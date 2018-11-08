Нынче в школе первый класс вроде института: заметки мамы на полях учебников

Недавно мне позвонила медсестра из школы, где учится моя дочь, и ошарашила: "Вы знаете, что у девочки давление 90 на 50? Она не переутомляется у вас?" И я судорожно начала вспоминать, где и когда она могла настолько переутомиться. Ответ оказался банальным и заставил колумниста Sputnik Беларусь провести свой анализ сложившейся ситуации.
Сколько часов длится "рабочий день" вашего ребенка?
Я подсчитала, что моя дочь на занятия в двух школах ежедневно тратит 6-7 часов (5-6 уроков в общеобразовательной и 1-3 урока в музыкальной). Плюс курсы по рисованию и репетитор по английскому и куча времени на дорогу к ним.
Профили школ, репетиторов и спецкурсов могут быть разными, но факт остается фактом: ежедневно, часто включая субботу, всевозможные занятия у наших детей отнимают времени не меньше, а часто даже больше (!), чем у взрослого работа, то есть больше положенных 8 часов.
И если я, вернувшись после работы, могу позволить себе поужинать и отдохнуть перед сном, то для ребенка это роскошь. И все родители знают ответ на вопрос "Почему?". Домашнее задание никто не отменял!
Даром преподаватели…
Я периодически просматриваю учебники дочери за 6-й класс. Для подготовки этого материала я проштудировала около пяти учебников по разным предметам и многое узнала для себя, в том числе ненужного и неинтересного.
Я даже согласна один раз прослушать все подробности о местах распространения протистов, о теле амебы, выпячивание на котором называется ложноножка.
Я согласна один раз узнать все про ту самую инфузорию, ее длину, ширину и подробный поминутный отчет об образе жизни и смерти.
Один раз прослушать об этом интересный рассказ учителя, который, кстати, в наш век технического прогресса для пущей убедительности можно дополнить видеорядом или документальным фильмом. А иначе зачем все классы оборудованы, в том числе и с участием родителей, разной техникой?
До момента подготовки этого материала я не помнила и то, что раки, морские крабы, креветки, омары и лангусты относятся к одной группе ракообразных. Однако это не мешает мне их употреблять при случае. И вряд ли информация о том, что все они вместе еще и членистоногие, может улучшить мой аппетит.
Память стерла и все виды папоротников, когда-то тщательно заученные. Однако когда я решила разводить комнатные растения, я изучила все (спасибо безжалостному конкуренту учителей – интернету) и о папоротниках, и об орхидеях, и о других цветах. Изучила с чувством, толком, расстановкой и тут же применила на практике.
Кипящий мозг
Учебник по биологии для 9-го класса, на мой взгляд, вообще адресован исключительно будущим медикам, а к 9-му классу, поверьте, они уже точно определились с профессией. Все остальные, безусловно, должны ознакомиться со строением человека, его клетками, органами, тканями и системами для того, чтобы правильно сказать скорой, где болит.
Но зачем обычному человеку подробности про цитоплазму, органоиды, плазматическую мембрану? Зачем мне со школьной скамьи знать, сколько в нервных клетках коротких, сильно ветвящихся дендритов и длинных, слабоветвящихся аксонов? Разве недостаточно того, что ученые доказали — нервные клетки восстанавливаются!
Честно, не помню, учила ли это я, но моему ребенку придется, потому что ее школе с учительницей по биологии реально повезло. Про таких говорят: "знает свое дело". Она – находка для поступающих в медицинские и прочие профильные заведения. Но даже мысль о том, что кто-то может не любить, не понимать биологию, что она кому-то в жизни может понадобиться в меньшей степени, чем другие науки, этот учитель не допускает. Поэтому будущие гуманитарии, физики-математики, программисты, строители, музыканты и художники уже много лет, перетерпев вместе с родителями тяжелые препирания с учителем, выходят из школы, часто имея в аттестате только одну низкую оценку — по биологии.
Нормандия, Бургундия, Шампань или Прованс
К предметам, по которым домашние задания можно было бы задавать по желанию и потребностям учеников, я бы отнесла и историю. При этом я считаю, что историю Беларуси с древнейших времен должны учить и знать абсолютно все. А вот историю Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, равно как и перипетии между данными территориями в Средние века, все должны прослушать, чтобы знать основные вехи и сделать выводы, а заучивать подробности могут те, кому это действительно интересно.
Я хорошо училась в школе, но о Нормандии, Бургундии, Шампани и Провансе узнала из книг Дюма, об американском капитализме и индустриализации — из книг Драйзера, а о первой мировой войне — из непревзойденных романов Ремарка.
Я даже не буду пытаться вспомнить дату хотя бы одной битвы при Пуатье. Но это никак не мешает мне путешествовать по Франции. Я знаю, как появились Франция, Италия и Германия, но ужасно путаюсь в именах всех их королей и императоров, которые сейчас по требованию учителя зубрит моя дочь.
Интересно, французские или немецкие школьники тоже учат подробно историю Великого Княжества Литовского и причины третьего раздела Речи Посполитой? Знают ли они имя хоть одного правителя наших земель, кроме Александра Лукашенко?
Сомневаюсь. Так зачем же наши дети все поголовно: и те, кто станут историками и продолжат писать летопись, и те, кто будет скромно работать на тракторном заводе или в пекарне, — тратят столько времени и сил для того, чтобы выучить историю Франции или Италии лучше самих французов или итальянцев?
Чему не учат в школе
Безусловно, нужные и важные науки – физика и химия. Все должны знать, как появилось радио, телевидение и, наконец, интернет, лазеры, транзисторы, ядерная бомба, космический корабль и многое другое, очевидное и невероятное. Все должны знать, как отмыть накипь с чайника или почистить серебряное кольцо. Конечно, человек со средним образованием не должен задумываться над вопросом о том, кто такие Никола Тесла, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Дмитрий Менделеев.
Зато всем нужно уметь правильно вкрутить лампочку, а сегодня еще неплохо бы разбираться в видах энергосберегающих ламп, знать, как в случае чего отключить электричество и почему нельзя ронять фен в воду.
Белки, жиры и углеводы – это органические вещества, и это написано в учебнике по биологии, а вот как они сочетаются и подсчитываются, как составить правильное сбалансированное меню и чем опасны модные нынче крайности в питании — об этом на уроках не говорят. А следовало бы. И именно подросткам. Как не говорят и о глутамате натрия, ферроцианиде калия, декстрозе и прочих Е-добавках, стабилизаторах и загустителях, массово поедаемых нами в последние годы.
По-моему, таблицу Менделеева давно пора учить по этикеткам на продуктах, а не по скучным спискам из школьных учебников.
Возможно, изучая темы с актуальными примерами из жизни, дети по-другому бы воспринимали уроки и домашние задания?
Пока же у нас всех поголовно учат одинаково. Правильно ли это, спрашиваю я себя каждый раз, когда, вернувшись из музыкалки к 9 часам вечера и наскоро перекусив, моя дочь начинает зазубривать строение растительной клетки вместо того, чтобы полчаса передохнуть и лечь вовремя спать…
Собственно, с тех пор как у нее от переутомления начались проблемы со здоровьем, мы вывели и выучили новое правило: лучше не доучить, чем не доспать, не доесть или не доплавать в бассейне — и теперь строго ему следуем!
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