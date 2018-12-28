Салам алейкум, соцсети, или Почему девушки стали пролистанной книгой

Представители сильного пола, получив достаточно информации о девушках в социальных сетях, порой теряют интерес к продолжению общения, бросаясь на поиски нового объекта для изучения.

В каждой девушке должна быть тайна. Эта аксиома появилась, наверное, еще во времена кроманьонцев. Но нынешний век жесток к таким традиционным представлениям и разрушает их одно за другим, считает колумнист Sputnik Кыргызстан.

В старые добрые времена

Буквально лет пять-десять назад, чтобы узнать информацию о понравившейся девушке, приходилось прилагать много усилий: где живет, работает или учится, какие цветы нравятся, да банально даже имя. Для этого приходится работать головой, искать общих знакомых, если их нет, то заводить. Затем, сидя за кружкой пенного напитка, выжидать, когда клиент станет "тепленьким", и как бы невзначай задать пару интересующих вопросов об объекте притяжения.

На следующий день новая встреча, и так по крупицам собирать информацию. Было сложно, но в такие моменты начинаешь чувствовать себя разведчиком, этот элемент добавлял перчинки в еще не начавшиеся отношения. Далее осторожные разговоры с девушками, подарки, цветы с попыткой угадать, понравились ей или она "оригинальная и не такая, как все".

Салам алейкум, соцсети!

В первое время социальные сети обрадовали всех кавалеров. Без особого труда можно получить всю интересующую информацию — от вкусов и предпочтений до списка близких друзей и подруг. С радостью вздохнули все мужчины. Экономные сразу поняли, что "она не по карману"; поэты узнали, что, цитируя Есенина, ты станешь героем ее романа; а с любительницей кофе надо уверенно заказывать капучино и значительно добавлять: "У нас с тобой вкусы очень схожи, я уже давно пью только капучино". А где-то на кухне офиса грустит пакетик "три в одном"…

Я знаю, как ты выглядела в детстве

Любимый прием в голливудских романтических комедиях, когда родители девушки показывают парню детские фото дочери, еще не устарел. Этот снимок уже давно в соцсетях, как и вся информация о девушке. Пара часов на соцсети, и вы получите ответы на все свои вопросы.

— Какая у нее фигура?

— Да вот, пожалуйста, фото от седьмое августа в топике и шортиках, отвечают ее аккаунты.

— Любит ли она футбол?

— Да. Пост от 17 мая. В финале ЛЧ должна выиграть "Бавария". Томас Мюллер, Роберт Левандовски вскроют любую оборону, а Боатенг, с Хуммельсом и Нойером не дадут "распечатать" свои ворота.

— Пьет ли она?

— Любит мартини. Но не против вина — красного полусухого. Часто в клубе "М" и кафе "З".

— А вот, например, как она относится к Ким Чен Ыну?

— Да без проблем. Цитата из поста от 13 ноября: "денуклеаризация (спасибо Google, что объяснил) Корейского полуострова — одна из важнейших повесток у мирового сообщества".

— Она не эгоистка и нет ли проблем с психикой?

— Конечно нет, хором кричат 382 селфи за июль.

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Один мой товарищ с блестящими аналитическими данными, живя в XIX веке, раньше Шампольона расшифровал бы иероглифы в прошлом столетии — геном человека и коды немецкого Генштаба. Но он живет в XXI веке, и свои способности использует на "поле не брани, а любви". Вот он выиграл, но сам какой-то смурной, нет азарта. Пиррова победа.

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Как-то приятель пожаловался, что на свидании девушка написала несколько постов и твитов. Все бы ничего, но речь шла об их свидании. Правда, имя парня не было названо, но для нашей компании это было неважно — был найден мощный повод посмеяться над товарищем. Вот так и стал он банальным средством для зарабатывания лайков.

Умерла тайна

Сейчас все меньше покровов скрывают девушку, наоборот, она сама дает о себе столько информации, что часто задаешься вопросом: чего еще я о ней не знаю и есть ли в ней тайна? Есть интересная теория, что любовь зародилась не раньше, чем в средние века. Я считаю, что во многом благодаря этой тайне и формируется самое прекрасное чувство. Есть ли будущее у любви — большой вопрос. Но я старомоден, пусть наш мир несовершенен, но он не настолько грешен, чтобы остаться без любви.