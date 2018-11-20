Глава Евразийского аналитического клуба рассуждает для Sputnik Узбекистан о том, чем смещение боевых действий в Афганистане к границам с соседними государствами.
Доцент департамента политологии Финансового университета РФ рассуждает для Sputnik о борьбе США и России за энергетический рынок Европы.
На прошлой неделе в западных финансовых СМИ начали появляться сообщения, указывающие на то, что Россия на полном серьезе занялась вопросами дедолларизации.
Туристка из России, впервые посетившая Узбекистан этой осенью, была приятно удивлена не только местным гостеприимством, но и особенностями повседневной жизни. Своими наблюдениями и открытиями она поделилась с читателями Sputnik Узбекистан.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил работу первого агрегата Рогунской ГЭС, которую строили с 1976 года. Власти республики рассчитывают получить новый мощный источник экспорта.
Практикующий стилист Жаннат Идрисова рассуждает для Sputnik о том, почему стильные первые леди Востока – лучшие помощники мужей.
В зоне напряжения, вызванного международным терроризмом, Таджикистан остается слабым звеном, и боевики различных группировок концентрируются у его южных границ, считает военный обозреватель Александр Хроленко.
Сто лет назад, ранним утром 11 ноября 1918 года, в Компьенском лесу (Пикардия) в штабном вагоне маршала Фоша было подписано перемирие с немцами, вступившее в силу в 11 часов утра.
Состоявшийся в Астане саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) привлек к себе значительный интерес задолго до официального открытия, потому что на нем собирались обсудить важный для любой организации кадровый вопрос.
Какой была бы реакция на некоторые новости из 2018 года 10 лет назад?