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Террористы запрещенной группировки ИГИЛ

Террористы ИГИЛ разными способами пытаются расширить влияние в ЦА

© Sputnik Искандар Аминов l
Колумнисты
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Александр Хроленко
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В зоне напряжения, вызванного международным терроризмом, Таджикистан остается слабым звеном, и боевики различных группировок концентрируются у его южных границ, считает военный обозреватель Александр Хроленко.

Стратегия ИГ (террористическая организация, запрещена в России и Центральной Азии. – Прим. ред.) предусматривает и экспансию, и включение таджикской территории в новый псевдохалифат "Вилаят Хорасан". В республике неспокойно, и буквально костью в горле террористов стоит 201-я российская военная база, гарант мира в регионе.

Резонансная информация о задержании 12 боевиков ИГ, планировавших совершить теракт на территории 201-й российской военной базы, была опубликована через восемь дней после нейтрализации террористической группы.

Наручники
© Sputnik / Евгений Одиноков
СМИ: в Душанбе задержали террористов, планировавших взрыв комендатуры РФ

Первый зампредседателя ГКНБ Мансурджон Умаров утром 13 ноября сообщил подробности о количестве, качестве и вооружении боевиков ИГ. Мишенями были названы 201-я российская военная база и школа Минобороны РФ. За подозреваемыми велось наблюдение, они задержаны в квартире одного из членов группы на окраине Душанбе. Там же обнаружены самодельные взрывные устройства (СВУ), начиненные подшипниками и гвоздями, а также пульты для дистанционного подрыва.

Но если задержку с обнародованием новости можно объяснить интересами следствия, то непоследовательность Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана выглядит необъяснимой. Так, руководитель пресс-службы ГКНБ Дильшод Абдуалимов тем же утром 13 ноября опроверг информацию о задержании группы террористов. При этом охрана российских военных объектов в Таджикистане была усилена.

Так что же, насколько уязвима 201-я российская военная база? Что происходит в республике?

Не для осады

На месте проведения следственного эксперимента в Душанбе один из задержанных заявлял о намерении взорвать среднюю школу, где обучаются дети российских военнослужащих, и контрольно-пропускной пункт 201-й военной базы РФ. Именно база является приоритетной целью атак сторонников "Вилаята Хорасан" (это одновременно афганская франшиза "Исламского государства" и проект возрождении средневекового халифата в Центральной Азии).

Территория соседнего Афганистана глубоко вклинивается в Таджикистан. На общей неспокойной границе протяженностью свыше 1300 километров насчитывается до 10 тысяч боевиков различных террористических группировок. Угроза серьезна, но у Душанбе есть достойный ответ.

В мировом рейтинге военной мощи Таджикистан занимает 96-ю позицию из 136 возможных, что в целом неплохо для вооруженных сил численностью около 7400 человек. Однако военнослужащие из состава 201-й базы (это крупнейший зарубежный военный объект России) представляют не менее грозную силу, даже без учета резервов ОДКБ.

Военная база РФ в Таджикистане дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. По межгосударственному соглашению, подписанному в 2012 году, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Численность военнослужащих соединения – около 7500 человек. База усилена новейшими вооружениями и техникой. В частности, артиллерийский дивизион большой мощности (РСЗО "Ураган" калибра 220 мм) способен эффективно поражать цели на больших площадях, в условиях сложного горного рельефа, на расстоянии до 35 километров.

Автономная и самодостаточная военная база создана не для сопротивления в осаде, а для активных, маневренных боевых действий на всей территории республики. Этот "орешек" псевдохалифату не по зубам.

Очевидные тенденции

Хронология событий свидетельствует о росте террористической угрозы, и неслучайно в Душанбе 9 ноября открыли новый антитеррористический центр МВД Таджикистана.

В этот же день в Астане таджикский президент Эмомали Рахмон обратил внимание глав государств ОДКБ на необходимость укрепления таджикско-афганской границы, на которой лишь за девять месяцев 2018 года пограничники перехватили 1300 кг наркотиков, при этом изъяли у контрабандистов свыше 20 единиц огнестрельного оружия, 119 ручных гранат, 1000 патронов. 

Андрей Серенко
© Facebook / Андрей Серенко
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Спецслужбы Таджикистана в сентябре предотвратили теракт на юге страны.

В результате обстрела на таджикско-афганской границе в августе погибли двое жителей Фархора, в ГКНБ сообщили, что вели огонь 10-12 вооруженных людей, которые проникли на территорию республики с юга.

Группа иностранных туристов в июле была атакована террористами, четыре человека погибли, трое получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ, однако МВД Таджикистана считает, что массовое и демонстративное убийство иностранных граждан совершено членами запрещенной в стране Партии исламского возрождения.

Подпольную террористическую ячейку нейтрализовали в феврале, 12 активных участников, которые планировали совершить теракт на 201-й российской военной базе в Душанбе, приговорены к длительным срокам заключения.

Ранее президент Рахмон инициировал кадровые изменения в ГКНБ, то есть усилил кадровый состав центрального аппарата и структурных подразделений Госкомитета. На этом направлении заметно прибавилось работы.

Известно, что боевой опыт в Сирии и в Ираке получили около 4200 джихадистов из республик Центральной Азии. В рядах ИГ воюет от 1000 до 1300 граждан Таджикистана (республика считается главным поставщиком террористов-смертников). Значительная часть вербовок происходит за пределами страны, учету не поддается, и реальные угрозы могут оказаться еще масштабнее.

Теги:
Терроризм, Таджикистан, ИГИЛ



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