Герои, злодеи-"Гастролеры" и ташкентский Дядя Стёпа: коллекция музея ГУВД

В 2020 году Музей истории органов внутренних дел открыл свои двери в здании ГУВД Ташкента, который в феврале 2021-го лично посетил президент страны Ш. Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik, Анна Желиховская. В настоящее время в экспозиции музея более 1 000 экспонатов: от кастетов и "поясов шахида" до настоящего ВАЗ-2101 ("Жигули") и современного костюма сапера. При этом коллекция регулярно пополняется. Недавно появился новый стенд, посвященный туристической полиции, а в скором будущем здесь организуют и уголок кинологической службы республики.

"Посетители часто спрашивают, как нам удалось выставить здесь автомобиль в натуральную величину, учитывая, что музей находится на втором этаже. Авто было полностью разобрано и с ноля собрано уже здесь, в стенах музея. В народе его прозвали "канарейкой" — за непугающий звук сирены и яркий цвет. То же самое сделали с мотоциклом Урал-69. Оба этих транспортных средства были в распоряжении сотрудников МВД в 1980-х", — рассказывает Шахобиддин Мухитдинов, заведующий музеем.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Транспортные средства сотрудников МВД

Интерактивный инфокиоск расскажет не только об истории узбекистанской милиции, но и о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга. Среди них, например, капитан Ермахамед Абдувалитов, начавший службу в органах внутренних дел в 1995 году. Погиб в мае 2016-го в результате полученных травм в ДТП, но сумел задержать преступников. К сожалению, ценой собственной жизни. По указу президента республики посмертно награжден медалью "Жасорат".

Sputnik / Рамиз Бахтияров Сотрудники МВД погибшие при несении службы

Sputnik / Рамиз Бахтияров Музей ГУВД, становление ведомства

Отдельно в музее оформлен стенд, посвященный знаменитому посту ГАИ "Уч кахрамон" ("Три героя"). Именно там 16 июня 1988 года старшины милиции Олимжан Аскаров, Муса Гашимов и старший лейтенант Маткарим Матчанов погибли при задержании вооруженных преступников. Герои посмертно награждены орденом Красной Звезды.

В хронологическом порядке в музее демонстрируются не только реформирование милиции, но и изменение внешнего вида сотрудников правоохранительных органов. Так, например, с 1943 года были введены погоны со званиями и петлицы, относящиеся к тому или иному роду службы.

До мельчайших деталей оборудованы современный следственный кабинет, а также кабинет следователя в 1920-40 гг. прошлого века. На смену печатной машинке, настольной лампе, железному чайнику и нагревательной плите пришли система аудио- и видеозаписи следственного процесса и специальное зеркало Гезелла, позволяющее следить за ходом расследования.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Кабинет милиции времен ВОВ

"Касымов не получил ни одного выговора. Со стороны руководства был поощрен 83 раза. В органах внутренних дел проработал 44 года. Перед выходом на пенсию ему был вручен именной жезл", — рассказывает заведующий музеем.

Отдельная экспозиция посвящена сотруднику ГАИ Садыку Касымову, принятому рядовым милиционером в органы внутренних дел в 1931 году. В 1933-м он одним из первых поступил на работу во вновь созданную службу по безопасности дорожного движения столицы.

Манекен легендарного старшины одет в настоящую форму, в которой работал регулировщик. Некоторые личные вещи в дар музею передали его родственники.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Изъятое оружие

Sputnik / Рамиз Бахтияров Инструменты международной преступной группировки с помощью которых они вскрывали депозитные ячейки в банках

Отдельный уголок музея посвящен совсем недавнему криминальному прошлому столицы. В Ташкенте в 2018 году была поймана международная преступная группировка, известная как "Гастролеры". Преступники занимались тем, что взламывали индивидуальные банковские ячейки. Узбекистан оказался единственной страной из более 30 пострадавших государств, которой удалось предотвратить очередную кражу и задержать преступников.

Есть среди правоохранителей и олимпийские чемпионы, например, золотой призер летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро по боксу лейтенант Шахобиддин Зоиров.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Дежурная часть

Пожалуй, самая любопытная часть выставки – изъятое у преступников оружие. Это пистолеты, "калашниковы", ножи, взрывчатка, кастеты. Все, с чем едва ли не каждый день имеют дело оперативники, теперь может увидеть каждый желающий. Большой популярностью музей пользуется среди учащихся школ и профильных учебных заведений. Не менее интересна экспозиция обычным посетителям и иностранным туристам.

Экскурсии проводятся бесплатно, но, чтобы побывать в музее, необходимо предварительно подать заявку. А вот попасть сюда иностранным гостям поможет, в частности, туристическая полиция.