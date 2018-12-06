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Доказано: мир несется к кризису и им никто не управляет

CC0 / pixabay
Колумнисты
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Дмитрий Косырев
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Состоится ли экономический развод США и Китая и наступит ли конец монопольного американского мира, рассуждает колумнист Дмитрий Косырев.

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

То, что президент США Дональд Трамп не стал встречаться со своим коллегой Владимиром Путиным на саммите "группы двадцати" в Буэнос-Айресе, это один вопрос. Совсем другой вопрос, что хорошего произошло там же, когда такая же давно намечавшаяся встреча все-таки состоялась.

Дело в том, что переговоры лидеров двадцати самых больших экономик мира обычно посвящены выживанию мировой экономики. И в этот раз в Аргентине "в центре всеобщего внимания <…> были отношения США и Китая", замечает корреспондент Washington Post. Что понятно — речь о первых двух экономиках планеты, вступивших в стадию тотальной торговой войны, которая тормозит и приводит в ужас весь мир.

Экспорт товаров
© AFP 2018 /
Как Россия постепенно замещает Америку в Китае

И что же состоявшаяся встреча Трампа и Си Цзиньпина дала? Соглашение о том, что пока не будет новой эскалации торговой войны (например, повышенных американских тарифов на товары китайского экспорта в США еще на 200 миллиардов долларов в год). Старые ограничения остаются. В ответ на это Китай пообещал не приводить в действие свои угрозы сворачивания американского импорта.

Но это все — лишь перемирие на 90 дней, в ходе которого стороны должны о чем-то договориться.

А могут ли они договориться — вопрос. Один из авторов журнала Foreign Affairs подробно объясняет нам, что время соглашений прошло. Еще один эксперт, автор книги "Китай, торговля и власть" говорит, что неизбежен экономический развод двух сверхдержав со сворачиванием всех возможных производственных цепочек и финансовых схем. А это, среди прочего, американские инвестиции в Китай на сумму в 256 миллиардов долларов начиная с 2001 года и многое другое. Вместо того Америке, полагает он, придется создавать экономический альянс, построенный на идеологии, — то есть только с идейными союзниками из англоязычных стран.

Почему же все так плохо? А вот почему (это уже из упомянутого журнала): "Миропорядок, где доминирует Китай, будет означать Америку с ослабленными союзами, меньшим числом партнеров по безопасности и с вооруженными силами, которым придется оперировать на более далеких расстояниях. Американские фирмы останутся без доступа к ведущим технологиям и рынкам, им будут невыгодны новые стандарты, правила инвестиций и торговые блоки".

То есть конец монопольного американского мира — это не просто обидно. Это экономически невыгодно, даже невозможно. Надо давить Китай.

Но и торговая война против Китая тоже ведет США к потрясениям, что мы и наблюдаем. И это при внутреннем развале американского общества и поляризации его идеологий и политических сил, что попросту парализует Трампа. Так что не может он о чем-то надежно с кем бы то ни было договориться. Как с Путиным, так и с Си, и со многими другими.

А кто вообще из собиравшихся в Буэнос-Айресе был договороспособен? Точно в такой же, как Трамп, ситуации находятся лидеры ведущих стран западного блока: Германии, Франции, Великобритании. У всех дома творятся большие неприятности, у всех кресло качается так же, как у Трампа. Все не могут принять какие-либо решения — посмотрите хотя бы, что происходит с разводом Великобритании и Евросоюза: ни туда, ни оттуда. Катастрофа, и не только лично для премьер-министра, обеспечена в обоих случаях.

Владимир Путин
О чем говорили Путин и Трамп на G20

В результате куда лучше себя ощущал на "двадцатке" даже наследник саудовского престола Мухаммед бен Салман, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи: таких проблем, как у Трампа или Ангелы Меркель, у него все-таки нет. Сидел, улыбался на зависть многим другим.

Теперь вспомним, для чего вообще создавалась эта "группа двадцати". Десять лет назад мир пришел к экономической катастрофе (зародившейся, конечно же, в США). И возникла хорошая мысль: лидеры двадцати крупнейших экономик мира должны отложить все склоки между собой и начать согласованно отходить от пропасти. Как минимум информировать друг друга об основах своей экономической политики. Как максимум вести эту политику совместно, потому что обрушится кто-то один — и рухнут все. А в общем — управлять миром.

И вот теперь, в Аргентине в частности, стало как-то очень ясно, что не могут они — та самая часть лидеров "двадцатки" — это сделать. И не обязательно из вредности характера, а по объективным обстоятельствам. Например, кризис механизмов демократии (сделаешь шаг — лишишься каких-то голосов) мешает решению кризисов чисто экономических. И наоборот.

В результате "двадцатка" превращается в подобие "группы семи". Кто-нибудь в последние несколько лет обращал внимание на саммиты "семерки", оставшейся без России? Они там принимают какие-то заявления и к каждому саммиту придумывают себе темы (касающиеся глобальной благотворительности или чего-то подобного), чтобы никто не подумал, что семь лидеров собираются просто так и впустую.

А ведь это ровно те же люди, которые парализовали и работу последнего саммита. Так что возникает вопрос: а что же остальные, могут ли они прорваться в светлое будущее без заблудившихся лидеров Запада? Вот же на полях "двадцатки" заседали лидеры РИК (Россия, Индия и Китай)… И по мышлению и настроениям к ним близки и прочие незападные участники встречи в Буэнос-Айресе.

Но получается, что-то они могут, а что-то нет. Создать отдельную мировую экономику они способны не больше, чем США — смотри выше — создать свой "англоязычный" альянс, основанный на общей идеологии. Посмотрите на речь Си Цзиньпина на "двадцатке", он там о том и говорит, что мировая экономика — единый организм и уйти от этого факта невозможно.

В результате, как следует из материала New York Times, еще несколько месяцев назад общая экономика росла пусть не блестяще, зато в унисон — и это впервые после того самого кризиса десятилетней давности. А сейчас торговые войны лишь усугубят внутренние проблемы буквально всех стран. Прошедшее после кризиса десятилетие так и не вернуло прежнюю динамику миру, а теперь всем видно, что будет еще хуже.

И "двадцатка", добавим, в ее нынешнем составе ничего пока сделать не может.




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