержали даже приличная зарплата и хорошее положение на работе.

"Я был уверен, что в России смогу найти работу по специальности. В принципе, и в Узбекистане на мой век бы ее хватило, поэтому в первую очередь мы это сделали ради детей. И действительно, по приезде я разместил свое резюме в Сети, и спустя две недели меня пригласили на работу", — признается он.

Центр временного размещения соотечественников в Туле
© Sputnik
Центр временного размещения соотечественников в Туле
Уже в августе переселенцы приобрели собственную квартиру в Туле, а все время до этого провели в Центре.

"По прибытии нужно где-то зарегистрироваться, но ты приехал в чужой город, нужно что-то где-то искать, и неизвестно сколько времени это займет. И от мошенников никто не застрахован. Поэтому Центр — это подходящий выход", — подчеркивает Салих.

Сквозь дебри к новой жизни

Если Мирзашаевы уже прошли все бюрократические дебри получения российского гражданства, то семье Польшиных это только предстоит. Переезд в Тулу пришелся для них на непростое время коронавирусной пандемии со всеми ее последствиями. Чего только стоила дорога из столицы Казахстана, которая заняла трое суток вместо привычных нескольких часов.

"Из Нур-Султана мы поездом доехали до Павлодара, оттуда - на такси до границы с Омском. Границу переходили пешком — степь, ветер, холод. Ручки не писали, когда заполняли миграционки. В Омске — на такси до аэропорта. Оттуда - до Москвы, а там поездом до Тулы. Мы с тремя детьми, двое суток практически не спали. После сложной дороги младшенький заболел", — рассказывает Владимир Польшин.

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Его супруга с ребенком попали в детскую больницу, но у только что въехавших в РФ иностранцев не было полиса обязательного медицинского страхования, который, к тому же, выдается только после получения РВП. Бесплатно лечить врачи отказывались и пришлось выздоравливать дома, а точнее - в комнате общежития ЦВРС.

Сейчас уже все утряслось, малыш поправился, старших дочерей устроили в школу и подали документы на РВП. Стесненные условия общежития нисколько не напрягают чету. По словам Владимира, это им знакомо: они так выросли.

"Все это временно. К тому же здесь довольно уютно, чисто и аккуратно. В Астане с супругой мы работали в ресторанном бизнесе: я - шеф-поваром, она - управляющей. Вместе мы подняли не одно заведение — есть опыт, знания и желание. Возможно, в скором времени откроем свое дело в Туле. Когда-то надо начинать. Только вот информации по господдержке бизнеса пока недостаточно. Было бы неплохо, если бы ее предоставляли в Центре", — говорит Польшин.

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Благодаря ЦВРС переселенец не остается один на пути получения российского гражданства. Здесь же поддерживают рублем, оформляя компенсационные выплаты, предусмотренные правительством Тульской области. Они касаются переаттестации ученых степеней, нострификации дипломов, прохождения процедуры допуска к медицинской деятельности, нотариального заверения переводов документов, первичного медицинское обследование, а если устроиться работать в госучреждение, то и частично аренды жилья. Здесь же оформляются документы на единовременную соцвыплату переселенцам с тремя и более детьми или ребенком-инвалидом.

Постояльцы Центра временного размещения соотечественников в Туле на экскурсии в музее изобразительного искусства
Пресс-служба ЦВРС города Тула
Постояльцы Центра временного размещения соотечественников в Туле на экскурсии в музее изобразительного искусства

Помимо этого, сотрудники учреждения помогают с социальной адаптацией. Экскурсии по городу и его многочисленным музеям, проведение культурных мероприятий и круглых столов — привычные будни местных обитателей. По крайней мере, так было до пандемии.

"Ко всем мероприятиям мы стараемся привлекать не только наших жильцов, но и других участников Госпрограммы, проживающих в Туле. В этом году, конечно, из-за коронавируса многое пришлось отменить. Но скоро Новый год и дети без подарков уж точно не останутся", — заверила Евгения Чубан.

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Специалист констатирует: пандемия серьезно повлияла на работу Центра. С апреля по июль прием граждан был вовсе приостановлен. Диппредставительства не принимали и не выдавали документы. Да и со свидетельством переселенца на руках до сих пор не так просто выехать.

В результате в уходящем году ЦВРС вместе со своим филиалом в Плавске приняли свыше одной тысячи человек. Для сравнения: в 2019 году новых постояльцев было 2 147.

Постояльцы Центра временного размещения соотечественников в Туле
© Sputnik
Постояльцы Центра временного размещения соотечественников в Туле



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