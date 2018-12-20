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Америка ошиблась эпохой: почему ей уже не поможет железный занавес

© Sputnik / Алексей Филиппов
Колумнисты
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Дмитрий Косырев
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"Сначала нам будет больно, потом куда больнее будет вам, и в итоге у вас ничего не выйдет" — примерно так китайский эксперт объясняет американцам, почему нельзя дважды войти в ту же реку и почему конфронтацию с Китаем США, скорее всего, проиграют.

Дело в том, что нынешняя вторая холодная война, которую Штаты объявили Китаю, России и еще многим, подразумевает возвращение в прошлую эпоху. Ту, когда "железный занавес" делил мир на две системы, у каждой была отдельная экономика, опиравшаяся на свои передовые технологии (и еще своя идеология, мораль, политическая система и многое другое), пишет колумнист РИА Новости.

И вопрос был в том, чья система работала успешнее и этим разоряла и деморализовывала конкурента. США считают, что успешнее сработала западная система, и прежде всего благодаря технологическому превосходству. А раз так, для новой победы над "незападом" — в данном случае главным образом над невиданно усилившимся Китаем — следует просто вернуться назад во времени, начать все с начала.

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Здесь весь смысл стартовавших в уходящем году "тарифных войн", не пускающих китайские товары в США, "технологических войн" (вплоть до попытки выкрасть в США из Канады финансового директора корпорации Huawei) и всего остального.

Автора статьи в пекинском журнале Global Times зовут Фан Синдун, он руководит центром изучения интернета и общества в университете в провинции Чжэцзян. В общем, это айтишник, и о своих IT в основном и пишет. Вот его логика: "разорвать объятия" двух крупнейших экономик мира как минимум в области высоких технологий уже не удастся — поздно.

Почему: процедура разрыва может получиться дорогостоящей для США, а главное — она уже не остановит развитие технологий в Китае.

Фан признает: американский IT-сектор пока что имеет "подавляющие преимущества", однако такой же сектор в Китае вступил в "критическую стадию" своего развития. По части интернет-технологий, искусственного интеллекта и стандарта коммуникаций пятого поколения (5G) Китай практически не отстает от США. Именно поэтому мы наблюдаем тотальную и откровенную атаку на корпорации, работающие в этих отраслях (Huawei тут не единственная).

Но, замечает Фан, только сам Китай (то есть без экономических партнеров) представляет собой рынок, в 2,5 раза более объемный, чем США (тоже без партнеров). Перед нами самый большой в мире рынок сбыта для интернет-технологий и многих прочих.

Это означает, что завершающаяся в Китае технологическая революция вполне обойдется и внутренними продажами. А вот обойдутся ли ими американские конкуренты, даже с союзниками — большой вопрос.

Табло курса доллара в витрине операционной кассы
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Речь, по сути, идет о том самом "разрыве объятий", когда — в нынешнюю эпоху — крупнейшие высокотехнологичные корпорации Запада и "незапада" оказались тесно связаны друг с другом. Для кого-то из западников Китай — не только источник технологий и компонентов, но и главный рынок сбыта. И вот вам свежий пример: американская Qualcomm, которая на этой неделе запускает свои 5G-проекты в США, Австралии, Южной Корее, самом Китае и других странах, ранее подписала с Пекином контракты почти на два миллиарда долларов на поставку компонентов и производство там смартфонов. Без них у нее ничего не получится, так же как у Китая много чего не выйдет без поставок элементной базы от Qualcomm. И как разорвать такие "объятия"? Кому будет больно?

То есть — мы возвращаемся к аналитике Фана — для США возникнет вопрос внутренней войны с собственной Силиконовой долиной (штат Калифорния), где работают главные айтишники. Добавим: у администрации республиканцев и без того хватает проблем именно с демократическим бастионом Калифорнией, которая хотя еще и не вышла из состава США, но ведет себя так, будто это уже случилось.

У Китая, ожидающего, что ему "тоже будет поначалу больно", проблемы неизбежны — в виде снижения темпов экономического роста и не только. Но как минимум развал страны Пекину не грозит.

Здесь еще есть вопрос, у какой державы больше денег на конфронтацию. Давайте посмотрим на одну уже случившуюся с Америкой проблему, связанную с очень даже низкими технологиями, а именно с выращиванием соевых бобов. Экспорт таковых в Китай упал в уходящем году на 97 процентов, то есть почти совсем кончился. Что и неудивительно, поскольку в ответ на введение американских таможенных тарифов на импорт китайской продукции Пекин ответил злодейским ударом по сое, с учетом того, что соевые фермеры — ключевой избирательный бастион республиканцев и лично Дональда Трампа.

Китайцы мгновенно нашли новых поставщиков, а 240 тысяч фермеров, избирателей Трампа (и это без учета их семей и работников), подали в свою администрацию петиции на оказание немедленной помощи. И как таковую не оказать с учетом выборного фактора. Сейчас этим фермерам отправляют еду грузовиками, а дальше придется уже платить.

Цена вопроса 12 миллиардов долларов. Такую сумму готовятся заплатить фермерам по совокупности. К этому готовится страна, чей внутренний и прочий долг, как считается, только что перешел критическую черту. А Китай никаких таких черт не переходил, там деньги пока есть.

Табло курса доллара в витрине операционной кассы
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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И это только соя, пустяк, в общем. Но такие пустяки, по оценке опять же Фана, уже привели к недавнему перемирию, то есть поражению США в первой стадии торговой войны. Они теперь решили вести ее в действительно критической сфере высоких технологий, а предыдущие тарифные игры на обычные товары как-то свести на нет.

Сделаем здесь все нужные оговорки — например, что перед нами только один китайский эксперт, что ему (и изданию, которое его публикует) положен оптимизм. И посмотрим на общую картину с тем самым железным занавесом между Западом и Китаем, у которого Россия уж точно значится в союзниках в этом противостоянии. И еще много, много других стран, открыто или с опаской. Как в целом выглядит противостояние будущих двух миров?

Видимо, оно будет вестись с помощью перетаскивания тех или иных участников по нужную сторону занавеса, притом что по большей части они будут сопротивляться и тормозить пятками. Нечто подобное наблюдалось уже и в первой холодной войне: все мечтали о нейтралитете и возможности выбора товара лучшего качества. Но тогда союзники США, страны Запада, были сильнее, у них не было внутреннего раскола, развала европейского единства и прочих бедствий. А сейчас им, по большей части, хочется отсидеться в стороне от судорожных попыток "лидера свободного мира" вернуть прошлое.




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